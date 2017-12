архив



дата публикации 05.12.17

"США атакуют Сахалин и Курилы" Россия - 02 декабря 2017 г. США атакуют Сахалин и Курилы Как американцы и японцы воевали за ныне российские земли

Алексей Волынец 2 декабря 2017



Фото из архива Библиотеки Конгресса США . Высадка американских военных на острове Атту, май 1943 года

Все, кто мало-мальски интересовался историей Дальнего Востока, знают: до 1945 года южный Сахалин и Курильские острова считались частью Японской империи. Куда менее известно, что Вторая мировая война на Тихом океане стартовала именно с Курил. Как это произошло и как японцы с американцами несколько лет ожесточённо воевали за ныне принадлежащие нам земли, специально для DV расскажет историк Алексей Волынец

Курилы атакуют Гавайские острова и Аляску

В ноябре 1941 года с берегов острова Итуруп, крупнейшего в Курильском архипелаге, можно было увидеть самый большой флот, когда-либо в истории посещавший эту цепочку островов, растянутых на тысячу с лишним километров в океане между Японией и Камчаткой. Именно здесь, на затерянных посреди холодных вод малолюдных клочках земли, вдали от оживлённых морских трасс, в абсолютной секретности готовилось к боевому походу ударное соединение вице-адмирала Нагумо Тюити.

Когда-то адмирал Нагумо начинал службу юным мичманом на крейсере «Соя» — так победоносные японцы назвали поднятый ими с морского дна знаменитый крейсер «Варяг», как и южная половина Сахалина ставший трофеем Токио по итогам неудачной для нас русско-японской войны. Если в 1904 году флот «Страны восходящего солнца» сумел нанести неожиданный удар по кораблям Российской империи, то в 1941 году такой неожиданный удар Япония готовила по тихоокеанскому флоту США. Предназначенное для этого ударное соединение вице-адмирала Нагумо Тюити, скрытно собравшееся у Курильских островов, насчитывало шесть авианосцев — более 400 боевых самолётов. То было первое боевое применение такого количества авианесущих кораблей в военной истории человечества.

26 ноября 1941 года ударный флот адмирала Нагумо — авианосцы с романтическими именами «Красная твердыня», «Наивысшая благодарность», «Летящий дракон», «Седой дракон», «Парящий журавль» и «Счастливый журавль» — покинул залив Касатки на восточном берегу курильского острова Итуруп и отправился в центр Тихого океана, к Гавайским островам, чтобы нанести неожиданный удар по главной базе американского флота в гавани Пёрл-Харбор. Спустя десять суток после расставания с Курилами японские авианесущие «драконы» и «журавли» осуществят самый впечатляющий разгром флота США, поразив у американцев два десятка кораблей и свыше трёх сотен самолётов.



Горящие корабли в бухте Пёрл-Харбор, 7 декабря 1941 года Архив библиотеки Конгресса США

Налёт на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года, начавшийся с Курильских островов, до сих пор остаётся одной из самых болезненных тем в национальной истории США. В наши дни на месте японской военной базы в заливе Касатки острова Итуруп, откуда ушли в атаку на американский флот авианосцы адмирала Нагумо, располагается маленький российский посёлок Буревестник с населением в несколько десятков человек.

Курилы в годы Второй мировой войны прославились не только налётом на Пёрл-Харбор — они также были трамплином и для успешной атаки против Аляски. На этот раз базой для наступающего японского флота стал остров Парамушир. От него до побережья Камчатки всего 38 километров, а до Алеутского архипелага — более 600 морских миль. Но в то время курильский остров Парамушир был самой близкой к границам США частью Японской империи. Поэтому 2 июня 1942 года японская эскадра (пять крейсеров и два авианосца со столь характерными для самураев романтическими названиями «Сокол» и «Несущийся дракон»), собравшись у южной оконечности Парамушира в заливе Кукумабецу (ныне залив Васильева), отправились к берегам Америки.

