опубликовано редакцией на Переводике 07.12.17 06:36

"Kicking Russia Out Of Olympics Is Right, But No Cause For Celebration" США - 05 декабря 2017 г. Отстранение России от Олимпиады - это правильное решение, но праздновать тут нечего Filip Bondy , CONTRIBUTOR

Евгения Медведева на соревнованиях NHK Trophy в Осака, Япония, 11 ноября. Её тесты всегда были чистыми, но решение МОК во вторник ставит под сомнение её участие в Играх в Пхёнчхане. (Photo by KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images) Несомненно, решение Международного олимпийского комитета отстранить Россию от Игр Пхенчхана 2018 года было правильным. Российский Олимпийский комитет, оштрафованный на 15 миллионов долларов, виновный в массированном допинговом жульничестве в Сочи, возможно, добивался бы успехов и по сей день, если бы не пара местных разоблачителей. В этом нескончаемом сражении с допингом, МОК показал, наконец, что у него есть зубы. Отчет Шмида “подтвердил манипулирование антидопинговыми правилами и системой с помощью “Метода сокрытия положительных проб” в России и во время зимних Олимпийских Игр в Сочи, а также различные уровни административной, юридической и контрактной ответственности за эти действия, ставшие следствием отказа уважать соответствующие обязательства различных, вовлеченных в работу, организаций”. Но прежде чем праздновать справедливые санкции, наложенные МОК, давайте представим себе их последствия. Скандал далек от окончания, он будет продолжаться и далее, после всех юридических апелляций. Русские могут решить бойкотировать будущие Олимпийские игры, включая Игры в Лос-Анджелесе в 2024 году, которые будут стоить сетям и организаторам огромных денег. Клин между Владимиром Путиным и Западом будет вбит ещё глубже. Но кроме того, есть и более непосредственное, грустное опасение: не будем ли мы обмануты в своих ожиданиях увидеть таких спортсменов как Евгения Медведева на Играх в Пхенчхане? Коротко о Медведевой: в 18 лет она уже - самая выдающаяся фигуристка в женском фигурном катании в мире, а, возможно, и в истории. В сезоне 2016-17 годов, выигрывая свой второй чемпионат мира, она установила мировой рекорд по общему количеству баллов, блестяще исполнив каскад из трех тройных прыжков. Несмотря на травму ноги, которая вынудила ее сняться с финала Гран-при, она не потерпела ни одного поражения в этом сезоне. Она нацелена на полное восстановление к Играм в Пхенчхане. Изящная, спортивная, неизменно привлекающая всеобщее внимание. Когда она прыгает, то по-балетному поднимает руку, как это однажды сделал Брайан Бойтано. Тесты Медведевой всегда были чистыми. У фигуристов свои проблемы – требования контроля веса часто приводят к расстройствам пищеварения и нездоровым диетам – но они не потребляют стероиды. Они не конькобежцы или не скандинавские лыжники. Тем не менее, теперь нам надо беспокоиться о том - будет ли Медведева выступать в Южной Корее. Чтобы это произошло, ее федерация должна доказать, что она “прошла все пред-олимпийские тесты” и “любые другие необходимые тесты, определенные” олимпийскими анти-допинговыми службами. Что еще более важно, Российская Федерация должна будет проглотить обиду, пропустить или проиграть апелляцию и согласиться, чтобы ее спортсмены участвовали как “спортсмен-олимпиец из России” и выступали под Олимпийским, а не российским флагом. Позволят ли русские выступать Медведевой или кому-либо другому из их великолепных фигуристок? Будет играть российская хоккейная команда? Конечно, все эти трудности русские устроили себе сами. Следующим летом они принимают футбольный чемпионат мира, который будет стоить им $11 миллиардов, но их заместителю премьер-министра, Виталию Мутко, который контролировал Игры в Сочи, персонально запрещено появляться на Олимпийских играх. Это запрещение, самым неприятным образом, нависает над чемпионатом мира. Мутко не может быть тепло принят ФИФА, у которой есть собственные проблемы. У происходящего действительно нет никакого счастливого решения или финала. Это не игра с нулевой суммой, где Россия проигрывает, а все другие выигрывают. Да, решение МОК было правильным, Но это не значит, что мир может думать лучше о себе или о своих олимпийских медалистах. Это только означает, что мошенников иногда ловят, и что не-мошенники иногда платят ту же самую цену.

