Россия делает из Никарагуа Украину для США

Танки, самолеты, шпионы – русская Никарагуа нервирует США

Владимир Добрынин, 22 июля 2017, — REGNUM

Никарагуа в 80-х годах прошлого века была одной из территорий холодной войны. Маленькая бедная латиноамериканская страна, которая неожиданно воспылала любовью к идеям социализма, причем настолько, что сторонники государства всеобщей уравниловки сумели создать свои вооруженные формирования и победить всех своих противников. Соединенным Штатам эта метаморфоза не понравилась: никто не имеет права освобождаться от опеки Вашингтона без его на то желания. Но контрреволюционные действия, вдохновляемые «большим братом с севера» успеха не имели: США Рональда Рейгана натолкнулись на поддержку повстанцев Москвой. Только после того, как СССР получил смертельный удар и начал разваливаться, и Кремлю стало не до поддержки своего никарагуанского протеже, сандинисты во главе с Даниэлем Ортегой утратили власть. Но это, как выяснилось позднее, было временным отступлением: Россия Владимира Путина, едва почувствовав себя снова в силе, вернулась к сотрудничеству со своим давним партнером, в 2007 году вновь избранным президентом Никарагуа.

То, что поначалу казалось возвращением к торгово-экономическому сотрудничеству на деле неожиданно для многих и Вашингтона в первую очередь, оказалось сотрудничеством в первую очередь военным. Москва пробралась к США «на задний двор» и не проявляет никакого желания уходить с места, которое ей понравилось.

Путин был первым президентом РФ, побывавшим в Никарагуа. Ортега назвал визит российского лидера «лучом света надежды», хотя Всемогущий Владимир (так в оригинале статьи, прим. — ИА REGNUM ) был в Манагуа всего несколько часов. Но факт остается фактом: евразийский гигант сегодня является крупнейшим благотворителем небольшой центральноамериканской страны.

Пшеница, такси и автобусы из России

С 2007 по 2014 гг. Россия выделила на поддержку Никарагуа 200 тысяч тонн пшеницы, 550 автомобилей-такси «Лада-Калина» и 520 автобусов, которые призваны были заменить тот видавший виды автохлам вроде американских школьных автобусов пенсионного возраста, которые были основой транспортного парка страны. Москва поддерживает также деньгами программу развития малого и среднего предпринимательства и выделяет гуманитарную помощь своему союзнику.

«Автобусы и такси послужили причиной полемики, Ортега их все продал через подставных лиц предпринимателям и фирмам, провернув крутую сделку, принесшую его семейному бизнесу хорошие деньги (30 тысяч евро за каждый автобус и 8 тысяч — за легковушку), — сообщил корреспонденту испанского издания экс-сандинист, отставной генерал и бывший сподвижник президента Никарагуа Уго Торрес. — Именно эта акция многие годы является основанием, указывая на которое, оппозиция отказывается идти на сотрудничество с Ортегой».

Моментом максимального взлета сотрудничества двух стран El Confidencial называет 2016 год, когда в Манагуа заработал первый в Центральной Америке завод по производству вакцины. Строительство профинансировали российские фонды, а завод в качестве благодарности россиянам за помощь был назван именем Мечникова.

Сотрудничество в период между 2007 и 2015 годом было особенно интенсивным, считает корреспондент. Центральный Банк Никарагуа с 2007 года получил пожертвования с российской стороны в размере 140 миллионов евро. А вот с 2016 стало притормаживать — за год российские фонды выделили всего 1,5 миллиона.

Танки и самолеты для нищей страны

Именно молниеносный визит Путина в Манагуа, о котором было сказано выше, стал поворотным пунктом в сотрудничестве двух стран. Гражданская сфера уступила место военной. Первая новость, выглядевшая ударом землетрясения средней силы, встряхнула центральноамериканский регион в апреле 2016: Россия отправила в Никарагуа 50 танков Т-72 общей стоимостью 70 миллионов евро, что эквивалентно годовому бюджету оборонного ведомства страны. Вторая (после Гаити) по степени бедности страна в Латинской Америке берет вооружение на сумму, которую заведомо не может себе позволить.

«Это — одна из статей нашего сотрудничества, — прокомментировал факт поставки танков командующий никарагуанской армией генерал Хулио Сесар Авилес. — Государственный долг это не увеличивает».

«Следовательно, танки — подарок от русских», — делает вывод испанское издание, которое через несколько дней после этого события «обнаружило данные, утекшие из российского Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), свидетельствующие, что Манагуа также получила 4 патрульных катера «Мираж», два ракетных катера «Молния» и неустановленное количество самолетов «Як-130». Общий объем инвестиций, рассчитанный специалистами из никарагуанских СМИ, достигает 190 миллионов евро».

«Отставной генерал Уго Торрес не верит в то, что госдолг страны перед Россией после таких поставок не увеличится», — замечает испанский журналист.