Через двое суток они нанесли бомбовый удар по Датч-Харбору — главной военной базе США в Алеутском архипелаге. Спустя ещё два дня, 7 июня 1942 года, высадившийся с японских кораблей десант морской пехоты под командованием генерал-майора Тоисиро Минеки захватил американские острова Атту и Кыска. Это стало единственным случаем за всю историю США последних двух столетий, когда их территория была захвачена иностранными войсками. И стартовал этот захват именно с Курил.

Америка контратакует Курилы

Остров Атту — самый крайний в цепочке Алеутских островов, протянувшихся от берегов Аляски в направлении Камчатки. Отсюда японцы рассчитывали продолжить победоносное наступление к Американскому материку.

Однако как раз в тот же день, 7 июня 1942 года, когда «Страна восходящего солнца» успешно захватила маленькую часть территории США, в трёх тысячах километров к югу главные силы японского флота потерпели поражение в большой битве с американцами у атолла Мидуэй в самом центре Тихого океана. Поэтому от наступления вдоль Алеутских островов к берегам Аляски японцам пришлось отказаться, но они целый год упорно удерживали два американских клочка земли.

Лишь 30 мая 1943 года войскам и флоту США, сосредоточив превосходящие силы, удалось вернуть остров Атту. В последний день боёв остатки японского гарнизона пошли в самоубийственную штыковую атаку на противника. Финальная рукопашная схватка за Атту разгорелась на его восточном берегу, в гавани Чичагова, названной так когда-то русскими первооткрывателями Алеутских островов в честь Павла Чичагова, морского министра Российской империи в эпоху наполеоновских войн. Из трёх тысяч оборонявшихся на острове японцев выжили и попали в плен лишь 29 человек. Не случайно американцы именуют залив Чичагова иначе — Massacre Bay, Залив Резни. Высадка на Атту. Разгрузка боеприпасов и продовольствия. Архив библиотеки Конгресса США

Такое фанатичное упорство поразило американцев, остров Кыска они вернули под свой контроль только через три месяца, в августе 1943 года. На этот раз история получилась не кровавой, а, скорее, анекдотичной: за две недели до американской атаки японское командование, понимая, что не сможет удержать далёкий остров, эвакуировало с Кыски всех своих солдат. Пять тысяч японцев во главе с генералом Тоисиро Минеки под покровом густых туманов погрузились на корабли и без потерь вернулись на курильский остров Парамушир (пройдёт два года, и захвативший кусочек США генерал Минеки всё же будет пленён, но не американскими, а советским войсками).

Разведка США проворонила эвакуацию японцев с алеутского острова на Курилы — несколько следующих недель более сотни американских кораблей и множество самолётов обстреливали и бомбили Кыску. На абсолютно пустой остров войска США потратили свыше 700 тонн авиабомб и снарядов, а затем высадили на него 30 тысяч американских и 6 тысяч канадских солдат. На острове, где от японского гарнизона оставалось лишь несколько забытых при эвакуации оголодавших собачек, десант умудрился потерять 32 человека убитыми от «дружественного огня» — первые дни на Кыске высадившиеся боялись, что японцы атакуют их из тайных подземных убежищ, и стреляли на любой шорох.

Однако, как бы ни была анекдотична «Битва с тенью за Кыску» (именно под таким названием она вошла в историю), возврат американцами самых западных островов Алеутского архипелага позволил им в отместку за японское наступление на Америку контратаковать с воздуха Курилы. 10 июля 1943 года с освобождённого всего сорок дней назад острова Атту американские бомбардировщики вылетели к Курильской гряде и нанесли удар по острову Парамушир, расположенному, напомним, менее чем в 40 км от берегов Камчатки.

За всё время после начала войны на Тихом океане это был второй удар, нанесённый американскими самолётами непосредственно по территории Японской империи. Первым был знаменитый «Рейд Дулитлла», когда в апреле 1942 года несколько бомбардировщиков США под командованием подполковника Джеймса Дулиттла сбросили смертоносный груз на дальние пригороды Токио.



