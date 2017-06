архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 08.06.17 12:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Middle East Eye”,

"Super Bowl of Washington: 'Covfefe' parties at bars for Comey's testimony on Trump" Великобритания - 07 июня 2017 г. Вашингтонский Супербоул: вечеринки в барах к показаниям Коми о Трампе Уволенный директор ФБР Джеймс Коми говорит, что Трамп просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна Джеймс Коми дает показания в комитете по разведке палаты представителей в марте ("Рейтер") Американские бары предлагают напитки с русской водкой по 5 долларов, коктейли "импичмята" и бесплатные напитки с каждым президентским твитом, чтобы завлечь посетителей в четверг для просмотра телетрансляции показаний в конгрессе уволенного директора ФБР Джеймса Коми. "Вечеринки просмотра" во время телетрансляции, которые обычно проводят для спортивных событий и шоу с присуждением премий, запланированы дома и в барах по всей стране для просмотра выступления Коми в 10 утра по восточному времени в сенатском комитете по разведке. Коми обвинил президента Дональда Трампа в среду в том, что он просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, которое проводилось в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. В эффектном письменном заявлении Коми сказал, что Трамп сказал ему на встрече в Белом доме в феврале: "Я надеюсь, что вы знаете, как отпустить это, отпустить Флинна". В заявлении Коми, размещенном на веб-сайте сенатского комитета по разведке, говорится, что Трамп также позвонил ему 30 марта, чтобы сказать, что он не имеет ничего общего с Россией, и спросить что "мы могли бы сделать, чтобы снять проблему" расследования ФБР касательно России. Во время этого телефонного звонка, как сказал Коми, он сказал Трампу, что ФБР не проводит расследование в отношении лично президента. "Он много раз повторил мне: "Нам нужно сделать известным этот факт"," - сказал Коми. Коми сказал, что Трамп сказал ему во время ужина с глазу на глаз 27 января, через неделю после вступления президента в должность, что: "Мне нужна преданность. Я ожидаю преданности". Во время ужина президент спросил его, хочет ли он остаться на должности директора ФБР, сказал Коми. Бывший глава ФБР сказал, что он стал беспокоиться, что Трам пытался создать "что-то вроде отношений патронажа". Вашингтонский Супербоул Пивная на открытом воздухе Axelrad Beer Garden в Хьюстоне назвала выступление Коми в четверг "Вашингтонским СУПЕРБОУЛОМ". (Супербоул - название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги, прим. перев.) "Присоединяйтесь к нам утром для пива и дружественной дискуссии с другими посетителями" - говорится в сообщении на странице Axelrad в Фейсбуке. Бар также предлагает напиток под названием импичмята. В Вашингтоне Shaw's Tavern был одним из нескольких баров, обещающих открыть свои двери за полчаса до начала выступления Коми, предлагая завтрак дня "ФБР" за 10 долларов. В данном случае ФБР означает не Федеральное бюро расследований, а Французский ломтик хлеба, бэкон и мороженое. "Берите своих друзей, берите напиток и давайте COVFEFE!" - написал бар в Фейсбуке, имея ввиду сокращенный твит Трампа на прошлой неделе с этим "словом", которое озадачило некоторых людей. (Этот твит был написан с опечаткой - прим. перев.) Бар Partisan недалеко от полного туристами торгового центра National Mall предложит коктейли "Последнее слово" и "Сбрось бомбу", а также сэндвич на завтрак "Патриот". "У нас два телевизора в нашем баре, и мы включим звук на полную мощность", - сказала Молли Ипполитус, представительница владельцев бара. "Я ожидаю достаточно хороший микс, что соберется двухпартийная тусовка". Бар Union Pub в Вашингтоне запланировал покупать напитки посетителям каждый раз, когда Трамп, который часто твитит, будет размещать сообщения в Твиттере во время показаний Коми. Несколько баров в Сан-Франциско откроются уже в 6 утра по местному времени, чтобы позволить посетителям собраться для просмотра выступления. "Для нас важно быть хорошо информированными", - сказал бармен Даррен "Бадди" Жак в баре Mix, где телевизор будет включен на канале трансляции слушаний. статью прочитали: 1 человек Комментарии Материалы по теме Guardian - Юэн Мак-Аскилл, Джулиан Боргер Фотографии частей взрывного устройства в Манчестере опубликованы после утечки Подозрение в отношении того, кто дал утечку базирующемуся в США журналисту, пало на американских чиновников, которые передавали подробности о взрыве в Манчестере американским журналистам. читали: 405 читать далее