Приобретения Никарагуа танков рождают тревогу в Пентагоне, который считает, что таким образом нарушается сложившийся баланс в регионе. Об этом докладывал в апреле нынешнего года в Комитете по вооруженным силам американского Сената командующий южной группировкой войск США адмирал Курт Тидд. А в эти дни политическая температура в регионе подскочила на несколько градусов: Москва и Манагуа объявили о намерении провести совместные тактические учения в Никарагуа. Предусматривается, что сюда доставят самолетом неустановленное пока количество российских военных. Пентагон солидаризировался с американским Конгрессом, выразив озабоченность «выбором Никарагуа не того союзника».

«Россия активно проявляет себя по всему миру, мы ведем тщательный мониторинг ее присутствия в Никарагуа, сказал в сентябре 2016 года высокопоставленный функционер Госдепартамента во времена Обамы Хуан Гонсалес.

Сказал он это в самый разгар дискуссии о необходимости введения администрацией Обамы санкций против Никарагуа по причине предположительно имеющейся коррупции в государстве (а где этого явления нет?) и отступления лично Ортеги от демократического стиля руководства. Выступавший привел факты, главным среди которых было то, что «оппозиция считает правление нынешнего президента страны «неконституционным», поскольку основные кандидаты от оппозиции были искусственно (или искусно?) удалены из числа претендентов на победу, а лидер взял верх, набрав 72,1% голосов».

«Логично предположить, что администрация Трампа, с его консервативным отношением к режимам коммунистической и социалистической ориентации, будет реагировать сильнее, чем команда Обамы», — считает Эван Эллис из коллегии по военным операциям американской армии.

Зачем Никарагуа оружие? Столько оружия?

Вопрос, который не дает покоя США ни днем, ни ночью. Страна вроде бы не имеет сильных врагов, над ней не висит угроза конфликта. Ну, ладно, с патрульными катерами более или менее ясно: в 2009 году Никарагуа получила по решению Международного Суда дополнительно 90 тысяч квадратных километров акватории в Карибском море в ущерб Колумбии. Понятно, что возможности контроля морского пространства надо расширить.

А вот с покупкой танков — сложнее. Она сильно геополитически напрягает главного никарагуанского торгового партнера: 40% экспорта империи Ортеги приходится на США, пятая часть всего туристического потока — оттуда же, да деньги американцы тоже любят хранить здесь: не Панама, конечно, но все же…

С танками есть смысл ставить вопрос так: зачем Москва вооружает Манагуа? Большинство экспертов сходятся во мнении, что Россия возвращается в Центральную Америку. Чтобы показать Вашингтону, что она точно так же может вершить свои дела под боком у геополитического соперника, как тот делает это на Украине. И одними танками Россия здесь не обойдется: она уже возвела в Манагуа центр спутниковой системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. Официально имеющей гражданское предназначение, но, как считают аналитики Washington Post, может функционировать и как центр шпионажа.

… И каждый шаг под контролем

Открытие центра вызвало сильное недовольство со стороны Вашингтона: объект, получивший название «Чайка» в честь Валентины Терешковой («Чайка» была позывным первой женщины-космонавта во время совершения ею полета) находится в нескольких сотнях метров от посольства США, на краю кратера, в котором плещется озеро. Живописно. И прямая видимость посольства янки, что последним не нравится ни в каком свете.

Еще одно здание — Центр по борьбе с наркотиками Nejapa — тоже возведенное на российские деньги и с участием российских специалистов в лучшем районе никарагуанской столицы. Американцы и это строение готовы рассматривать через лупу сантиметр за сантиметром внутри и снаружи. Только маловероятно, что их туда пустят. Представитель МИД России, утверждает El Confidencial, отверг обвинение в шпионском предназначении Nejapa, мягко назвав домыслы «ненаучной фантастикой». Замдиректора Российского космического агентства Саргей Савельев напомнил, что четыре станции ГЛОНАСС построены в Бразилии, три — в Антарктиде, одна — в Южной Африке: «Все шпионские?» А директор Никарагуанского института связи Орландо Кастильо, отвечая на вопросы о предназначении Nejapa, добавил: «Нам шпионить не за кем». Но Вашингтон эти доводы не успокоили.

Желание увидеть в каждом российском объекте шпионский центр на Западе весьма распространено, вспомним хотя бы историю строительства православной церкви Святой Троицы в Париже, неподалеку от которой тоже оказались важные государственные здания, разговоры в которых «русские шпионы могли бы прослушивать из храма с помощью специальной аппаратуры» (прим. ИА REGNUM ).

«В дипломатической сфере между Манагуа и Москвой тоже заметны существенные подвижки, которые правильнее бы можно было назвать сближением. Никарагуа вместе с Венесуэлой и Науру, небольшим тихоокеанским государством — вот три страны, которые признали независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии. Эта поддержка многим в Кремле показала, какой полезный союзник у него есть в центральноамериканском регионе. Для русских это безусловно, выгодное партнерство, а вот у соседей Никарагуа оно вызывает тревогу: увеличение вооруженности этой страны наверняка спровоцирует увеличение военных бюджетов ее окружения», — резюмирует упоминавшийся выше генерал Торрес.

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