А вот как написали об этом в Китае

По сообщению ТАСС, Международный олимпийский комитет (МОК) принял беспрецедентное для истории Олимпиад решение: российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать под названием Olympic Athlete from Russia (OAR), что можно перевести как "Олимпиец из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи. Решение о допуске российской сборной России на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля следующего года, исполком МОК рассмотрел во вторник на заседании в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне. Основанием для вынесения решения были расследования, которые проводили две комиссии МОК: первая во главе с Самуэлем Шмидом занималась расследованием дела о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами, вторая, во главе с Освальдом, - перепроверяла допинг-пробы российских спортсменов с Игр-2014 в Сочи. Система была нарушена без вмешательства государства Результаты своего расследования Шмид, бывший президент Швейцарии, представил членам исполкома МОК во время заседания. Основной вывод, на который в итоге сделал упор МОК при вынесении вердикта, заключается в том, что во время Олимпийских игр в Сочи внутри российской антидопинговой системы проводились манипуляции с пробами спортсменов, а ОКР, как одна из ответственных за организацию Игр сторон, что прописано и в контракте на проведение соревнований, должна нести за это ответственность. Глава комиссии подчеркнул, что его выводы не базируются на заявлениях бывшего главы московской лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, в их основе лежат конкретные факты. Шмид отметил, что его командой за семь месяцев была проведена большая работа по установлению всех обстоятельств дела, и что во время своего расследования он сумел ознакомиться с позицией всех сторон. При этом, как заметил президент ОКР Александр Жуков, в своем заключении Шмид не нашел подтверждения утверждению, что в России существовала государственная поддержка допинга, о чем говорилось в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. "Обвинения в поддержке государством допинга не подтвердились. Комиссия Шмида не нашла этому подтверждения, - отметил президент ОКР. - В докладе Шмида Родченкову дана исчерпывающая характеристика. Там сказано о том, что он возглавлял группу людей, которая занималась махинациями, и что они делали это ради личной наживы, это то, о чем мы говорили неоднократно". Членство Жукова в связи с санкциями в отношении национального комитета России приостановлено, однако глава организации в целом сдержанно отреагировал на решение МОК. Вместе с почетным членом МОК, главой Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталием Смирновым и двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой он выступил на исполкоме, и уже после публикации вердикта отметил несколько положительных моментов принятого решения. Команды сохранены Первый заключается в том, что МОК не поддался на призывы полностью запретить российским спортсменам выступать на Олимпийских играх и надолго исключить страну из олимпийского движения, второй - что слово "Россия" все-таки будет присутствовать в наименовании команды и, наконец, третий момент - спортсмены смогут выступить в командных соревнованиях. Последнее было очень важным пунктом, поскольку до последнего не было понятно, кого будут представлять на Играх российские команды в случае дисквалификации национального олимпийского комитета. Таким образом, россияне выступят в турнирах по хоккею, керлингу, в командных соревнованиях фигуристов и эстафетах.

