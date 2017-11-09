Для выживания гражданам Украины нужны мозги, а с этим проблемы...

В Бундестаге заявили о неверии Берлина и Киева в передачу Крыма Украине…

Какой смысл верить и мечтать о том, что в принципе не реализуемо? Украина пользовалась Крымом больше 20 лет, ничего толком не вкладывала в развитие региона, потому что считала его чужим. Крым действительно никогда не принадлежал, и никогда не будет принадлежать Незалежной. Вопрос стоит иначе, будет ли существовать сама Украина в обозримой перспективе?

На мой взгляд, исторические процессы нельзя остановить. Нужно понимать, что нет никакой Украины, ни в прошлом, ни в будущем. Она существует только на картах и в головах отмороженных западенцев. Это искусственное образование, проект австро-венгерского генерального штаба. И как видим, план серьёзный, который действительно разорвал на части единый народ. Это в стиле Запада, разделяй и властвуй.

Украина - это лоскутное одеяло, сшитое впопыхах, оно уже порвалось и его больше не сшить под идеями бандеры и шухевича. Да, это русская земля и мы её вернём, как бы западенцам не резало уши. Русские и советские правители нарезали вам территорий, построили мощнейшую промышленность, чтобы мы все вместе жили и процветали, но в 1991 году вы родили уродца, который бесплоден.

Запад методично уничтожал Советский Союз и в 90-е годы население России истребляли всякого рода предатели, но нам хватило ума задуматься, сделать выводы и постепенно выбираться из дерьма. Что касается Украины, население позволило промыть уши сладкими посулами о мифической второй Франции, Швейцарии и эти бредовые идеи потихонечку начали прорастать.

Что мы видим в итоге? Население оказалось бессильным и не смогло сыграть разумной роли во время вооружённого мятежа в Киеве. В противовес небольшой кучке бандитов захвативших власть, люди могли организоваться, поддержать Януковича, прийти на майдан и вывести конфликтную ситуацию в сторону законной смены власти. Способов и вариантов масса. Но никто ничего не замечал или отгонял от себя подобные мысли.

Почему украинцы не всколыхнулись? Люди могли выйти к посольству России и попросить ВВП оказать содействие в плане сохранения конституционного порядка. Да, потому что вы нам не чужие. Но когда по дороге в Крым наших ребят стали калечить и убивать, а позже сожгли несчастных в Доме Профсоюзов, это было выше крыши. Мы в России презираем не украинцев, а всю бандеровскую нечисть за убийства на Донбассе, которые свои националистические лозунги прячут за вашей тряпкой и трезубцем.

Я не злорадствую, чтобы кому-то насолить, но со стороны, сценарий развала Украины просматривался ещё в ноябре-декабре 2013 г. Вам кричали, ребята, вы что творите, вы в своё уме? Задумайтесь. Никто в Европе вас не ждёт, вы им на хрен не нужны. Капиталисты с величайшим удовольствием избавятся от лишнего промышленного конкурента на континенте, как поступили с Югославией, которая была занозой в германском теле, со своими социальными стандартами. Западу нужны послушные и продажные президенты, ресурсы, чернозёмы и самое главное, поближе подобраться к России.

На Украине они уже влезли на нашу исконную территорию и граница соприкосновения между Западом и РФ, объективно сдвигается в нашу сторону, приблизительно на 700 км. Вся западная часть страны находится под угрозой и оказывается в зоне нестабильности. Это опасно как в личном плане, так и на стратегическом уровне. Украинский пирог никто без сопротивления не отдаст. Здесь нужно понимать, что для Запада Украина нужна как ресурс для топки, а для нас она являлась буферной зоной, в которой до сих пор проживает порядка 8-15 миллионов русских. Всё зависит от того, как считать. Многие русские были вынуждены украинизироваться, чтобы получать всевозможные льготы. Процесс формирования проходил не только на уровне бытовой жизни, но и на украинизации сознания. Это заметно по уровню дебилизации значительной части населения.

Больной с распоротым брюхом лежит на операционном столе, врачи ушли, кровища хлещет, пациент ещё надеется попасть в Швейцарию и из последних сил держится, но ванна не может остаться полной, если открыта пробка... Относительно бывшей Украины, она обречена, распад страны – это вопрос времени. Сам проект «Украина» вырождается на глазах, люди разъезжаются куда угодно, лишь бы подальше от этих недоразвитых упырей.

За ближайшие 4 года Украина должна отдать более $28 млрд. https://lb.ua/economics/2017/09/13/376382_ukraine_predstoit_otdat_kreditoram.html. После ввода в строй «Северного потока - 2», ГТС превратится в металлолом и бюджет неизбежно лишится доходов от транзита в размере $2-3 млрд. Закрываются советские заводы-гиганты, потому что без дешёвого российского газа они заведомо убыточны. Отсечение от российского рынка для своих производителей, это последний гвоздь в крышку гроба.

Да, пока западные кураторы подбрасывают деньжат, чтобы Украина расплачивалась по кредитам, но по сути, страна уже не может полноценно функционировать, власть не выполняет своих функций от слова совсем. Шоколадный товарищ полностью запятнан кровью, ему на всех плевать, он продолжает выжимать последнее. Крысы уже начинают поедать друг друга. Россия брать на себя эту обузу не собирается и вполне справедливо. Здесь не нужны никакие цифры, такой страны как Украина больше нет. К тому же, я не ставил целью кого-то убедить цифрами, наоборот, назвал вещи своими именами, чтобы среднестатистический украинец умеющий читать, прочитал и задумался, а ведь действительно, что в результате получили? И какова цена?

Сейчас на Украине проводится много опросов, типа, как вы относитесь к России? Самое главное, на основе этих прогнозов кто-то будет строить свой анализ и несомненно ошибётся, потому что хохол боится ответить правду. Вдруг опрос, это уловка СБУ? Лучше наехать на клятых москалей, так будет правильно. Конечно, ответит, ненавидим кацапов. Когда уже не спрашивая, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу придут русские, хохол с цветами в руках и со слезами на глазах будет кричать - "Братки! Родненькие! Наконец-таки, дождались!"

Сложно прогнозировать о том, что случится с территориями бывшей Украины, потому что слишком много неизвестных факторов, но на Западе у Украины шансов выжить, точно нет. Если мы говорим о выживании населения бывшей Украины, то у них единственный выход, поэтапно объединяться с русским и белорусским народами в одно целое. Становиться экономически мощным государством без националистической идеологии, под единым названием Русь. Иначе, мы увидим дикое поле, руины, тотальный бандитизм, грабежи, убийства, голод, эпидемии и безжалостный раздел на куски.

Александр Глухов

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