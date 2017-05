архив



дата публикации 13.05.17 06:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Новости со всего мира со словом "Россия" 32,000 Russian Jews left Israel 32 тысячи “русских” евреев покинули Израиль May 10, 2017

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. [File photo] Около 17 процентов евреев-иммигрантов, которые приехали в Израиль из бывшего Советского Союза в начале 1990-х годов, покинули страну, это официальные данные Центрального статистического бюро Израиля (CBS), обнародованные им вчера. Бюро объяснило, что эмигранты уехали из-за «тяжелой экономической ситуации в стране». В период между 1990 и 1996 годами, в Израиль из России приехало около 650 000 иммигрантов, 185 000 из которых были моложе 20 лет. CBS сообщило, что 32 тысячи из них (17,3%) больше не живут в Израиле. Кроме того, согласно отчету CBS, русскоязычные евреи, «находящиеся на пике своих творческих сил», склонны уезжать в большей степени, чем другие иммигрантские группы. В интервью изданию Quds Press, палестинский эксперт по еврейскому вопросу Салех Лютфи сказал, что главной причиной отъезда россиян является нынешнее тяжелое экономическое положение Израиля, а также нестабильность в сфере безопасности, вызванные постоянными волнениями и восстаниями палестинцев. Лютфи объяснил, что русские иммигранты либо возвращаются на родину, либо ищут новые, более привлекательные условия пастбища в других странах Запада. Согласно докладу, опубликованному «Гаарец» в апреле, большинство русских евреев, проживающих в Израиле, не продали свою недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге или других городах России. Многие из них также продолжают вести бизнес в России.



Kremlin says may retaliate against U.S. over expulsion of Russian diplomats Кремль говорит что может принять ответные меры в отношении США по поводу высылки российских дипломатов May 12, 2017 By: Samaa Web Desk

Россия может принять ответные меры в отношении Соединенных Штатов за высылку администрацией Обамы 35 российских дипломатов, которые, как она утверждала, были шпионами, сказал в пятницу высокопоставленный чиновник Кремля. Москва также ожидает возвращения двух дипломатических комплексов, конфискованных в Соединенных Штатах во время всё того же шпионского скандала, сказал помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков. «Мы ждем возвращения российской дипломатической собственности, незаконно конфискованной накануне Нового года предыдущими властями США», - сказал Ушаков на брифинге для журналистов. «Мы решили не отвечать сразу на эту авантюру, но никто еще не отменял принцип взаимности в дипломатии ... Наше терпение не безгранично», - сказал он, отметив, что нельзя исключать возможность российских ответных мер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поднял вопрос об этих комплексах в ходе своего визита в Вашингтон на этой неделе, сказал он. В конце декабря Барак Обама распорядился о высылке 35 россиян и ввел санкции в отношении двух российских спецслужб за, по его словам, их участие в незаконном вмешательстве в информационные ресурсы политических групп на президентских выборах в США 8 ноября прошлого года. Президент России Владимир Путин сказал тогда, что он не будет немедленно отвечать на эти вызовы и будет ждать, как минимум до 20 января, когда избранный президент США Дональд Трамп займет свой пост, прежде чем решить, какие действия предпринять. Ушаков сказал, что встреча Путина и Трампа, вероятно, произойдет на полях саммита G20 в Гамбурге в Германии в июле и важно, чтобы их встреча принесла ощутимые результаты. - REUTERS



Japan-Russia group may start research on disputed isles on May 30 Японо-российская группа по спорным островам может начать свою работу 30-го мая May 13, 2017 (Mainichi Japan) TOKYO (Kyodo) -- Как сообщили в пятницу дипломатические источники, Япония и Россия планируют направить совместную исследовательскую группу на управляемые Москвой, находящиеся в центре двустороннего территориального спора, острова, уже 30 мая; группа создается с прицелом на начало совместной экономической деятельности там. Группа, состоящая из 50-60 человек, включая правительственных чиновников и деловых людей, в течение пяти дней проведёт исследования, чтобы составить список возможных совместных экономических проектов, которые будут осуществляться на оспариваемых Токио островах, расположенных у северных берегов самого главного острова Японии - Хоккайдо. На своем саммите в апреле премьер-министр Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин договорились направить совместную группу на острова в мае. Абэ сказал в то время, что совместная деятельность и укрепление взаимного доверия помогут двум странам подписать послевоенный мирный договор, что предваряет решение территориального спора. Как сообщают источники, так как группа отправится на спорные острова на зафрахтованном судне, точное расписание поездки будет определяться погодой. Двум странам необходимо разработать способы ведения совместной экономической деятельности, с тем чтобы они не порождали юридические проблемы, поскольку обе страны по-прежнему сильно расходятся в своих взглядах на суверенитет над островами. В частности, Японии и России придётся разработать такие вопросы, как юрисдикция, когда японцы попадают в аварию или инцидент, участвуя в совместных проектах, а также правила инвестиций и финансирования проектов. Япония предложила совместные экономические проекты в таких областях, как выращивание рыбы и морских ежей, организация экскурсий по экотуризму и создание инфраструктуры для проведения профилактического здравоохранения с использованием передовых технологий, сообщили источники. По их словам, Россия рассматривает проекты по восстановлению старых домов на островах. Спорные острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островная группа Хабомаи называются Северными территориями в Японии и Южными Курилами в России. Они были захвачены Советским Союзом в первые дни после капитуляции Японии во Второй мировой войне.



Home-made Rocket Launchers To Replace Indian Army's Russian Origin Grad, Smerch: Report Отечественная система залпового огня заменяет в индийской армии российские “Грады” и “Смерчи” Our Bureau. Edited by M.Ahmed May 12, 2017

Индийская РСЗО “Pinaka” Министерство обороны Индии объявило тендер для местных компаний на закупку шести полков отечественных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Pinaka» стоимостью 2 миллиарда долларов США. «Отечественная РСЗО должна отвечать оперативным потребностям армии и заменить российские комплексы “Град” БМ-21 и “Смерч”», - цитирует «Defensenews» неназванного представителя индийской армии. Предполагается, что заказ на приобретение будет размещен в течение 18 месяцев, сообщает DefenseNews в четверг. В декабре прошлого года министерство заказало два полка установок “Pinaka” на общую сумму порядка 350 миллионов долларов. Один полк - это 18 установок. Т.е. 6 полков по новому заказу - это будет означать в общей сложности 108 установок РСЗО. Министерство должно будет разделить заказы между заводом Bharat Earth Movers, который находится в государственной собственности, заводом боеприпасов (OFB), Larsen & Tourbo, и Tata Power SED. В соответствии с контрактом BEML будет поставлять транспортные средства для ракетных установок; L & T и Tata Power SED будут поставлять системы запуска; OFB - ракетные боеприпасы. L & T и Tata Power SED разработали и разработали систему «Pinaka» совместно с Организацией по исследованиям и разработкам в области обороны (DRDO). В индийской армии в настоящее время действуют два полка систем «Pinaka». Армия безотлагательно нуждается в боеприпасах увеличенной дальности Pinaka Mark-II. Чиновник сказал, что хотя индийская армия предпочла бы ракету Pinaka Mark-II, дальность полета которой достигает 65 км, но так как она все еще находится в стадии разработки, то последний заказ был сделан на Pinaka Mark-I с дальностью 30 км». «Pinaka Mark-II - это развитие программы DRDO. Технические испытания были завершены на пару месяцев назад, но официальное решение всё ещё ожидается». Jayant Damodar Patil, глава оборонной и авиакосмической промышленности L & T, был процитирован в той же статье.