Бомбардировщик Б-52 взлетает с палубы авианосца «Хорнет» во время «Рейда Дуллитла» Архив библиотеке Конгресса США

Атака была не столько военная, сколько пропагандистская — для поддержки духа американской нации после поражений у Пёрл-Харбора и на Филиппинах. Погибли все самолёты, участвовавшие в «Рейде Дуллитла», кроме одного — экипаж бомбардировщика Б-25 капитана Эдварда Йорка, израсходовав почти всё топливо в столь дальнем полёте, приземлился на территории нашего Приморского края, в 14 километрах от порта Находка.

СССР тогда ещё не сражался против Японии: в европейской части страны бушевала страшнейшая война с гитлеровскими оккупантами, и на Дальнем Востоке советское правительство внешне придерживалось строгого нейтралитета. Необходимо было не давать воинственным японцам ни малейшего повода к агрессии, чтобы не получить смертельно опасную войну на два фронта — одновременно и с нацистами на Западе, и с самураями на Востоке. По этой причине приземлившихся в апреле 1942 года на нашей земле пятерых американских лётчиков, во главе с капитаном Эдвардом Йорком, официально «интернировали» — то есть в соответствии с нормами международного права взяли под стражу, чтобы содержать в заключении на территории Советского Союза вплоть до окончания войны между США и Японией.

На деле же Москва и Вашингтон уже были союзниками по антигитлеровской коалиции, и главнокомандующий Сталин после многочисленных просьб американского правительства распорядился тайно вернуть экипаж капитана Йорка на родину. Приземлившихся в Приморье пятерых граждан США в строжайшей секретности вывезли в советскую Среднюю Азию и через Иран передали соотечественникам в мае 1943 года.

Поэтому спустя два месяца, в июле того же года, высшее американское командование, планируя первый авианалёт на Курилы, учло опыт со спасением своих лётчиков через территорию СССР. Все самолёты, вылетавшие с Аляски бомбить курильский остров Парамушир, уже вполне сознательно готовили к возможной посадке в России. Их экипажи получили подробные карты аэродромов на советской территории — Камчатка была совсем рядом, а вернуться за тысячу миль к своим базам на Алеутах у американских лётчиков в случае повреждения в воздушном бою над Курилами не было ни единого шанса.

Камчатка: «альтернативная посадочная площадка»

Такая предусмотрительность крайне пригодилась уже во время третьей бомбёжки Курил. 11 августа 1943 года двадцать пять вылетевших с Аляски бомбардировщиков, пытавшихся атаковать острова Парамушир и Шумшу, были перехвачены японскими истребителями. На Курилах японцы к тому времени имели семь военных аэродромов и сосредоточили сотни самолётов. В итоге третий американский налёт закончился для пилотов из США полным разгромом — из 25 тяжёлых «бомберов» японцы подбили 19. Один из них под командованием лейтенанта Джеймса Поттенджера, дымя повреждёнными моторами, повернул в сторону Камчатки — по рации пилот получил от командования приказ уходить на «альтернативную посадочную площадку», то есть на советскую территорию.

Теряющего высоту американца преследовал десяток японских истребителей. Но тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик B-24 «Либерейтор» оставался опасной целью — бортовой стрелок Томас Ринг уже на подлёте к камчатскому берегу сумел подбить один японский самолёт. Буквально через несколько минут при аварийной посадке на заболоченный берег в устье реки Авача крупнокалиберный пулемёт, из которого Томас Ринг поразил японца, сорвало с креплений — почти 40 кг оружейной стали переломали стрелку ноги. Самолёт B-24 «Либерейтор» U.S. Air Force photos

Американский самолёт приземлился, по сути рухнул, менее чем в 30 километрах севернее Петропавловска-Камчатского. В городской больнице наши врачи успешно прооперировали Томаса Ринга и ещё одного члена американского экипажа, которому при жёсткой посадке разорвало селезёнку. Но спустя две недели уже шедший на поправку Ринг умер от образовавшегося тромба — американского лётчика похоронили 2 сентября 1943 года в камчатской земле у посёлка Елизово.

