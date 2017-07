архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.07.17 21:00

"The waning power of the petrodollar" США - 13 июля 2017 г. Слабеющая сила нефтедоллара "Рейтер" (Мнения, представленные здесь, являются мнениями автора, обозревателя "Рейтер".) Джейми МакГивер ЛОНДОН, 13 июля (Рейтер) - Когда Федеральная резервная система начнет сокращать свои вложения в государственные казначейские облигации США, как ожидается, в конце этого года, то некоторые из самых постоянных покупателей облигаций США за последние 15 лет могут оказаться не особо готовыми восполнить этот недостаток. До финансового кризиса приток "нефтедолларов" был одной из самых мощных сил, приводивших в движение американский рынок облигаций и доллар, так как экспортеры нефти инвестировали свои избыточные доходы от расширяющейся торговли в государственные казначейские облигации США. Но этот приток уже не тот, что раньше, и может иссякнуть еще больше. Стимулирование ФРС на 1,7 триллионов долларов заглушило спрос со стороны экспортеров нефти, а их когда-то огромные излишки торгового баланса сократились из-за вялых цен на нефть. Больше не имея большого количества только что полученных денег для вложения за границей, эти страны укрепляют свое финансовое положение и обеспечивают стабильность дома. Трудно точно оценить вложения стран-нефтепроизводителей в казначейские ценные бумаги, но на первый взгляд их доля на американском рынке облигаций сегодня меньше, чем была до мирового финансового кризиса, начавшегося десять лет назад. В 2007 году на 12 экспортеров нефти Ближнего Востока и Африки приходилось 3,2% подлежащих уплате американских казначейских облигаций, за исключением собственных вложений ФРС, согласно подсчетам "Рейтер". В прошлом году эта доля составила 2,5%. Что примечательно, 75-процентный обвал цен на нефть с середины 2014 до начала 2016 года, по-видимому, оказал слабое влияние на их вложения в американские казначейские облигации. По крайней мере, пока. На те же самые 12 стран приходилось 2,4% подлежащих уплате американских государственных казначейских облигаций за исключением вложений ФРС в середине 2014 года, когда нефть стоила 115 долларов за баррель, а цена только собиралась начать снижение до нового рекордного минимума за много лет в 27 долларов. Эти страны продолжают увеличивать их вложения в казначейские облигации. В 2007 году их общие вложения составляли 118 миллиардов долларов, а в прошлом году - более 500 миллиардов долларов. Но обвал цены на нефть с рекордно высокого значения в 148 долларов за баррель в середине 2008 года наряду со стремительным количественным смягчением ФРС уменьшили влияние нефтедолларов на казначейские облигации. От избыточного дохода к дефициту Местонахождение международных инвестиций стран-нефтепроизводителей, как известно, трудно точно определить, так как публично раскрывается очень мало информации. Даже размер их вложений может быть туманным. В 2007 году Международный валютный фонд оценивал, что государственные инвестиционные фонды Объединенных Арабских Эмиратов могут содержать от 250 до 875 миллиардов долларов. Считается, что часть нефтедолларов снова инвестируется за океаном через такие офшорные финансовые центры как Британия (Лондон), Бельгия, Люксембург, Ирландия, Швейцария и Каймановы острова. Из 17,3 триллионов долларов американских ценных бумаг в прошлом году, от акций до облигаций, на эти центры приходилось 6,56 триллионов долларов, что означает, что почти 40% всех американских финансовых ценных бумаг находятся в шести относительно небольших - или, прямо скажем, крошечных - руках. Часть этого будет почти наверняка вложено в более рискованные активы, такие как акции и облигации корпораций, которые предлагают более высокую прибыльность, чем доходность государственных облигаций, упавшая с момента кризиса из-за скупки активов центральными банками. По некоторым показателям нефтедоллар находился на пике своего глобального могущества в 2006 году. Экспортеры нефти и энергоресурсов снова пускали в оборот около 500 миллиардов долларов на глобальных рынках банковского кредитования и финансовых рынках в том году, согласно BNP Paribas. Положительные сальдо по текущим счетам с 2000 по 2014 год поступали на заграничные рынки через государственные инвестиционные фонды, чтобы дать этим странам не-нефтяной доход и поток прибылей. Покупка американских государственных облигаций также служила для того, чтобы сохранять привязку их валют к доллару. Эти годы экономического подъема оставили значительный фонд ресурсов, на который можно положиться в тяжелые времена. Сегодня ближневосточные и африканские государственные инвестиционные фонды контролируют более 3 триллионов долларов активов, это в два раза больше, чем примерно 1,6 триллионов долларов до кризиса в 2007 году. Но при цене на нефть ниже 60 долларов за баррель в последние два года - ниже 50 долларов большую часть этого времени - их финансы находятся в условиях жесткого давления. В краткосрочном плане, как это случилось недавно с Катаром, жесткий курс национальных валют может оказаться под ударом. В долгосрочном плане внутреннее социальное и экономическое давление приведет к уменьшению, а не увеличению валютных резервов. У стран-членов ОПЕК в 2015 году впервые с 1998 года был совокупный дефицит счета текущих операций. Дефицит Саудовской Аравии в прошлом году составил 8,7% ВВП по сравнению с активным балансом почти в 30% в 2005 году. Когда ФРС начнет свой постепенный выход с рынка казначейских облигаций, Саудовская Аравия и другие страны-экспортеры нефти с меньшей долей вероятности восполнят недостаток, как это было всего несколько лет назад. (Сообщение - Джейми МакГивер; графика - Джейми МакГивер и Ритвик Сарвало; редактирование - Кэтрин Эванс) статью прочитали: 8 человек