опубликовано редакцией на Переводике 07.12.17 08:23 скаут: Игорь Львович

"The Bell: Информацию о российском вмешательстве Вашингтон получил от арестованного за «госизмену» полковника ФСБ" Глобальная сеть - 06 декабря 2017 г. The Bell: Информацию о российском вмешательстве Вашингтон получил от арестованного за «госизмену» полковника ФСБ



Информацию о том, что именно правительство РФ организовало хакерские атаки на серверы Демократической партии США, Вашингтон получил от представителей российских спецслужб и других граждан РФ, которые впоследствии были арестованы в России. Об этом рассказывает издание The Bell в своей расследовательской статье. По данным ресурса, именно с этого сенсационного слива началась громкая история с российским вмешательством в американские выборы. Одним из тех, кто раскрыл злой умысел Москвы, оказался полковник Сергей Михайлов, который ранее занимал пост начальника 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ РФ, а ныне обвиняется в госизмене российскими правоохранителями. В заключении оказались и трое его соратников — бывший сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, интернет-предприниматель Георгий Фомченков и майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Все четверо проходят в рамках строго засекреченного уголовного дела под грифом "гостайны", поэтому их показания недоступны общественности. Силовые структуры изолировали их в СИЗО "Лефортово" во избежание утечек информации. Тем не менее, часть тайных сведений все же просочилась: как рассказали The Bell двое неназванных собеседников, упомянутые выше персоны помогли американским спецслужбам получить доказательства причастности русских хакеров к прошлогодним атакам в США. Еще один источник прямо указал, что арест Михайлова и его товарищей связан с выборами в США. По данным информаторов The Bell, обвиняемые раскрыли американцам конкретных хакеров, которые участвовали во взломах. Достоверность указанной информации косвенно подтверждается январским материалом The New York Times, где говорилось о том, что, по всей видимости, аресты российских силовиков были связаны с их шпионской деятельностью в пользу США. Бывший и действующий американские чиновники тогда рассказали о том, что именно источники США в России сыграли "ключевую роль" в разоблачении виновников кибернападений. Впрочем, имен газета тогда не назвала. "Понять, кто именно организовал прошлогоднюю атаку на DNC, по одним только техническим признакам невозможно, утверждают четверо специалистов по кибербезопасности, с которыми мы пообщались. Чтобы установить, что за атакой стояло непосредственно ГРУ, американцам нужны были источники, и желательно — с доступом к гостайне", — пишет The Bell, добавляя, что одним из таких инсайдеров был как раз полковник ФСБ Михайлов. Павел Врублевский — экс-владелец платежного сервиса Chronopay , ныне сидящий в тюрьме — еще до своего ареста поручил бывшему сотруднику СВР Дмитрию Бурых собрать компромат на Михайлова. В итоге Бурых пришел к выводу, что Михайлов сотрудничал с западными спецслужбами с 2010 года и "передавал сведения о российских киберпреступниках, которые отказывались от сотрудничества с ним, гражданке США". Среди слитых сведений была информация о хакерских атаках в Эстонии и Грузии в 2007-2008 годах. При этом именно группа Михайлова передала западным спецслужбам информацию о местонахождении Романа Селезнева — сына депутата, которого в этом году осудили в США на 27 лет за взлом банковских счетов, говорилось в материале "Дождя". Напомним, что в период с 2014 по 2017 годы в США и других странах был задержан целый ряд российских хакеров. Согласно схеме Бурых, утечка информации в Вашингтон происходила следующим образом: Михайлов передавал информацию своему другу Стоянову, далее через посредника данные уходили к сотруднице американской компании iDefense Intelligence Кимберли Зенц, а потом — к руководителю этой организации и в Министерство обороны США. Мотивы Михайлова, подвигнувшие его на сотрудничество с западными спецслужбами, пока не ясны. Однако его знакомый настаивает, что полковником двигало желание бороться с преступностью. Аналогичные причины побудили Стоянова к участию в сотрудничестве с Западом, считает сотрудник "Лаборатории Касперского". "Он просто видел, что происходят плохие вещи, и пытался с ними бороться", — прокомментировал он ситуацию. Между тем, The Bell напомнило о расследовании группы Crowdstrike, согласно которому нападение на серверы Демпартии было совершено дважды — со стороны ФСБ и ГРУ: как выяснилось, ведомства провели эти кибероперации независимо друг от друга и фактически конкурировали. Как поясняет The Bell со ссылкой на знакомого Михайлова, последний был невысокого мнения о качестве работы ГРУ, поскольку оно, по его мнению, трудилось "топорно" и оставляло "следы". В начале января 2017 года американские спецслужбы опубликовали совместный отчет об итогах расследования хакерских атак во время президентской кампании. Согласно докладу, кибернападение на США курировал лично Владимир Путин. В Америке этот инцидент был признан фактически военной атакой со стороны РФ. Летом 2017 года Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Москвы. Одной из главных причин нового санкционного режима называлось кибервмешательство РФ.