Экипаж лейтенанта Поттенджера стал первым, совершившим вынужденную посадку на Камчатке после повреждений в воздушных боях с японцами. Ровно через месяц, 12 сентября 1943 года, у аэродрома Елизово сели сразу семь американских бомбардировщиков, повреждённых во время бомбардировки курильского острова Шумшу. Восьмой американский самолёт, подбитый над Курилами в тот день, не дотянул до камчатского берега и сел на воду в прямой видимости с мыса Лопатка, самой крайней точки полуострова. Оказавшихся в воде американских пилотов на глазах у советских пограничников расстреляли японские истребители.

Тех же, кому посчастливилось в тот день обрести спасение на камчатской земле, в общей сложности насчитывалось свыше полусотни. Такое массовое приземление боевых самолётов и воюющих лётчиков на нейтральной Камчатке могло стать поводом для агрессии со стороны Японии против СССР. Вот как вспоминал те напряжённые минуты лейтенант Аллен Миллер, один из американцев, приземлившихся 12 сентября 1943 года под Петропавловском-Камчатским: «Советские оказались перед лицом опасной ситуации, имея у себя семь американских бомбардировщиков на небольшой военной базе недалеко от японских объектов, которые американцы только что атаковали. Очевидно, японцы знали, где приземлились бомбардировщики, и советские были в явной тревоге от этого…»

Именно с 12 сентября 1943 года все сведения об американских самолётах и лётчиках, вынужденно приземлившихся на нашем Дальнем Востоке, стали немедленно докладывать в Москву — чтобы Сталин мог оперативно оценить вероятность разрыва отношений с Японией. Всего же до конца Второй мировой войны на Камчатке приземлилось 32 повреждённых американских бомбардировщика, ещё несколько десятков разбились в камчатской тайге или утонули совсем рядом с берегами полуострова. В общей сложности на камчатской земле спаслись 246 военных авиаторов из США.

Такое внушительное количество объясняется размахом американских бомбардировок: последние полтора года войны самолёты с Алеутского архипелага и Аляски летали бомбить Курильские острова ежедневно.

Камчатская одиссея американских пилотов

Некоторым из спасшихся на Камчатке американцев пришлось пережить невольные приключения в дикой тайге. Так, 18 ноября 1944 года бомбардировщик B-24 под командованием Дональда Тейлора был подбит японскими истребителями над северными Курилами. Два мотора из четырёх были повреждены, позже в самолёте Тейлора насчитают 75 пробоин. Получили ранения сам пилот и штурман. Спасаясь от японцев, раненый Тейлор повернул к спасительной Камчатке, над которой бушевала пурга.



Американский самолёт на Камчатском побережье US Army Air Force

Углядев в разрывах облаков отмель на морском берегу, американский пилот сумел посадить на неё искалеченный самолёт, зарывшись «брюхом» в песок. Горючее из пробитых японскими пулями баков вытекло ещё в воздухе, и взрыва при жёстком приземлении не произошло, но из десяти членов экипажа семеро были ранены — двое в бою над Курилами и пятеро при жёсткой посадке на камчатский берег.

Самолёт лежал на безлюдном диком «пляже» примерно в 100 милях к северу от мыса Лопатка, самой южной точки Камчатского полуострова. Трое членов экипажа Тейлора, кому посчастливилось обойтись без ранений, отправились сквозь тайгу на поиски русских. Но после ночёвки в снегу они поняли, что тайга сильнее, и вернулись к покалеченной машине.

