опубликовано редакцией на Переводике 09.11.17 03:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Guardian”,

"Putin’s Russia can’t celebrate its revolutionary past. It has to smother it " Великобритания - 03 ноября 2017 г. Путинская Россия не может праздновать свое революционное прошлое. Она должна затушевать его Catherine Merridale Русская Революция была восстанием против произвола богатых. Неудивительно что Владимир Путин хочет проигнорировать её столетие

3 November 2017 Ноябрь всегда приносит русским желанные праздники - дни объявленные нерабочими в память о каком-то большом историческом событии, хотя большая часть населения проводит их в семейном кругу. 7 ноября 2017 года исполнится ровно 100 лет большевистской революции Владимира Ленина, революции, каждую годовщину которой люди раньше встречали с песнями, военными парадами и фейерверками. Но в этом году официально празднуется не революция, а восстание 1612 года против поляков. День Национального единства был изобретен ещё в царское время, его празднование было возобновлено правительством Владимира Путина в 2005 г. Отмечают его 4 ноября, и выбор дня для празднования просто прекрасный. После трех дней на диване, разве кто-нибудь заметит отсутствие красных флагов? Молчание - это как сон, который окутывает спящего. Столетие - дата особенная: все могут сосчитать до 100. Но до сих пор Ленин и его товарищи не рассматривались тщательно, “под лупой”, как юбилейная марка. Сам человек все еще лежит – в новом костюме – в мавзолее на Красной площади, но никто не хочет говорить о том, что же он в действительности совершил. Нынешнее российское государство достаточно широко использует историю (ни один ребенок, вероятно, не забудет Великой Отечественной войны против фашизма), но Ленин в неё совершенно не вписывается. И это достаточно неловкая ситуация, мандарины в Москве должны помнить, что русская революция была восстанием народа против деспотического правления, борьбой с несправедливостью и жестоким произволом богатеев. На фоне существования реальной угрозы терроризма, Кремль был бы неблагоразумен, если бы стал попустительствовать оправданию вооруженного восстания. При этом он не может сурово критиковать человека, труп которого все еще лежит в центре государства и чьи статуи возвышаются на площадях в сотнях городов. А что говорить о Советской власти? Если осуждать русскую революцию, то что делать со Сталиным и триумфом народа? До сих пор, ответ, кажется, был таким чтобы сохранять тон нейтральным. Ленин, в конце концов, скучно знаком. Если он будет оставаться таким, если молодые люди не станут думать, то даже эта досадная годовщина пройдет незамеченной. Ходят слухи, что новые российские левые могут выйти на улицы в этом году, чтобы отметить годовщину демонстрациями, но большинство русских возрастом под 50 вспоминают советскую историю как пережиток прошлого, с душевным дискомфортом. Государство хочет, чтобы она и оставалась такой, епархией тех твердокаменных “старых калош” которые все еще продают яблоки перед входом на станцию метро. Даже самый их язык - “советский”, является анахронизмом. Он должен быть оставлен в прошлом, наряду с диссидентами, эластичным нейлоном и плохими зубами.

“Облако скуки теперь нависает над Лениным и революцией. И это устраивает Путина и его правительство”. Фотография: Валерий Шарифилин/TASS Русская революция была моментом, когда покров человеческой культуры был сорван. Это было время эйфорической надежды, ужасающего утопического эксперимента. Она проверила на истинность фантазии 19-го века о прогрессе человечества. Это была работа десятков тысяч пылких энтузиастов. Теперь же их пра-правнукам скучно. Эта ситуация вполне устраивает правительство. Облако скуки нависает над любой формальной встречей, где рискую обсуждать подобные вещи. Большинство выбирает самую безопасную, самую унылую линию. Например, в конце ноября, в Смольном, в здании, из которого Ленин, работая круглосуточно, начал революцию, должна состояться встреча за круглым столом,, темой будет не революция, а столетие независимости Финляндии. Я пыталась спрашивать об этом в музеях. Российское государство сохранило множество реликвий революционного года, включая подушку Ленина и шахматы его шурина. Вы можете провести пальцем по краю ванны Сталина, той, которую, должно быть, использовал Ленин перед тем как бежать от полиции Керенского. Но ничего специального не было запланировано, никаких мероприятий, никаких передач. Музей “Правды”, газеты партии большевиков, явно нуждается в деньгах. В советские времена школьники приходили сюда тысячами – это была часть их учебного плана, но теперь музей полагается на туристов. Чтобы снова привлечь школьников, сотрудники были вынуждены приспособиться. “Мы называем это музеем толерантности” объяснил мой гид. “Посмотрите? Все в этой комнате прибыло откуда-то из Европы. Пишущая машинка - немецкая, стол французский”.

