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дата публикации 05.12.17 04:08
скаут: Игорь Львович;
   
 

Самый бедный президент или африканский Че-Гевара


Томас Санкара, как и многие африканские президенты, пришел к власти в своей Буркина-Фасо в 1983 году в результате военного переворота. Переворот организовал не он, а его друг Блез Компаоре, но в президенты выбрали Томаса как харизматичного лидера. И Томас, придерживавшийся строго марксистских позиций, начал строить в Верхней Вольте коммунизм по кубинскому образцу.

Для начала страну переименовали из Верхней Вольты в Буркина Фасо, чтобы избавиться от колониального прошлого, а потом началась. Санкара реально был марксистом и считал, что вдохновить людей можно и нужно личным примером.

В результате он и его семья жили на жалованье капитана (около 450 долларов), а президентский оклад в 2000 долларов Санкара отправлял в благотворительный фонд. Потом, когда его эпопея окончится, окажется, что у «самого бедного президента» был только старый «Пежо», купленный до того, как он стал президентом, четырех велосипедов, трех гитар и холодильника, у которого была сломана морозилка.

Санкара запретил ставить в своем кабинете кондиционер, так как ему было «стыдно перед людьми, которым недоступна такая роскошь». Был распродан весь правительственный автопарк, в котором были «Мерседесы», а вместо них купили самые дешевые на тот момент «Рено 5». Дальше Санкара срезал зарплаты чиновникам, запретил им использовать личных шоферов, носить одежду, сшитую не в Буркина-Фасо. Перед Новым Годом от чиновников требовали сдавать по месячному окладу в социальные фонды. А один раз Санкара уволил сразу половину правительства и отправил уволенных работать на коллективных фермах. В 1986 году Всемирный Банк с удивлением отметил, что в Буркина-Фасо полностью уничтожена коррупция.

Коммунизм в Буркина-Фасо строился недолго. 15 октября 1987 года состоялся очередной госпереворот, который устроил все тот же Блез Компаоре, еще несколько лет назад бывший лучшим другом Санкары. Пламенного президента в ходе переворота расстреляли, а его жена и двое детей успели бежать из страны.

Блез Компаоре больше ошибок не допускал и президентами пламенных и харизматичных друзей-марксистов не ставил, а сам стал править страной. Первым его делом в качестве президента стала покупка персонального «Боинга», на который были потрачены деньги, собранные Санкарой для благоустройства предместий столицы. Потом он отменил начавшуюся национализацию, а заодно восстановил жалования чиновников. Все стало как раньше, только название осталось новое. Коммунизма в отдельно взятой африканской стране не получилось.

А Блез Компаоре смог гораздо лучше управляться с властью и продержался во главе Буркина-Фасо аж до 2014 года, пока его не сбросили после нового переворота.

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