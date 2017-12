архив



"Olympics: How the Russian doping scandal has unfolded" - 04 декабря 2017 г. Хронология: как разворачивался российский допинговый скандал

Российский допинг-скандал нанес сильный удар по мировому спорту и по самой России - медаль за медалью отнимают у хозяйки зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. Как ожидается, во вторник, Международный олимпийский комитет, решит - пускать ли Россию на Зимние Олимпийские игры - 2018 в Пхенчхане. Вот основные этапы развернувшегося скандала: ФЕВРАЛЬ 2014 Россия купается в лучах славы после победы в медальном зачете на Зимних играх в Сочи - с 13-ю чемпионскими титулами и 33-я медалями всего. Президент Владимир Путин позирует для фотографов со многими российскими победителями. ДЕКАБРЬ 2014 Немецкая вещательная компания ARD выпустила в эфир в котором утверждалось, что в российской лёгкой атлетике систематически применяется допинг. Неделю спустя руководитель российский легкой атлетики и казначей международной ассоциации легкой атлетики (ИААФ), Валентин Балахничев, и консультант по маркетингу ИААФ Пайп Массата Диак, сын президента тогдашней ИААФ Ламайна Диака, уходят в отставку. Всемирное анти-допинговое агентство (World Anti-Doping Agency - WADA) создает независимую комиссию, возглавляемую ее бывшим руководителем, Диком Паундом, чтобы расследовать утверждения. АВГУСТ 2015 ARD выпускает в эфир второй документальный фильм с новыми обвинениями в адрес российских и кенийских спортсменов, основанный на попавшей в прессу базе данных IAAF с деталями 12000 анализов крови 5000 спортсменов, которые показали “экстраординарные” уровни допинга. НОЯБРЬ 2015 WADA, в своём отчете, призывает отстранить команду российских легкоатлетов от международных соревнований, включая Олимпийские игры-2016 в Рио, пока “спонсируется государством” допинг-система не будет полностью уничтожена. ИААФ временно отстраняет российскую легкоатлетическую команду от соревнований. WADA также временно приостанавливает деятельность национального антидопингового агентства России, RUSADA, за несоответствие требованиям. ЯНВАРЬ 2016 Опубликован второй отчет WADA о допинге и коррупции. В нём говориться, что высокопоставленным чиновникам ИААФ, должно было быть известно о широкомасштабном применении допинга. МАЙ 2016 Бывший глава антидопинговой лаборатории Москвы, Григорий Родченков, бежавший в Соединенные Штаты, описывает организованную допинговую кампанию, включавшую по меньшей мере 15 медалистов Олимпийских игр в Сочи, проводившуюся в тесном сотрудничестве с министерством по делам спорта и федеральной службой безопасности России, преемницы КГБ. Спустя три дня после того, как тогдашний российский министр по делам спорта Виталий Мутко назвал эти утверждения “абсурдом”, он изменил свою тактику, и заявил, что он “стыдится и ему жаль”. ИЮНЬ 2016 В другой программе ARD утверждалось, что российские власти покрывали тренеров, опозоренных участием в программе допинга, и прямо указывалось на Мутко, как непосредственного участника этих действий. Совет ИААФ единогласно голосует, чтобы продлить отстранение российской федерации легкой атлетики, но предлагает спортсменам, тренировавшимся вне российской системы, выступать на Олимпийских играх в Рио под нейтральным флагом. ИЮЛЬ 2016 За две недели до Игр в Рио, канадский профессор права Ричард Макларен опубликовывает отчет для WADA, в котором обрисовывает в общих чертах широкомасштабную, спонсируемую российским государством, систему допинга на Олимпийских играх в Сочи и других главных спортивных соревнованиях. Расследование устанавливает, что ФСБ помогала функционированию “надёжной государственной системы”, созданной министерством по делам спорта и покрывавшей 30 видов спорта. WADA призывает не допустить Россию на Олимпийские игры в Рио. После того, как 136 российских спортсменов запросили освобождение от общего запрета на выступления, ИААФ разрешает выступать в Рио только прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая тренировалась в США. ИЮЛЬ 2016 После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклоняет российскую апелляцию, руководитель МОК решает, что любой русский, желающий соревноваться в Рио, должен будет доказать, что не был вовлечен в применение допинга. АВГУСТ 2016 В Рио, приблизительно, 270 русским дано разрешение участвовать в соревнованиях, 111 спортсменам - отказано. ДЕКАБРЬ 2016 Опубликована вторая часть отчета Макларена, в нем говорится о применении русскими спонсируемый государством допинг-системы между 2011 и 2015 годами, подмене проб на лондонских Олимпийских играх 2012 года и в Сочи в 2014 году. Двадцать восемь русских, выступавших в Сочи, были вовлечены в обман, пишет Макларен СЕНТЯБРЬ 2017 На Конгрессе МОК в Лиме, было решено провести летние Олимпийские игры 2024 года в Париже и Игры - 2028 - в Лос-Анджелесе, 17 национальных антидопинговых агентств включая Соединенные Штаты, Францию, Германию и Великобританию потребовали не допускать Россию в Пхенчхан, назвав это “одним из самых больших допинг-скандалов в спортивной истории”. ОКТЯБРЬ 2017 Президент Путин предупреждает о российском “унижении” и серьезном вреде Олимпийскому движению, если страна будет вынуждена выступать под нейтральным флагом или полностью отстранена от соревнований. НОЯБРЬ 2017 МОК обрушивается на российские мошенничества, лишает Александра Легкова его сочинской золотой медали за гонку 50 километров по пересеченной местности и отстраняет его от соревнований пожизненно. В течение одного месяца МОК применяет подобные санкции к 25 русским- участникам Игр в Сочи. Россия лишена четырех чемпионских титулов 2014 года и трети из их 33 медалей, включая два титула, выигранные их знаменосцем в Сочи, звездой бобслея Александром Зубковым. ДЕКАБРЬ 2017 Мутко, ныне заместитель премьер-министра России, использует своё выступление перед жеребьевкой чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, чтобы раскритиковать обвинения в допинге как “попытку создать образ оси зла”. Он сказал: “Это - все, потому что мы - великая спортивная супердержава”. Во вторник МОК встречается в Лозанне, чтобы решить, пускать или нет Россию в Пхенчхан, хотя, если и не пустят, то, вероятно, позволят некоторым русским выступать под нейтральным флагом.

