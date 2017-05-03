Владимир Путин дипломатично стерпел Ангелу Меркель

О чем интересно думала фрау Меркель, когда садилась в самолет в Саудовской Аравии, вылетая на встречу в Сочи?! Судя по тому, о чем она говорила с Владимиром Путиным, знойная погода Аравийского полуострова полностью выбила из её головы все адекватные мысли.

Ангела Меркель сходу начала оценивать ситуацию на Украине. Уже по итогам первой части переговоров, Владимир Путин сообщил, что «наибольшее внимание мы уделили международной повестке». Лидеры государств признали безальтернативность минских соглашений. Впрочем, немецкий канцлер продолжила намекать, что именно Россия виновата в эскалации украинского конфликта.

Между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель даже своего рода ссора произошла. Президент РФ повторил свою позицию, что на Украине в 2014 году произошел антиконституционный переворот, повлекший кризис. Ангела, в свою очередь, отстаивала идею, что сегодняшнее украинское правительство пришло к власти демократическим путем. Видимо, в Германии вооруженный захват власти и сотни убитых считают вполне себе демократией.

И вместо того, чтобы продолжить тему разговора в ключе нарушения прав человека в ДНР и ЛНР, Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину с вопросом преследования геев в Чечне. «Я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал влияние, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», — заявила канцлер ФРГ.

Да, геям, наверное, не очень-то и удобно уживаться с кавказскими мужиками, но в Чечне не было зафиксировано случаев, что тот или иной представитель ЛГБТ-сообщества был убит, избит или что-то иное – всё в рамках закона. Действия Ангелы Меркель больше похожи на прошение о том, чтобы Владимир Путин обратился ко всем кавказцам признать телесные связи лиц нетрадиционной ориентации – нормой, что априори невозможно при местном менталитете.

К слову, Владимир Путин сдержал этот несуразную атаку фрау Меркель, которая, видимо, слишком перегрелась в Саудовской Аравии и начала убеждать российского лидера в заведомо неразумных, абсурдных вещах. Президент РФ в очередной раз проявил себя, как интеллигентный политик и искусный дипломат. Хотя другие бы, не исключено, на его месте бы просто не выдержали.

Антон Орловский