К счастью для экипажа, им удалось запустить рацию и восстановить связь с авиабазой на Алеутских островах. Командование США связалось с Петропавловском-Камчатским, и спустя пять суток в районе падения машины Тейлора появился самолёт, сбросивший американцам на парашюте контейнер с медикаментами, тёплой одеждой, палаткой и продовольствием.

Это позволило экипажу подбитого бомбардировщика пережить в тайге ещё восемь суток. Утром 30 ноября 1944 года американцы, наконец, увидели у берега небольшое советское судно, но бурное зимнее море не позволило спущенной шлюпке пристать к берегу. Лишь к вечеру по суше к американцам вышел маленький отряд из семи наших пограничников с двумя лошадьми для эвакуации раненых.

2 декабря спасённые американцы прибыли в Петропавловск-Камчатский, где были официально интернированы, а на деле помещены для лечения в местный госпиталь. В течение следующей недели наши врачи дважды оперировали раненую ногу лейтенанта Тейлора.

Однако не все встречи американских самолётов с советской Камчаткой заканчивались благополучно. В условиях бушующей рядом мировой войны были и случаи «дружественного огня». Например, 28 августа 1944 года двухмоторный бомбардировщик лейтенанта Прайса, летевший с Алеутского архипелага на бомбардировку курильского острова Онекотан, в 40 милях к югу от берега Камчатки атаковал небольшой корабль, посчитав его японским. На деле американской атаке подвергся советский танкер «Эмба», идущий из Владивостока в Петропавловск. Двое наших матросов были ранены — один смертельно. Его похоронили в море, в бухте Русская у юго-западной части Авачинского залива.

10 июня 1945 года жертвой «дружественного огня» стали уже американцы. Восемь бомбардировщиков B-25 атаковали самый северный клочок земли Курильского архипелага — остров Атласова (японцы называли его Оякоба). Уходя от преследующих истребителей противника, командир группы бомбардировщиков лейтенант Эдвард Ирвинг решил «срезать» обратный путь на Алеутские острова через Камчатку, углубившись в воздушное пространство СССР.

В таких случаях советские зенитчики обычно стреляли позади американских самолётов — формально это был предупредительный огонь по нарушителям госграницы, в реальности же он не позволял японским преследователям заходить близко в хвост уходящим американцам. Но в тот день снаряд наших зенитчиков случайно нашёл свою цель, попав в бензобак машины лейтенанта Ирвинга — бомбардировщик прямо в воздухе превратился в огненную вспышку.

Это был не единственный американский самолёт, сбитый нашими войсками в годы Второй мировой войны. 6 августа 1945 года у южной оконечности Камчатки разгорелся настоящий бой, когда два летевших с Аляски бомбардировщика, по ошибке атаковали наши пограничные катера, приняв их за японцев. Пограничникам пришлось защищаться зенитным огнём — по итогам боя один американский самолёт загорелся и рухнул в камчатской тайге, а на наших катерах погибли 7 человек и 14 были ранены.

Американские и советские власти рассматривали эти случаи «дружественного огня» как неизбежные маленькие трагедии большой мировой войны. Смертельная схватка русских и американских бойцов у Камчатки в августе 1945 года не стала поводом для дипломатического скандала.

«Контрабанда» пилотов с Камчатки в Иран

К счастью, «дружественный огонь» над Камчаткой и возле её берегов случался нечасто. Для большинства американских лётчиков, невольно занесённых перипетиями мировой войны на наш полуостров, встреча с ним несла спасение от японских пуль и снарядов или от неизбежной смерти в ледяных водах северной части Тихого океана.

Последними из американцев, нашедших спасение на Камчатке, стали экипажи двух бомбардировщиков B-25, подбитых японцами над Курильскими островами 17 июля 1945 года. В тот день самолёт под командованием Джорджа Вамплера упал на воду в 12 часов 35 минут в Авачинском заливе. Вода у берегов Камчатки холодна даже летом — один из американцев, сержант Орвилл Джуд утонул. Пятерых членов экипажа, всё же доплывших до берега, подобрал наш пограничный катер.



