дата публикации 05.12.17 05:57 скаут: Игорь Львович США Видео: наземный полигон ВМС США China Lake ВМС США проводят испытания различных видов оружия на своём наземном полигоне China Lake.



На видео запечатлены испытания: AGM-88 HARMs, SeaRAM fired RIM-116s, ракет с лазерным наведением, крылатых ракет "Томагавк", GBU-31 JDAMs, и многого другого. One can never get tired of seeing stuff blowing up, enjoy!



US Navy - NAWCWD Land Range



