Тихий голос из Китая - “Не надо провоцировать Северную Корею, это наш союзник”

Alex Lockie Dec. 5, 2017
ВВС НОАК
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Китай ответил на совместные американо-южнокорейские учения вблизи границ Северной Кореи сказав то, что не говорил никогда прежде.
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В условиях всё усиливающегося напряжения в отношениях между США и Северной Кореей, Китай подтвердил свою позицию союзника Пхеньяна
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В национальных интересах Китая - предотвратить конфликт, включающий Северную Корею — и в Корейской войне 1950-х, Китай боролся на стороне Пхеньяна.
В то время когда американские и южнокорейские военные проводят самые крупные за всё время ежегодные совместные учения своих ВВС на Корейском полуострове, Китай сделал то, что заставляет предположить - он рассматривает возможность поддержки Северной Кореи в случае войны.
По данным South China Morning Post, в понедельник, в тот же самый день, когда начались учения, представитель военно-воздушных сил Китая, заявил, что ВВС организовали учения с привлечением самолета наблюдения вдоль "маршрутов и областей, где они никогда прежде не летали" - над Желтым и Восточным морями вблизи Корейского полуострова.
В то время как Китай действительно должен проводить учения своих постоянно растущих и модернизирующихся вооруженных сил, у этих учений, скорее всего, была другая цель.
"Выбор времени для этого резонансного заявления НОАК - это предупреждение Вашингтону и Сеулу, чтобы они не провоцировали Пхеньян" сказал пекинский , военный эксперт Ли Цзе газете Morning Post.
С рекордными 24 американскими стелс-самолетами размещенными в Южной Корее для проведения учений Vigilant Ace, действия Китая - это сообщение открытым текстом.
США и Южная Корея выполнят до 260 вылетов, чтобы в обстановке приближенной к реальной, отработать нанесение ударов по важным севернокорейским объектам.
В то время как Китай согласен с США, что прогресс Пхеньяна в создании ядерного оружия представляет большую опасность, они фундаментально расходятся по вопросу сохранения северокорейского государства.
Китай, главный торговый партнер Северной Кореи, мог бы эффективно лишить Пхеньян финансирования и вызвать крах правительства, как это предлагают США. Но национальные интересы Китая предполагают сохранение Северной Кореи как буферного государства, чтобы воспрепятствовать появлению американских войск на своих границах.
В Корейской войне 1950-х, северокорейцы, поддержанные Китаем, сражались с поддерживаемыми США южнокорейцами в жестокой войне, которая технически продолжается до сих пор, потому что закончилась перемирием, а не мирным договором.
Последние военные учения Китая могут служить напоминанием Соединённым Штатам, что эти две державы снова могут оказаться по разные стороны линии фронта, если Северная Корея подвергается нападению.
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