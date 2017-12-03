У ЦАХАЛа проблемы

Сирийские средства ПВО начали сбивать израильские ракеты





По сообщениям, Израиль нанес ракетный удар по военной базе вблизи Дамаска, уничтожив склад оружия

Некоторые сирийские медиа сообщают, что целью удара была созданная Ираном военная база, обнаруженная на спутниковых снимках три недели назад.

By TOI STAFF and AGENCIES Dec 2,





Иллюстративное фото F-16 израильских ВВС(IDF Spokesperson's Unit/Flash90)

Согласно многочисленным сообщениям арабских средств массовой информации в появившимся в течение ночи с пятницы на субботу, Израиль нанёс ракетный удар по военной базе расположенной к юго-западу от Дамаска, вблизи сирийского города ​​ аль-Кисва, уничтожив склад оружия.

Некоторые информационные агентства, связанные с режимом Асада и ливанской террористической группировкой Хезболла, сообщили, что целью израильской авиации были склады боеприпасов, принадлежащие сирийской армии. Другие информационные агентства сообщают, что целью была военная база, которую Иран строит в этом районе, и что после атаки были слышны мощные взрывы.

В сообщениях говорится, что Израиль выпустил пять ракет. Сирийские государственные СМИ заявили, что сирийские средства ПВО перехватили по крайней мере две израильских ракеты, выпущенные по “позициям военных” правительственной армии в провинции Дамаск, но что в результате атаки всё таки был причинён ущерб.

В сообщении Sky News Arabic говорится, что ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана.

Никаких официальных комментариев от Израиля не поступало.

Сирийская Observatory for Human Rights, базирующаяся в Британии организация по наблюдению за соблюдением прав человека, заявила что израильские ракеты, по видимому, имевшие целью “позиции сирийского режима и его союзников” к юго-западу от Дамаска, уничтожили “склад оружия”. Руководитель Обсерватории, Рами Абдель Рахман заявил, что не ясно, кому принадлежал этот склад - сирийской армии, Ирану или Хезболле.

“В половине первого ночи [22:30 GMT в пятницу], израильский враг выпустил несколько ракет класса земля-земля по позициям военных в провинции Дамаск”, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA. “ПВО сирийской армии смогли отразить атаку … уничтожив две ракеты” пишет SANA и добавляет, что нападение, тем не менее, нанесло “материальный ущерб”.

Предполагаемое израильское нападение произошло спустя три недели после того, как Би-би-си сообщила, что Иран строит постоянную военную базу в Сирии, к югу от Дамаска. Британская вещательная компания опубликовала несколько спутниковых снимков, на которых видно, что на площадке ведется обширное строительство.

With reported airstrike, Israel puts Syria, and Iran, on notice Согласно некоторым сообщениям иностранных медиа, широко процитированным в еврейских СМИ, атакованная ночью база в аль-Кисве, действительно была тем самым военным объектом, показанным на спутниковых снимках, опубликованных BBC три недели назад. В сообщениях указывается, что база ещё не была готова к эксплуатации и должна была быть укомплектована иранскими военными, советниками или персоналом Корпуса стражей исламской революции. Работы по оборудованию и расширению базы были проведены недавно и Израиль, кажется, знал для кого она предназначена. Удар с воздуха послал сообщение Асаду, Тегерану и Хезболле, а также, конечно, президенту России Владимиру Путину, что, если военное укрепление Ирана в Сирии будет продолжаться, то Израиль не будет стоять сложа руки.





Спутниковый снимок предполагаемой иранской военной базы в Сирии, октябрь 2017 г. (Airbus, Digital Globe and McKenzie Intelligence Services/BBC)

Израиль давно предупреждал, что Иран пытается установить постоянное присутствие в Сирии, это является частью его усилий по созданию сухопутного коридора от Ирана до Средиземного моря, с тем чтобы расширить свое влияние на Ближний Восток. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не раз заявлял, что Израиль не позволит Ирану установить своё постоянное присутствие в Сирии и, как сообщали, с этой целью, на прошлой неделе, через третье лицо, послал предупреждение сирийскому президенту Башару Асаду.

В ноябре, над Голанскими высотами, около границы с Сирией, ракетой Патриот ПВО Армии обороны Израиля был сбит дрон.

Израильские службы безопасности заявили, что операторы дрона сознательно попытались направить его полет из Сирии через израильскую границу, но дрон был сбит до того как пересёк её.

Армия обороны Израиля позже пришла к заключению, что дрон принадлежал режиму Асада.

За месяц до этого инцидента, АОИ, в ответ на более ранний ракетный обстрел, нанесла удар по Сирии, уничтожив три пусковых ракетных установки, и, предупредила, что дальнейшие обстрелы вызовут более интенсивный ответ.

В начале прошлого месяца, сирийская армия осуществила пуск ракеты-перехватчика по израильскому разведывательному самолету, который, по словам представителей армии, пролетал над Ливаном. В ответ Израиль поднял в воздух пару истребителей F-16, чтобы разбомбить зенитную батарею, которая, как предполагается, выпустила ракету.

Arab media: 12 Iranians killed in ‘Israeli strike’ in Syria

Как сообщили арабские СМИ в субботу, в ходе предполагаемого израильского авиаудара по иранской базе в Сирии в пятницу ночью, были убиты двенадцать иранских военнослужащих. Согласно новостям ливанского телеканала Al-Mustaqbal и саудовской сети Al-Arabiya, аккаунты в Telegram, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции, сообщили о 12 убитых и назвали их имена. Никаких официальных подтверждений гибели военнослужащих со стороны сирийских или иранских властей не поступало.

Lebanese TV: Israel used Jericho missiles in Syria, one was downed by Russians Сеть, связанная с Хезболлой, цитируя российские источники, утверждает, что одна из ракет предполагаемого израильского удара была сбита зенитно-ракетным комплексом Панцирь-С1

Иллюстративная фотография ЗРК Панцирь-С1 (YouTube screenshot) Ливанская сеть новостей, связанная с террористической группировкой Хезболла, утверждает, что для того чтобы поразить военную цель в Сирии в пятницу вечером, Израиль нанес удар несколькими ракетами Jericho 1, класса земля-земля, и что одна из ракет была сбита российскими системами ПВО. Телеканал Al-Mayadeen, цитируя неназванные российские источники, сообщил, что Израиль нанес удар двумя ракетами. Одна из них, по сообщениям, была сбита российским ЗРК Панцирь -С1, который был развернут, чтобы нейтрализовать любые возможные угрозы российским вооруженные силам, действующим в Сирии.

статью прочитали: 67 человек