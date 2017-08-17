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опубликовано редакцией на Переводике 17.08.17 17:10
скаут: Soloviva;
 
 

Лучшие настольные игры для детей

Размышляете над вопросом, как скоротать вечерок в компании родных и друзей? Поиграйте в настольные игры! Настолки не утрачивают своей популярности уже многие десятилетия. Это не только замечательное развлечение, но и еще способ развития памяти, смекалки, ловкости рук. Сегодня выбор настольных игр настолько разнообразен, что голова идет кругом. Мы поможем вам разобраться, какой же игре отдать предпочтение, чтобы она понравилась и подошла каждому.

Что такое настольные игры

Что может быть лучше, чем провести время в кругу близких людей? А если разнообразить досуг занимательной настольной игрой, время вообще пролетит незаметно.

Настолки по душе всем - и малу, и велику. Такие игры объединяют целые поколения и заслуженно пользуются неослабевающим спросом. Для маленьких детей - это интересный метод развития, для тинейджеров - великолепное развлечение и возможность поближе узнать новых друзей, для взрослых - нестандартный способ отдохнуть, расслабиться после тяжелого трудового дня и повеселиться.

Сегодня ассортимент настолок всеобъемлющ - множество жанров, яркие герои, есть даже целые серии тематических игр. Что же выбрать, чтобы получить свою долю позитива и осознать, что время потрачено не зря? Сейчас все подробно рассмотрим. А пока рекомендуем обратить внимание на интерактивные игрушки. Это настоящее достояние современности, которое вызывает бурный интерес у всех детей, и не только.

Характеристики для сравнения

Тип и возраст

Сразу же стоит отметить, что отдельной общепризнанной классификации настольных игр как таковой, не существует. Однако, все же можно выделить некоторые группы типов:

  • Экономические. К таковым относятся игры стратегического характера, в которых нужно уметь просчитывать свои ходы и быстро соображать. А деньги привносят в процесс некий азарт. В интеллектуальных играх правила продуманы очень четко, а каждая деталь выполнена на высочайшем уровне. Самая узнаваемая игра в данной категории - “Монополия”.
  • Военные. Эти игры проецируют реальные или вымышленные сражения и битвы. При этом правила могут быть как предельно простыми, так и довольно-таки заковыристыми (например, как в игре “Риск”).
  • Творческие. Это категория настольных игр, которые заставят вас проявить свои таланты в полной мере: пантомима, рисование, ораторские качества, а может даже певческие способности. Пример простой - “Крокодила” уж точно знают все.
  • Развлекательные. Настолки данного жанра - лучшие для веселых компаний. Они не предполагают замысловатых правил, и достаточно часто итог игры зависит от госпожи удачи. Примеры: “Свинтус”, “Уно”.
  • Развивающие. Это детские игры. Их правила просты, а польза от развития памяти, мелкой моторики, смекалки и логического мышления - неоценима. Пример - "Угадай кто".

Что касается целевой аудитории, рекомендуемый возраст зачастую указан прямо на упаковке. Да и самим несложно догадаться, что сложные стратегии малыши просто не поймут, а взрослым будет скучно играть в игры для детей.

Количество игроков и время игры

Число игроков также часто можно встретить на коробке. Но, случается такое, что игра для 2-10 персон окажется неинтересной, если в нее будут играть двое. А если все 10 - покажется, что чересчур затянута. Или, наоборот, короткая. Тут все зависит от конкретного случая. 

Длительность одной партии игры должна быть сопоставима с временем, которое вы намерены на нее потратить. Также учитывайте, что некоторый отрезок времени может уйти на объяснение правил, если не все участники их знают. И еще часть времени - на раздачу фишек/раскладку карт/проч. подготовительные манипуляции. 

Комплектация

В комплекте каждой настольной игры предусмотрен свой набор составляющих. Чаще всего - это игровое поле плюс разные вспомогательные элементы в виде карточек, фишек, фигурок, кубиков... Вариантов множество, ведь мир настольных игр очень яркий и разносторонний. 


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