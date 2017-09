Речь сенатора Маккейна

Igor Aizenberg

18 hrs

Доброго времени суток всем Друзьям.

Об основных новостях, находившихся в центре внимания американских СМИ и американцев в течение последней недели.

- Основным событием недели в США было страшное по масштабам стихийное бедствие, вызванное ураганом Харви и последовавшим за ним наводнением. К сегодняшнему дню подтверждена гибель как минимум 47 человек (данные канала CNN). В результате бушующей стихии серьезно пострадали 185 тысяч жилых домов, в том числе 9 тысяч домов полностью разрушено. На сегодняшний день 42 тысячи человек остаются в убежищах. В городе Кросби в результате наводнения произошла серьезная авария на находящемся там химическом заводе – с одной стороны, вода, проникшая в хранилища химикатов, вызвала их реакцию, а с другой стороны реакция других химикатов была вызвана остановкой холодильников, в которых они хранились и, соответственно, резким повышением температуры. Произошли взрывы, за ними последовал сильный пожар. В городе Бомонт к востоку от Хьюстона серьезные повреждения получила система очистки воды, в результате чего город и его пригороды (185 тысяч человек) остались без водоснабжения. Из-за этого пришлось закрыть больницу в Бомонте, эвакуировав серьезных больных в другие больницы.

Нужно отметить, что Америка устроена так, просто по своей философии, что люди во времена испытаний всегда помогают друг другу без всякой указки и организации сверху, а спасательные службы функционируют без понукания со стороны политиков. Спасатели и тысячи добровольцев круглосуточно участвовали в эвакуации пострадавших, люди совершенно бескорыстно делились друг с другом всем, чем могли. На многих площадках организован сбор средств для пострадавших и восстановительных работ. Для примера. Марк Цукерберг организовал сбор денег в специальный фонд через Фейсбук, поставив цель собрать $1 миллион, но уже через два дня в этот фонд совершенно обычными, рядовыми пользователями Фейсбука было собрано более $10 миллионов.

Во вторник в район бедствия отправился Трамп с женой. Он прилетел в Корпус Кристи, где устроил «митинг», заключавшийся в том, что он произносил речь, стоя, якобы перед «большой толпой», к которой он, как ему казалось, обращался, а на самом деле, стоя на балконе перед несколькими пожарными машинами и не более, чем несколькими десятками слушателей (это было отчетливо видно из телевизионной картинки, не предназначенной для показа протокольными службами Белого Дома). При этом у президента не нашлось никаких слов сочувствия пострадавшим, он был озабочен величием Техаса, своей администрации, но более всего своим собственным величием, по-видимому, в своих собственных глазах. Произнеся речь перед телекамерами и воображаемой «толпой» в Корпус Кристи, президент отправился в столицу Техаса Остин, где, облачившись в форму спасателя, участвовал в совещании с губернатором Техаса Эбботом и другими руководителями штата, а точнее продолжил свою сугубо политическую речь из Корпус Кристи, после чего улетел в Миссури. За эту поездку и выступления в ходе этой поездки, за неумение и нежелание выразить сочувствие пострадавшим, соболезнования тем, кто потерял близких, за полное отсутствие эмпатии, Трамп подвергся очень серьезной критике со стороны практически всех СМИ, которые назвали его «Comforter in chief» (игра слов с английским Commander in Chief – главнокомандующий).

В четверг в район бедствия отправился вице-президент Пенс с женой. Они посетили Хьюстон, при этом Пенс встречался с людьми, с пострадавшими, с потерявшими близких, приехав к одному из многочисленных мест разбора завалов, засучил рукава и стал помогать. Вероятно, он это делал отчасти для телекартинки, но во всяком случае произвел по сравнению с президентом совершенно иное впечатление. В результате в пятницу было объявлено, что в субботу Трамп с женой отправится в Хьюстон и в Луизиану. И в субботу президент, появившись в Хьюстоне, делал многое, чтобы исправить впечатление от своей первой поездки – встречался с людьми, дарил детям игрушки, произносил меньше патетических слов, хотя, находясь в убежище, среди людей, лишившихся крова, не находил ничего лучше, чем, прощаясь, сказать: Have a good time everybody - Хорошего времяпрепровождения всем . И осадок от его первого появления в Техасе во вторник все равно остался.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Хакаби-Сандерс сообщила в четверг, что президент собирается пожертвовать $1 миллион своих личных средств на восстановление Техаса и помощь пострадавшим. Очень многие журналисты и наблюдатели, однако, отнеслись к этому сообщению с недоверием, отмечая, что в прошлом Трамп называл личной благотворительностью переводы денег Организацией Трампа, либо переводы денег из различных фондов, которые создавались под его эгидой и в которые собирались деньги, пожертвованные другими, но в которых не было его личного участия. Кроме того, журналисты, с недоверием относящиеся к обещанию президента, предлагают проследить, кому именно он или от его имени будут переведены деньги, поскольку в прошлом Трамп (или его организация от его имени) часто под видом благотворительности помогал политическим фондам, которые в свою очередь поддерживали нужных ему политиков.