“Российское правительство не может сурово критиковать человека, труп которого все еще лежит в центре государства и чьи статуи возвышаются на площадях в сотнях городов” Ленин на Красной площади, 1919. Фотография:Heritage Images/Getty Images Но простое игнорирование не всегда работает. Столетие этого важнейшего события обязано быть отмеченным кем-то; должна быть официальная реакция на него. Десять месяцев назад независимый журналист Михаил Зыгарь создал веб-сайт, чтобы проследить события 1917 года так, как они когда-то разворачивались, день за днем. Обладающая значительно большим бюджетом, поддерживаемая государством Russia Today запоздало, но ответила интересной лентой новостей в Твиттере, щедро иллюстрированной архивными фотографиями и воображаемыми твитами от некоторых ключевых фигур 1917 года. Оба - полезные ресурсы, хотя ни один из них не заинтересовался вопросом - что же все-таки означала революция. Этот вопрос преследует Красную площадь как призрак Ленина. Кремль бережет себя для другой годовщины - приходящейся на следующий год. В июле 1918 года была расстреляна семья Романовых. Печальный урок того преступления поймут все. Посыл: сильное государство - вот в чем нуждаются люди и Россия - особенная страна. В отличие от режимов запада, это не только патриотичное, но и православное государство. Именно поэтому Николай II - теперь святой и почему его убийство большевиками было мученичеством. Через него благонамеренные русские могут помирать любого мученика революции, которая теперь, слава Богу, осталась в прошлом. Жертвы объединяют страну скорбью. В память о жертвах - святых мучениках (сколько их - неизвестно, миллионы), в Москве появился новый собор: большой, внушительный, неизменно привлекающий внимание. Помощь с фондами пришла от близкого друга и духовника Путина, епископа Тихона Шевкунова. В нынешней России теперь в школах чествуется и преподается не народная власть или социальная справедливость, а эта идеализированная форма национализма. Россия - новая Византия, которая больше не размахивает горделиво над миром своим красным флагом. Есть еще одна годовщина, которая не пройдет незамеченной. ЧеКа, грозная тайная полиция Ленина, была создана 18 декабря 1917 года. В её преемниках числятся сталинский НКВД и шпионы КГБ, а также нынешняя служба - ФСБ, которая в следующем месяце отпразднует юбилей с памятными медалями и шампанским. Как подполковник спецслужбы и её бывший босс, Путин, наверное, будет её звездным гостем. То, что многие мученики революции погибли от рук тайной полиции - это сущие мелочи. У Ленина не было проблемы приказать ЧеКа провести массовые казни священнослужителей или, так называемой, буржуазии. В 1918 году трупы валялись на улицах. Но такие факты легко игнорируются. Новый шевкуновский собор мученикам революции расположен всего в двух шагах от главного здания ФСБ на Лубянской площади. . Всё это, вместе взятое, просто оставляет Ленина и его призрак на прежнем месте. В жизни беспокойный политик, рисковый и находчивый, он лежит на Красной площади как чучело лисы: побитое молью и бесповоротно мертвое. Поскольку сердце Москвы было перестроено как православное и ультрароссийское пространство, его мавзолей всё более и более представляется аномалией. Но, хотя и нет никакого желания чествовать этого человека, убрать его сохраненный труп остается весьма нетривиальной задачей. Как сказал мне однажды один бывший советский гражданин: “Из нашей истории мы точно узнали одну вещь: вы должны быть осторожными с теми, кого вы “засаливаете””.



• Catherine Merridale - историк. Её последняя книга “Lenin on the Train” опубликована в издательстве Penguin