Самолёты B-25 на борту авианосца «Хорнет» U.S. National Archives

Спустя пять минут после падения самолёта Вамплера в нескольких десятках километров западнее, у села Авача, рухнул в тайгу ещё один американский бомбардировщик. Это был B-25 под командованием лейтенанта Роберта Торреса. Пётр Фёдорович Кадушин, в годы войны служивший водителем особого отдела Камчатской флотилии и не раз выезжавший к местам падения американских самолётов, через десятилетия вспоминал тот день: «Лётчики прыгали с парашютами, а самолёт рухнул на 24-м километре в лесу, траншею пропахал огромную, это недалеко от Елизовского аэродрома, гильз было от патронов — на несколько грузовиков, так стреляли в японцев. А лётчики приземлились там, где теперь уже город Петропавловск, район Северо-Восток».

Точное время падения обоих самолётов известно, потому что все подробности о подобных происшествиях немедленно докладывались в Кремль. К тому времени Москва и Вашингтон уже наладили тайную передачу американских лётчиков с Камчатки на родину.

Вплоть до августа 1945 года официально под Ташкентом существовал лагерь для интернированных лётчиков из США — пока шла тяжелейшая борьба с гитлеровской Германией, наша страна строго придерживалась внешнего нейтралитета в войне Америки и Японии. И всех спасшихся на Камчатке военнослужащих US Army небольшими группами на самолётах доставляли через бòльшую часть СССР в столицу советского Узбекистана. Оттуда их в полной секретности переправляли в Иран и передавали американским властям. Дипломаты США именовали эту операцию «контрабандой».

Такой путь с Камчатки занимал обычно несколько месяцев. Всё это время американцы находились под плотной охраной советских контрразведчиков, но согласно воспоминаниям самих лётчиков принимали их хорошо, всячески стараясь облегчить быт «пленников». Последняя группа из 36 спасённых американцев покинула Камчатку в конце июля 1945 года. Самолётами их доставили в Магадан, затем через Якутск — в Иркутск и далее — в Среднюю Азию. К тому времени Советский Союз открыто вступил в войну с Японией, и 24 августа последняя группа «камчатских» американцев была в Тегеране, откуда и направилась в США.

На родине все возвращённые с Камчатки американские лётчики подписывали строжайшие обязательства о неразглашении, они уже не возвращались в свои части, никто не должен был знать об их пребывании в СССР. Их документы были настолько засекречены, что по окончании войны у многих возникли сложности с подтверждением статуса ветеранов боевых действий. Этот статус дожившие получили только в 1986 году, когда правительство США официально рассекретило документы, касавшиеся спасения и пребывания американских лётчиков на советском Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны.

Впрочем, бюрократические трудности не шли ни в какие сравнения с возможной альтернативной Камчатскому «плену»: либо погибнуть в холодных водах северной части Тихого океана, либо оказаться в настоящем плену у японцев. Из всех американских лётчиков, кто был захвачен войсками Японии в районе Курил, посчастливилось выжить только одному. Бомбардировщик B-25, на котором летал штурман Уильям Диксон, был подбит в небе над Парамуширом 9 сентября 1944 года. Двое членов экипажа погибли при ударе о воду, выживших четверых, включая Диксона, подобрали японские корабли.

Пленников долго держали голыми в пещере на Прамушире и ежедневно жестоко допрашивали. Позднее Уильям Диксон попал в концентрационный лагерь на Хоккайдо — к моменту окончания войны он был едва жив, не мог передвигаться и весил всего 40 килограммов. Никто из его товарищей, сбитых в небе над Пармуширом, в японском плену не выжил.

Погода защищает Курилы

Боевые действия против Курил вела не только авиация, но и флот США. Задолго до начала воздушных бомбардировок в Охотское море для удара по японцам направились американские подводные лодки. Первой из них стала S-31 под командованием лейтенанта-коммандера (примерно соответствует нашему званию капитана 3-го ранга) Роберта Зелларса.

