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опубликовано редакцией на Переводике 07.12.17 06:36
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Отстранение России от Олимпиады - это правильное решение, но праздновать тут нечего

Filip Bondy , CONTRIBUTOR  


Евгения Медведева  на  соревнованиях NHK Trophy  в  Осака, Япония,  11 ноября.  Её тесты всегда  были чистыми,  но  решение МОК во вторник  ставит под сомнение  её  участие  в  Играх  в  Пхёнчхане. (Photo by KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

Несомненно, решение Международного олимпийского комитета отстранить  Россию от Игр Пхенчхана 2018 года было правильным.  Российский Олимпийский комитет, оштрафованный  на 15 миллионов  долларов, виновный  в  массированном  допинговом  жульничестве  в Сочи, возможно,  добивался  бы  успехов  и  по  сей  день,  если бы не пара местных  разоблачителей. В  этом  нескончаемом  сражении  с  допингом, МОК показал, наконец, что у него есть  зубы.

Отчет Шмида “подтвердил  манипулирование   антидопинговыми  правилами  и  системой  с  помощью  “Метода  сокрытия положительных проб”  в России   и во время зимних  Олимпийских Игр в Сочи,   а также различные  уровни  административной, юридической и контрактной  ответственности  за  эти  действия,  ставшие  следствием   отказа уважать соответствующие обязательства различных, вовлеченных в  работу,  организаций”.

Но прежде чем  праздновать  справедливые  санкции, наложенные МОК,  давайте  представим  себе   их  последствия. Скандал далек от окончания,  он  будет  продолжаться и далее,  после  всех  юридических апелляций.  Русские могут решить бойкотировать будущие Олимпийские игры, включая Игры в Лос-Анджелесе в 2024 году, которые будут стоить сетям и организаторам  огромных денег.   Клин  между Владимиром Путиным и Западом  будет  вбит ещё  глубже.

Но  кроме того,  есть и  более  непосредственное, грустное  опасение: не  будем  ли  мы  обмануты  в  своих  ожиданиях  увидеть таких  спортсменов  как Евгения Медведева  на Играх  в  Пхенчхане?

Коротко  о  Медведевой: в 18 лет она уже - самая  выдающаяся  фигуристка в  женском фигурном катании  в мире, а,  возможно,  и  в истории. В сезоне  2016-17 годов, выигрывая свой  второй чемпионат мира, она установила мировой рекорд  по  общему  количеству  баллов,  блестяще  исполнив  каскад  из  трех  тройных  прыжков. Несмотря на травму ноги,  которая вынудила ее  сняться с  финала Гран-при,  она не  потерпела  ни  одного  поражения в этом сезоне.  Она  нацелена  на  полное  восстановление  к  Играм в  Пхенчхане. Изящная, спортивная, неизменно  привлекающая  всеобщее  внимание. Когда  она  прыгает,  то  по-балетному  поднимает руку, как  это   однажды  сделал  Брайан Бойтано.

Тесты Медведевой  всегда  были чистыми. У фигуристов  свои  проблемы – требования  контроля  веса часто приводят к расстройствам пищеварения  и нездоровым диетам – но они не потребляют стероиды. Они не конькобежцы  или  не  скандинавские лыжники. Тем не менее, теперь  нам  надо  беспокоиться  о  том  -  будет ли Медведева  выступать  в Южной Корее. Чтобы  это  произошло, ее федерация должна доказать, что она “прошла все  пред-олимпийские  тесты” и “любые другие  необходимые тесты, определенные”  олимпийскими анти-допинговыми  службами.

Что еще более важно, Российская Федерация должна будет проглотить обиду,   пропустить или проиграть апелляцию и согласиться, чтобы ее спортсмены участвовали как “спортсмен-олимпиец из России” и  выступали  под Олимпийским,  а  не   российским флагом.

Позволят  ли  русские  выступать  Медведевой или кому-либо другому  из их великолепных  фигуристок? Будет играть  российская хоккейная команда?

Конечно,  все  эти  трудности  русские  устроили  себе  сами. Следующим  летом  они принимают  футбольный  чемпионат  мира, который будет стоить им $11 миллиардов, но их заместителю  премьер-министра, Виталию Мутко,  который  контролировал Игры в Сочи,  персонально  запрещено  появляться на  Олимпийских играх. Это запрещение,  самым  неприятным  образом, нависает  над чемпионатом мира. Мутко не может быть  тепло  принят  ФИФА, у которой есть  собственные проблемы.

У  происходящего  действительно   нет  никакого счастливого  решения  или  финала. Это не игра с нулевой  суммой, где Россия проигрывает, а  все другие  выигрывают.  Да,  решение МОК  было  правильным,  Но  это не значит, что мир  может  думать  лучше  о  себе  или  о  своих  олимпийских медалистах. Это только означает, что мошенников  иногда  ловят, и что не-мошенники иногда платят ту же самую цену.


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теги: Спорт  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  06.12.2017 06:18   Эксклюзив
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Хронология: как разворачивался российский допинговый скандал
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