Миграция и коррупция: как украинские гастарбайтеры устраиваются в РФ

Евлалия Самедова, Москва

Высокие поборы за легализацию украинских гастарбайтеров в России открывают широкое поле для коррупции. Как российские чиновники делают на этом бизнес, выясняла DW.



С этого автовокзала в Киеве многие украинцы едут в Россию

Граждане Украины продолжают оставаться самой многочисленной группой среди иностранцев, пребывающих на территории России. Как следует из Центральной базы данных учета иностранных граждан (ЦБДУИГ), по состоянию на 1 октября 2017 года в РФ находились 2,33 млн украинцев. На миграционный учет за первые 9 месяцев года было поставлено 1,3 млн граждан Украины, при этом официально с целью работы оформились всего 386 тысяч человек. Как в реальности выглядит ситуация с украинской трудовой миграцией в России, выясняла DW.

Лазейка за 10 тысяч рублей

Галина из Ивано-Франковска работает в Москве сиделкой с 2013 года. Все четыре года она нелегально находится в России и не выезжает к себе на родину, несмотря на то, что закон предписывает каждые три месяца пересекать границу, если нет иных оснований для пребывания в России. "Дома у меня заболела мать, так что стало ясно - в декабре точно придется ехать на Украину. Но на границе увидят, что я не выезжала четыре года, могут запретить обратный въезд, а потерять работу я не могу", - рассказала Галина DW.

Официальная легализация многим мигрантам не по карману

Через подругу она узнала о том, что есть способы легализовать свое пребывание в России. Нужно лишь получить миграционную карту, из которой будет следовать, что граница пересечена менее чем за 90 дней до выезда. "Подруга свела меня с человеком, у которого есть связи на российско-украинской границе. Каждую субботу на своем микроавтобусе он возит туда украинцев", - говорит Галина. Этой возможностью она и воспользовалась.

"Было очень страшно. Сначала меня спросили, где "миграционка". Я сказала, что потеряла - не показывать же просроченную. Тогда мой паспорт забрали и велели мне сесть обратно в автобус", - рассказала женщина. До этого она дала водителю 10 тысяч рублей. "Он сказал, что распределит деньги по нужным людям. Через какое-то время он вернулся с моим паспортом и новой миграционкой. Теперь я смогу при въезде на Украину показать нормальные документы", - сообщила Галина.

Легализация стоит в разы дороже

Ведущий научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская отмечает, что такого рода бизнес был более развит в прежние годы. Сейчас по закону гражданин Украины может находиться по частному визиту в России лишь 90 дней из 180, то есть три месяца из полугода он должен жить на Украине. Однако закон этот не соблюдается.

Языковой тест для мигрантов в Москве

"Моя дочь работает в одной из московских больниц сиделкой. Живет прямо там по два месяца, а в Ивано-Франковск ездит всего на месяц, - утверждает Галина. - Закон не работает. Все решается индивидуально за деньги через нужных людей". Галина и ее дочь предпочитают рисковать, поскольку официальная легализация трудового мигранта в России стоит гораздо больших денег. Так, чтобы получить патент, дающий право работать в течение года, нужно заплатить госпошлину в размере 15 тысяч рублей и платить ежемесячно еще 4200 рублей. Сопряжено получение патента и с массой бюрократических процедур - в частности, необходимо сдать экзамен на знание русского языка, пройти медобследование и дактилоскопию.

Оказавшись в незнакомом городе, не каждый иностранец разберется во всех нюансах процедуры. Во многом по этой причине в миграционной сфере появилась целая прослойка посредников, зарабатывающих на этом деньги. "За 10 900 рублей мы поможем со всеми документами. От вас требуется только паспорт и "миграционка", - сообщили DW в одном из агентств. И тут же, перейдя на доверительный тон, предложили более выгодный вариант: оформить разрешение на временное проживание (РВП). "Это отличная альтернатива патенту. РВП дает право жить в России 3 года, не выезжая и не платя каждый месяц за патент", - заявила сотрудница фирмы. По ее словам оформление РВП через них будет стоить от 50 тысяч рублей.

Простор для коррупции, или "проще дать на лапу"

"Это коррупция, - констатирует Юлия Флоринская. - Миграционные чиновники действительно торгуют разрешениями на временное проживание". По ее словам, стоимость оформления РВП может достигать 100 тысяч рублей. Простор для торговли открывает система, предполагающая, что каждый регион имеет определенную годовую квоту на выдачу РВП иностранцам. "В некоторых регионах она выбирается уже в январе. И что делать человеку, который приехал, например, в марте? Идти в отдельный кабинет, где его проблему решат за деньги", - говорит эксперт.





Согласно статистике МВД, в настоящее время по РВП в России проживают 211,4 тысячи украинцев, за январь - сентябрь этого года такие разрешения получили почти 70 тысяч человек. "Думаю, оформлять РВП стоит, если точно знаешь, что проживешь здесь больше года, - говорит Галина. - Если нет, можно обойтись и патентом. По деньгам выходит примерно одинаково". Правда, сама она расставаться с почти тысячей евро в год (пошлина плюс ежемесячные платежи) не спешит: "Проще, если что, дать на лапу".

Юлия Флоринская отмечает, что статистика выдачи иностранцам патентов в РФ действительно не отражает реальной численности работающих в стране. "Понятно, что многие не оформляют их", - говорит она. Правда, по наблюдению эксперта, поток трудовых мигрантов в Россию с Украины в последнее время сокращается. "Трудовая миграция из этой страны постепенно переориентируется на Европу", - заключает эксперт.

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