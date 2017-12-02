Многие предприниматели признаются, что опасаются близости к Путину

Санкции со стороны США являются попыткой настроить лояльную власти российскую бизнес-элиту против президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Есть ли у бизнесменов причины для недовольства Кремлем?

С заявлением о том, что США пытаются настроить российскую элиту против главы государства, Песков выступил, комментируя запрос, полученный от иностранного информагентства. Название агентства он приводить не стал.

"Известно ли вам о представителях российской бизнес-элиты, которые направили свой гнев за расширение санкций на Кремль и обвинили президента Путина и его окружение в сложившейся ситуации?" - зачитал Песков первый вопрос и ответил на него: "Нет, не известно" (цитата по агентству Интерфакс).

Последний вопрос, который зачитал Песков, был таким: "Считаете ли вы, что эти усилия США приурочены к президентским выборам в России?" На него он ответил так: "Отвечаем: убеждены в этом".

Позднее агентство Рейтер опубликовало материал под заголовком "Угроза новых санкций сделала знакомство с Путиным токсичным активом для ряда бизнесменов". В нем приводилась цитата высокопоставленного источника в крупной российской компании: "Люди в напряге. Ситуация подвешенная. Признают тебя близким к Путину - поди докажи, что не так. Судиться за свои активы против США трудно".

Еще один источник в окружении некоего крупного бизнесмена, входящего в топ-100 списка самых богатых россиян по версии журнала Forbes, заявил агентству, что его руководитель решил ограничить свое присутствие на публичных мероприятиях, в которых принимает участие российский президент.

"Он [бизнесмен] просто старается поменьше мелькать рядом с Путиным в последнее время - заседания, встречи, совещания", - цитирует Рейтер слова своего собеседника.

Речь идет о законе, который президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Он, в частности, предполагает серьезное ужесточение уже действующих санкций и грозит введением новых.

Первые антироссийские санкции были введены в 2014 году, вскоре после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С тех пор санкционные списки США неоднократно расширялись и дополнялись новыми именами и компаниями. И они привели к появлению проблем у российских компаний и бизнесменов.

Какие же новые проблемы встали на пути предпринимателей и какие опасения испытывают бизнесмены?

Опасная близость к власти

Некоторые представители бизнес-элиты опасаются быть замеченными в "ближнем круге" президента Владимира Путина, так как в этом случае по ним могут ударить новые санкции США.

В феврале американские власти должны подготовить детальный отчет о российских политиках и олигархах, которые близки к российскому режиму и президенту Путину. Попадание в этот список может грозить новыми персональными санкциями. Их активы в США могут быть заморожены, им запретят въезд в страну.

В санкционных списках уже находятся российские предприниматели, которых причисляют к ближнему кругу российского президента. В их числе Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко.

На этой неделе обозреватель Guardian Натали Нугеред писала, что российские предприниматели "пачками высаживаются в Вашингтоне с лоббистами и юристами, чтобы понять, чего им ждать".

Громкие разоблачения

Введение санкций против российских предпринимателей приковало к ним пристальное внимание иностранных СМИ и различных антикоррупционных центров. В центре внимания оказались и те, кто ранее старался держаться в тени и не показывать размер своих доходов.

В конце октября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование об источниках богатства людей, которых в организации считают близкими к российскому президенту.

Всего в расследовании упоминается 21 человек. Среди них как публичные фигуры, так и не известные широкой публике люди. Например, в списке упоминается почетный консул Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктор Хмарин, о котором журнал Forbes в 2013 году опубликовал материал под заголовком "Бедный родственник: почему друг Путина Виктор Хмарин не стал миллиардером".

Проблемы с доступом к зарубежному финансированию

Санкции США и ЕС привели к тому, что для российских банков и компаний существенно ограничился доступ к западному финансированию.

Сейчас американские компании и физические лица смогут кредитовать российские подсанкционные банки, но только на 14 дней (в предыдущей версии санкций можно было предоставлять им финансирование на 30 дней). Компаниям из энергетического сектора, входящим в санкционный список, можно будет получать финансирование только на срок до 60 дней (сейчас этот срок составляет три месяца).

Секторальные санкции предполагают и запрет на передачу технологий и оборудования. Кроме того, закон, подписанный Трампом в августе этого года, предполагает, что президент сможет налагать санкции на тех, кто вкладывает в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или сразу вкладывает 1 млн долларов.

К февралю следующего года министерство финансов США должно проработать возможность введения для американцев запрета на инвестиции в российские облигации федерального займа.

Давление на курс рубля

Возможный запрет на вложения в российские госбумаги могут стать серьезным фактором, влияющим на курс российской валюты.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров говорил, что эти ограничения могут привести к оттоку иностранных средств с российского рынка рублевых облигаций. И эти ожидания "давят" на рубль.

При продаже иностранцами ОФЗ есть угроза девальвации рубля минимум на 10%, цитировал российский Forbes главного экономиста Альфа-банка Наталию Орлову. Но, добавляла она, "если ЦБ будет скупать бумаги и по этой причине, то надо понимать, что таким образом он поддержит иностранцев, предоставив больший отток капитала".

Русской службе Би-би-си Орлова говорила, что падение рубля в начале ноября было связано со страхом введения новых санкций со стороны США. Инвесторы посчитали, что на фоне высоких цен на нефть лучше зафиксировать прибыль от вложения в российские активы и продать их, объясняла она.