Лодка, построенная в 1918 году, давно считалась устаревшей, американские моряки обычно называли такие pigboat — «хрюшка». Но в начале войны с японцами в северной части Тихого океана у американцев не было новых субмарин, и 13 октября 1942 года «хрюшка» Роберта Зелларса отправилась в боевой поход к Курильским островам.



Субмарина S-31 Wikimedia Commons

За восемь суток лодка прошла осенние штормовые воды от базы на алеутском острове Уналашка до курильских островов Парамушир и Шумшу. Близко подойти к побережью старая лодка не могла, так как на ней не было локатора, а точных карт отмелей и сложных течений в районе Курил американцы не имели.

Лишь через пять суток поиска противника в окрестностях Парамушира в перископ заметили небольшое японское судно, стоявшее на якоре у южной оконечности острова, возле мыса, который японцы называли Сурибачи (современное имя — мыс Васильева). В утреннем тумане лодка почти час незаметно приближалась к японцам и в 9 часов 22 минуты 26 октября 1942 года дала залп двумя торпедами. Сухогруз «Кейзан Мару» пошёл на дно, став первым японским кораблём, потопленным возле Курильских островов в годы Второй мировой войны.

Проведя успешную атаку, подлодка Роберта Зелларса поспешила вернуться к берегам Америки — в холодных северных водах стало густеть и кристаллизоваться топливо, «зимней» солярки для работы при низких температурах флот США ещё не имел. Лишь спустя год войны американцы сумеют нарастить силы и собрать новую технику, способную активно действовать в северных широтах — так что с 1944 года японцы станут терять десятую часть людей и грузов при морских перевозках с Хоккайдо на Курилы.

В 1944 году к американским бомбардировщикам с подлодками присоединятся и надводные корабли, совершая периодические «набеги» для обстрела Курильских островов. Первым стал лёгкий крейсер «Рейли» — два года назад он был повреждён во время нападения японцев на Пёрл-Харбор, а теперь пришёл к Курилам, с которых и начиналась та знаменитая атака. В ночь на 4 февраля 1944 года пушки крейсера «Рейли», мстя за былое поражение, обстреляли аэродром и казармы японцев на острове Парамушир.

В марте того года обстрел Парамушира пыталась повторить большая группа из восьми эскадренных миноносцев. Но по пути с Аляски на Курилы американские корабли попали в жестокий шторм, который оказался едва ли не страшнее японского врага. Природа заставила американцев вернуться на свои базы. Именно климатические условия превратили Курильский архипелаг в крайне сложную цель.

В 1943—1944 годах высшее командование США несколько раз рассматривало эту цепочку островов как возможный путь для генерального наступления против Японии — захватывая один клочок суши за другим, можно было приблизиться к вражеской метрополии. Но в итоге американцы предпочли наступать южнее, в субтропических широтах. Климат северной части Тихого океана, с туманами, штормами и бурями в ледяной воде, они сочли слишком сложным для масштабных боевых действий и десантных операций.

«Лаки Флаки» атакует Сахалин

Ровно через неделю после того как в Европе закончилась Вторая мировая война, 16 мая 1945 года из Сан-Франциско вышла необычная подводная лодка. На её палубе впервые на американском флоте была смонтирована установка для запуска реактивных ракет, аналог знаменитых советских «катюш». Боевое задание лодки также было необычным: она направлялась к берегам Сахалина, точнее, к южной его половине, официально считавшейся тогда «префектурой Карафуто», частью Японской империи. Юджин Флаки в 1963 году Wikimedia Commons

Вооружённая ракетами лодка носила имя «Барб» (так называется одна из пород карпа, но здесь была и игра слов, ведь по-английски Barb — это ещё колючка или шип). Необычной лодкой-«колючкой» командовал Юджин Флаки, один из самых талантливых капитанов-подводников американского флота, прозванный за удачливость в боевых походах Lucky Fluckey (Счастливчик Флаки).