Администрация уже обратилась к Конгрессу с просьбой выделить $8 миллиардов на восстановление пострадавших от урагана Харви районов.

- На прошедшей неделе поступило несколько важных новостей, касающихся расследования Рашагейта, о которых написали Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Уолл Стрит Джорнал. Отмечу основные (я писал о них подробно в течение недели).

*Команда спецпрокурора Роберта Мюллера тесно сотрудничает с отделом уголовных расследований IRS (федеральной налоговой службы США), занимающимся расследованием налоговых преступлений и преступлений, связанных с отмыванием денег.

*Спецпрокурор Роберт Мюллер обладает изначальным вариантом письма об увольнении директора ФБР Коми, предоставленным ему зам. Генпрокурора Розенстайном и составленном советником Трампа Стивеном Миллером под редакцией самого президента. В этом письме, как сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на тех, кто видел письмо, Трамп обосновывал увольнение Коми его нелояльностью лично к себе и его нежеланием объявить публично, что Трамп не находится под следствием. Стало известно, что с содержанием письма был знаком и вице-президент Пенс, декларировавший после увольнения Коми совершенно другие причины его увольнения. Этот первый вариант письма об увольнении Коми может быть очень серьезной уликой для обвинений в препятствовании правосудию.

*Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост опубликовали информацию о том, что с сентября 2015 года и до конца мая 2016 года велась активная работа по проекту строительства Trump Tower в Москве. Проект был заморожен только, когда стало ясно, что Трамп выиграл номинацию республиканской партии на пост президента. Со стороны Трампа в лоббировании проекта участвовали главный юрист Организации Трампа Майкл Коэн (ныне личный адвокат Трампа) и многолетний партнер Трампа Феликс Сатер, в свое время осужденный за мошенничество с акциями и известный связями с людьми, которых в США принято называть «русская мафия». В Москву в связи с этим проектом осенью 2015 года приезжали дети Трампа – дочь Иванка и сын Дональд-младший. Стало известно, что Трамп не собирался инвестировать в этот проект, а только предполагалось, что он продаст право на название Trump Tower, деньги же инвестирует российский банк ВТБ, находящийся под контролем правительства России (69.9% акций) и под американскими санкциями. В ближайший вторник, 5 сентября, Коэн будет давать показания на слушаниях в комитете по разведке Палаты Представителей.

*Хочу заметить для тех, кому хотелось бы, чтобы результатом расследования Рашагейта было непременно обвинение в государственной измене. Доказать такое обвинение в суде нелегко. В том, например, что некто кому-то в свое давал большие суммы денег, не вполне понятно, за что, и на что рассчитывая, может быть, конечно, и есть измена, если была конкретная договоренность, что за эти деньги будут оказаны конкретные услуги, идущие во вред США и на пользу иностранному государству. Ну, а если последнее сложно доказать, но можно доказать, что указанный процесс был отмыванием денег, еще и умноженный на неуплату налогов, да к тому же возведенный в степень препятствованием расследованию, то если следствие во главе со спецпрокурором Мюллером ищет в первую очередь доказательства именно таких преступлений, поступает оно с моей точки зрения очень правильно.

- Неделю назад я писал о выступлении Трампа перед своими сторонниками в Фениксе, в Аризоне. Как оказалось, телевизионная картинка этого выступления, показывавшая Трампа на фоне ликующих сторонников позади него, аплодирующих каждому его слову, была обманчивой. Зал не был полон. Он не был и пуст, н, скажем так, был наполовину пуст более, чем наполовину. Это отчетливо видно по видео, снятому с телефона, имеющемуся в YouTube и показанному, например, по CNN. В то же время в демонстрации протеста против приезда Трампа в Феникс на улице перед залом, где выступал президент, участвовало намного больше людей. Сообщается, что президент был очень недоволен этим и устроил разнос своим ближайшим сотрудникам за плохую организацию его выступления. Нью-Йорк Таймс сообщает со ссылкой на источники из Белого Дома, что среди тех, кому президент устроил этот самый разнос, был недавно назначенный руководитель аппарата сотрудников Белого Дома генерал морской пехоты в отставке Джон Келли. Как сообщается, Келли сказал своим сотрудникам, что за 35 лет его службы стране с ним никто и никогда не разговаривал подобным образом и что в следующий раз он такого обращения не потерпит.

- Все помнят о твите президента от 4 марта 2017 года, в котором Трамп обвинил бывшего президента Обаму, в том, что тот подслушивал разговоры в Trump Tower. Скандал по этому поводу продолжался несколько месяцев. Руководители спецслужб, и нынешние и бывшие, многократно заявляли, что не обладают такой информацией и что это просто из разряда невозможного. Недавно общественная организация American Oversight – Американский Надзор обратилась в суд с требованием обязать на основе Закона о свободе информации министерство юстиции США подтвердить или опровергнуть заявление Трампа о подслушивании. Суд постановил, что министерство юстиции должно выпустить официальное заявление с подтверждением или опровержением.

