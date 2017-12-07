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опубликовано редакцией на Переводике 07.12.17 07:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Тихий голос из Китая - “Не надо провоцировать Северную Корею, это наш союзник”

Alex Lockie   Dec. 5, 2017


ВВС НОАК

  • Китай ответил на совместные  американо-южнокорейские  учения   вблизи  границ  Северной Кореи  сказав  то,  что  не  говорил никогда прежде.

  • В условиях  всё  усиливающегося  напряжения  в  отношениях   между США и Северной Кореей,  Китай  подтвердил   свою позицию союзника  Пхеньяна

  • В  национальных  интересах  Китая  -  предотвратить конфликт, включающий Северную Корею — и в Корейской войне 1950-х, Китай боролся на стороне Пхеньяна.

В  то  время когда американские и южнокорейские военные  проводят самые  крупные  за  всё  время  ежегодные   совместные  учения  своих  ВВС  на  Корейском  полуострове, Китай сделал то, что заставляет  предположить  -  он  рассматривает  возможность   поддержки  Северной  Кореи  в случае войны.

По  данным South China Morning Post,   в понедельник, в  тот же самый день, когда  начались учения, представитель военно-воздушных сил Китая, заявил, что ВВС  организовали  учения  с  привлечением  самолета  наблюдения   вдоль "маршрутов и областей, где  они  никогда  прежде  не  летали" -  над  Желтым и Восточным морями  вблизи Корейского  полуострова.

В то время как Китай действительно  должен проводить  учения  своих  постоянно растущих  и модернизирующихся вооруженных сил, у этих  учений,  скорее всего, была другая цель.

"Выбор времени  для  этого  резонансного  заявления  НОАК -  это  предупреждение Вашингтону и Сеулу, чтобы  они  не  провоцировали  Пхеньян" сказал  пекинский , военный эксперт  Ли Цзе  газете  Morning Post.

С рекордными 24 американскими стелс-самолетами размещенными  в Южной Корее для проведения  учений  Vigilant Ace,  действия Китая - это  сообщение открытым текстом.

США и Южная Корея выполнят  до  260 вылетов, чтобы в  обстановке  приближенной  к  реальной,  отработать  нанесение  ударов  по  важным  севернокорейским объектам.  

В то время как Китай согласен  с США, что прогресс  Пхеньяна  в  создании  ядерного   оружия  представляет  большую  опасность,  они  фундаментально  расходятся  по  вопросу  сохранения  северокорейского государства.

Китай, главный торговый партнер Северной Кореи, мог  бы  эффективно лишить Пхеньян финансирования  и вызвать крах правительства, как  это  предлагают  США. Но национальные  интересы  Китая  предполагают сохранение  Северной Кореи как буферного  государства, чтобы  воспрепятствовать  появлению  американских  войск  на своих границах.

В Корейской войне 1950-х,  северокорейцы, поддержанные Китаем,  сражались  с поддерживаемыми США южнокорейцами в жестокой войне, которая технически продолжается  до  сих  пор, потому что  закончилась  перемирием, а не мирным  договором.

Последние военные учения Китая могут служить напоминанием   Соединённым Штатам, что эти две  державы  снова  могут  оказаться  по  разные  стороны  линии фронта,  если Северная Корея подвергается нападению.


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теги: Китай  
   
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