За полтора месяца «Колючка» под командованием «Счастливчика» пересекла весь Тихий океан и к концу июня скрытно появилась в водах Охотского моря. Ночью 3 июля 1945 года лодка выпустила 12 ракет по городу Сисука (ныне город Поронайск) на восточном побережье Сахалина в заливе Терпения. Японцы, не подозревая о возможности запуска ракет с подводной лодки, решили, что их бомбит авиация. Их прожекторы тщетно шарили по ночному небу, разыскивая несуществующие американские самолёты.

Позднее на сахалинском берегу лодка «Счастливчика Флаки» обстреляла из ракет порт Сиритори (ныне город Макаров) и расположенный недалеко от него посёлок Качихо (сегодня это село Заозёрное), вызвав сильные пожары и серию мощных взрывов. Почти месяц лодка «Счастливчика Флаки» патрулировала у берегов южного Сахалина-«Карафуто» в поисках новых целей для атаки.

К лету 1945 года некогда могущественные флот и авиация «Страны восходящего солнца» понесли большие потери, они ещё могли прикрывать центральные японские острова, но на Сахалин их сил уже хватало. Поэтому американская лодка действовала у берегов «Карафуто», не встречая серьёзного противодействия. И капитан Флаки сумел потопить четыре небольших транспортных корабля, растратив на них все торпеды.

Между тем в течение месяца изучая в перископ берега южного Сахалина, капитан Флаки заметил в районе посёлка Отасаму (ныне село Фирсово в Долинском районе Сахалинской области) железную дорогу, проходящую в нескольких сотнях метров от морского берега. По дороге регулярно ходили поезда, и у капитана родилась дерзкая идея перед возвращением лодки провести на японском берегу диверсию.

В ночь на 23 июля 1945 года к японскому берегу Сахалина на резиновой лодке отправились 8 добровольцев из экипажа субмарины — Пол Сандерс, Уильям Хэтфилд, Фрэнсис Сэвер, Лоуренс Ньюлэнд, Эдвард Кинглсмит, Джеймс Ричард, Джон Маркьюзон и Уильям Уолкер. Будучи опытными моряками-подводниками, они не были диверсантами — в темноте ошиблись и высадились прямо на окраине посёлка Отасаму.

Подводная лодка USS Barb U.S. Navy Naval History and Heritage

Пока американцы с шумом выбирались из густой прибрежной осоки, на них залаяли местные собаки. Вдобавок шедший первым из импровизированных «коммандос» в темноте упал в яму, едва не сломав ноги. При налаженной охране побережья такая вылазка могла бы закончиться для американцев трагично, но на Сахалине, в тысячах километров от ближайших баз США, японцы не ждали какого-либо десанта и не обратили внимания на ночной шум и беспокойство собак.

Подводники благополучно миновали посёлок и добрались до железной дороги, где закопали сразу 24 килограмма взрывчатки — вновь сказалась неопытность в сухопутных диверсиях: для успешного подрыва хватило бы и в разы меньшего количества. Когда моряки уже возвращались на резиновой лодке к своей субмарине, прогремел взрыв. Капитан Юджин Флаки с удовлетворением наблюдал, как высоко в небо взлетели куски японского паровоза, а дюжина грузовых, два пассажирских и один почтовый вагон образовали груду смятого металла.

Флаки не зря прозвали счастливчиком («Лаки Флаки»): его импровизированная диверсия оказалась удачной и обошлась для американцев без потерь. Она же осталась в истории и единственным появлением войск США на Сахалине с боевой миссией.

Возвращаясь к берегам Америки, 26 июля 1945 года подлодка «Барб» напоследок обстреляла курильский остров Итуруп. Счастливчик Флаки и не подозревал, что всего через две недели на Сахалине и Курилах начнёт наступление советская армия, и земли, вокруг которых японцы и американцы ожесточённо сражались несколько лет, вернутся к России.

