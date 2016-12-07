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опубликовано редакцией на Переводике 07.12.16 12:22
скаут: Miroslav;
 
 

Референдум в Италии положит конец санкциям против России

Референдум о конституционной реформе в Италии завершился полным провалом для правящей партии и премьер-министра Маттео Ренци. Население проголосовало против внесения поправок в законодательство, кардинально меняющих политическую систему страны. Около 60% итальянцев сказало «нет» конституционной реформе. Инициатор референдума — премьер-министр Маттео Ренци — объявил об отставке. Лидеры итальянских оппозиционных партий заявляют, что теперь после ухода премьер-министра Италия отменит санкции и возьмет курс на сближение с Россией.

Инициированный итальянским премьером и правящей «Демократической партией» референдум провалился. Население Италии не поддержало изменение конституции страны, сокращение полномочий регионов и централизацию власти. Теперь регионы Италии потребуют отменить антироссийские санкции, оказывающие деструктивное влияние на экономику страны. Против референдума выступили оппозиционные партии: «Движение пяти звезд», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!». Все они поддерживают отмену антироссийских санкций.

Крупнейшей оппозиционной партией в Италии является «Движение пяти звезд». У нее 106 мест в палате депутатов и 50 — в сенате. Партия выступила против внесения изменений в конституцию и усиления централизации власти. Движение имеет сильные позиции в регионах Италии и призывает к немедленному снятию санкций против России и углублению российско-итальянских отношений. Партия «Вперед, Италия» имеет 67 мест в палате депутатов и 60 — в сенате. А «Лига Севера» — 18 и 15 мест соответственно.

Итальянский депутат от партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Брешиа сказал, что после провала референдума Италию ждут большие перемены, а отношения с Россией станут одним из основных направлений внешней политики Рима.

— Мы были уверены, что референдум провалится. Против него выступили большая часть итальянского общества и многие политические партии. Демократия в Италии находится под угрозой. У правящей Демократической партии чересчур много мест в парламенте, и это не голоса избирателей, а результат неконституционного закона о выборах. Правящая верхушка погрязла в коррупции, и эту ситуацию нужно менять, — сказал итальянский политик.

Также он отметил важность тесных отношений между Россией и Италией. По словам парламентария, нынешнее руководство страны не уделяет должного внимания двусторонним отношениям, что идет во вред Риму.

— Мы заинтересованы в равных отношениях с Москвой, их нужно улучшать, а антироссийские санкции приносят Италии только вред. Мы давно выступаем за их немедленную отмену, — рассказал итальянский депутат.

Вместе с тем при всей сложности политической ситуации в Италии и непопулярности премьер-министра оппозиция, по словам Джузеппе Брешиа, не собирается объединяться и даже координировать свои действия.

Примечательно, что референдум в Италии ставят в один ряд с такими событиями, как Brexit, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и Франсуа Фийона в праймериз во Франции и усиление позиций правых в ЕС. Так, британская The Guardian пишет, что итальянский референдум — последний фронт протеста западного общества против элиты.


В свою очередь, депутат итальянского парламента, лидер «Лиги Севера» в Ломбардии Паоло Гримольди сказал, что началась новая эра российско-итальянских отношений.

— Референдум стал первым шагом на пути изменения отношений между Россией и Италией. Реальные подвижки уже начались, и они необходимы Риму. Отношения с Москвой очень много значат для нас. С провалом этого референдума возрастает необходимость проведения выборов в Италии. Возникает возможность сформировать новое правительство, которое будет дружелюбно настроено по отношению к России. Будущее руководство Италии станет смелее говорить «нет» новым санкциям против Москвы и наконец-то добьется отмены старых, — сказал итальянский депутат.

Между тем депутат от партии «Вперед, Италия!» Массимилиано Салини заявил, что Ренци должен уйти в отставку, а Италия будет проводить новый внешнеполитический курс.

— На референдуме 4 декабря Италия проголосовала против реформы. Изменения, предложенные премьер-министром Ренци, абсолютно неприемлемы. Италия нуждается в переменах, но не в худшую сторону. Конституционная реформа не только сделала бы нашу страну менее эффективной и демократичной, но и разрушила бы наши традиции, породив крайне централизованное государство, — сказал депутат.

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теги: Италия  
   
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