В пятницу вечером министерство юстиции выполнило решение суда и опубликовало следующее заявление: «И ФБР, и NSD (отдел национальной безопасности министерства юстиции, осуществляющий надзор за всеми спецслужбами) подтверждают, что у них нет данных, связанных с прослушиванием, описанном в твитах от 4 марта 2017 года».

Вопрос таким образом закрыт, и министерство юстиции подтвердило, что президент лгал.

- Согласно данным службы Gallup популярность Трампа 1 сентября упала вновь до самого низкого, до сих пор зарегистрированного уровня. Его деятельность одобряют 34% опрошенных и не одобряют 61% опрошенных. Среди зарегистрированных республиканцев рейтинг поддержки президента также упал до самого низкого уровня с момента его инаугурации и составляет сейчас 78%.

- В среду Госдепартамент объявил, что в ответ на требование России сократить на 755 человек персонал американских диппредставителств, США закрывают с 2 сентября консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В субботу со зданий, которые России было приказано до субботы освободить, был снят дипломатический иммунитет, и в них начались обыски, проводимые американскими спецслужбами.

- И завершить я хочу материалом, который прошу прочитать внимательно всех, кто интересуется тем, что происходит сейчас в США. Здесь не будет ни одного моего слова. Здесь будет мой перевод слов человека, которого все вы, друзья, хорошо знаете и к которому все, я надеюсь, относитесь с уважением. Сенатор Джон Маккейн закончил курс химиотерапии. И возвращается из родной Аризоны в Вашингтон, в Сенат, на работу (Конгресс возобновляет сессию 5 сентября). Так вот, сенатор Джон Маккейн написал статью-обращение к своим коллегам, сенаторам и конгрессменам, которую в пятницу опубликовала газета Вашингтон Пост. Вот основные выдержки из статьи.

«Конгрессу пора вернуться к обычному порядку.

Американцы отшатнулись от отвратительного зрелища, показанного белыми экстремистами, маршировавшими в Шарлоттсвилле, для пропаганды своей антиамериканской идеологии «крови и почвы». В их расизме, ненавистном для нас, нет ничего, что могло бы соответствовать силе народа, созданного в свободе, и составляющего 323 миллиона душ самого разного происхождения, с разными мнениями, которые, однако, все равны согласно закону.

Большинство из нас разделяют ценности Хеатер Хайер, а не развращенного человека, отнявшего у нее жизнь. Мы - страна, которая привела свободный мир к победе над фашизмом и отправила коммунизм на свалку истории. Мы являемся сверхдержавой, которая организовала не империю, а новый международный союз свободных и независимых государств, освободивших больше людей от нищеты и тирании, чем кто-либо даже считал возможным в эпоху колоний и автократий.

Наши общие ценности определяют нас больше, чем наши различия. И признание этих общих ценностей поможет смотреть вперед, сквозь наши сегодняшние вызовы, если у нас есть мудрость, чтобы снова доверять этим ценностям.

Конгресс вернется с каникул на следующей неделе, столкнувшись с продолжающимся тупиком, заключающемся в том, что мы идем от одного нами самими созданного кризиса к другому. Мы оказываемся неадекватными не только по отношению к нашим самым серьезным проблемам, но и по отношению к нашим рутинным обязанностям. Наши национальные политические кампании никогда не прекращаются. Мы, похоже, убеждены в том, что большинство существует, чтобы навязывать свою волю меньшинству лишь с небольшими уступками, а меньшинство существуют, чтобы не позволять партии власти делать хоть что-либо важное.

Так мы понимаем управление. Вся наша система управления, с ее сдержками и противовесами, с ее двухпалатным конгрессом, с защитой прав меньшинства, была предназначена для компромисса. Он редко работает плавно или быстро. Этого никогда и не ожидали.

Он требует прагматичного подхода к решению проблем даже со стороны самых страстных партийцев. Компромисс между противоборствующими сторонами нужен для защиты интересов, которые мы все разделяем. Мы можем, конечно, сражаться, создавая ад самим себе, только за то, чтобы наши идеи превалировали. Но мы должны уважать друг друга или хотя бы уважать тот факт, что мы нужны друг другу.

Это никогда не звучало правильнее, чем сегодня, когда Конгресс должен управлять вместе с президентом, который не имеет опыта работы на государственной должности, который часто плохо информирован и может быть импульсивным в своей речи и поведении.

Мы должны уважать его авторитет и конституционные обязанности. Мы должны, где можем, сотрудничать с ним. Но мы не являемся его подчиненными. Мы не подотчетны ему. Мы подотчетны американскому народу. Мы должны быть усердными в соблюдении нашей ответственности, чтобы служить контролерами его власти. И мы должны ставить нашу самоидентификацию и ответственность как членов Конгресса выше, чем нашу партийную принадлежность.

Это и есть возможность показать, что обычные, порядочные, свободные люди могут грамотно, уважительно и спокойно управлять и доказывать ценность Конгресса США для великой страны, которой мы служим»





Спасибо всем, кто прочитал. Всем желаю хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Следующий дайджест – через неделю.

