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дата публикации 08.12.17 03:37
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Варшаве задержали бывшего главу Службы военной контрразведки Польши

Военная жандармерия Польши задержала экс-главу Службы военной контрразведки страны генерала Петра Пытеля, который является фигурантом дела о незаконном сотрудничестве ведомства с Федеральной службой безопасности России, сообщила его супруга Дорота Пытел.

"Жандармерия у нас. Задерживают мужа", - написала она в Twitter, позже добавив, что ее супруга около полудня (14.00) должны доставить в прокуратуру в Варшаве.

Экс-глава Минобороны республики Томаш Семоняк, комментируя задержание Пытеля, заявил, что подобными действиями нынешний глава ведомства Антони Мачеревич спровоцировал серьезный скандал. "Мачеревич переходит все границы в жесткой борьбе за власть. Это видят в НАТО, видят союзники в США. Скандал", - написал он.

В декабре 2016 года польская прокуратура начала расследование по факту сотрудничества Службы военной контрразведки Польши с ФСБ. Обвинения по данному делу предъявлены экс-шефам ведомства Янушу Носеку и Петру Пытелю. Как сообщала прокуратура, речь идет о превышении полномочий государственным служащим вследствие принятия решения о сотрудничестве со службой иностранного государства без согласия председателя Совета министров. Согласно польскому законодательству, такое согласие может быть получено только после оценки министра обороны страны.

Глава МО Польши Антони Мачеревич заявлял, что решение о сотрудничестве с ФСБ началось и проводилось с нарушением закона. По его словам, решение о сотрудничестве было принято после информирования премьер-министра, когда эту должность занимал Дональд Туск, но без согласия политиков, к чему обязывает право.

В апреле Туска более 8 часов допрашивали в варшавской прокуратуре по данному делу. Глава Евросовета не стал комментировать ход следствия, отметив при этом, что расследование носит "исключительно политический" характер.

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теги: Польша  
   
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