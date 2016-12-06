В наш монастырь со своим «Евровидением» не ходят!

Я никогда не пишу от первого лица. Но известие о возможном проведении околомузыкального конкурса «Евровидение-2017» в нашей стране меня, как, думаю, любого нормального человека, сильно задело. Поэтому буду писать от своего имени. Когда-то этот престижный конкурс пользовался большой популярностью у нас в стране. Но после победы существа по имени Кончита Вурст («конченая колбаса» по меткому выражению Павла Воли) я задумался, кто победил на конкурсе? Песня или бородатое «оно», эпатировавшее публику самим фактом своего существования, да ещё и участия в «Евровидении-2014»? Нет, если европейцам так нравится менять пол – их дело. Мне в принципе плевать на секс-меньшинства, а на вопрос, как я к ним отношусь, отвечаю словами М. Н. Задорнова: «Я к ним не отношусь». Но я, как нормальный русский мужик, не хочу, чтобы эта содомитская погань приезжала в мою страну! Ведь мы должны понимать: проведение такого «конкурса» будет означать вылезание из всех щелей существ неопределённой половой принадлежности, размахивающих радужными флагами, а оно нам надо? Ведь это мероприятие по сути своей рекламирует те самые европейские «ценности», которые не приемлет ни наша культура, ни наши традиции, ни наши законы, ни наша вера, в конце концов! Это один большой гей-парад с музыкальным сопровождением, не более. Более того, конкурс стал сугубо политической площадкой, вспомните «Евровидение-2016». Победила там Джамала, украинская певица, оплакивающая горестную судьбу крымских татар во время депортации в 1944-м году. Очень в тему прозвучала композиция на фоне потери Украиной Крыма. Русского Крыма, который не захотел признавать те самые европейские «ценности», которые так усердно проповедовали киевские фашисты и которые до сих пор не хочет признавать Донбасс!



Зададимся вопросом: почему сначала победило «это», а на следующий год – откровенная русофобия? Да потому что победителей определяет не голосование, а конкретный заказчик. Я не знаю, кому выгодно превратить массы людей в бесполых существ. Я не знаю, кто именно проплатил победу очередного антироссийского, простите, «высера». Но я уверен в одном: это не наши ценности.

Я понимаю, что любое международное событие должно положительно сказываться на политическом рейтинге страны, на экономике конкретного города, где оно происходит. Но вот мы провели Олимпиаду. Нас стали больше любить, уважать? Нет, нас обложили санкциями со всех сторон, а об Олимпийских Играх в Сочи напрочь забыли.

Да, на «Евровидении» всегда много гостей из разных стран, они оставляют много денег в магазинах, сувенирных лавках, а площадки зарабатывают колоссальные суммы на аренде. Но нужны ли нам таким образом заработанные деньги? Неужели нам, русским людям, да просто нормальным, здоровым и адекватным людям деньги важнее чести? Мы же не проститутки, в конце концов!

Когда-то давно будущий римский император Тит спросил своего дядю, императора Веспасиана, нормально ли брать с людей плату за пользование общественными уборными? На что Веспаисиан ответил: «Деньги не пахнут!». В чём-то он прав, но я считаю, что в данной ситуации мы не должны идти на поводу у заработка. Который всё равно достанется Москве, а какой-нибудь Нижнеудинск этих денег в любом случае не увидит.

Оценив ситуацию, я принял решение написать петицию, адресованную министру культуры РФ В. Мединскому, так как такие конкурсы проходят через подвластное ему ведомство, Патриарху Кириллу, так как именно глава РПЦ обязан блюсти нравственную чистоту своей паствы, депутату Государственной Думы В. Милонову, известного своими нашумевшими законами о запрете гей-пропаганды в России.

Вот текст документа:

Уважаемый Владимир Ростиславович, уважаемый Патриарх, уважаемый Виталий Валентинович! Ввиду того, что Киев вряд ли сможет обеспечить достойное проведение музыкального конкурса «Евровидение-2017», в некоторых мировых СМИ появилась информация о возможном переносе мероприятия в Москву. Мы, граждане Российской Федерации, категорически против рассмотрения самой возможности проведения сего действа в его нынешнем виде на территории нашего государства.

«Евровидение» как музыкальный конкурс полностью себя дискредитировал, став площадкой пропаганды ЛБГТ-движения, что противоречит ст. 6.21 КоАП РФ. Победа на «Евровидении-2014» австрийской (австрийского) певицы (певца) Кончиты Вурст является открытой насмешкой над людьми, придерживающимися традиционных ценностей.

Также мероприятие стало глубоко политизированным, ибо победа в 2015 году украинской певицы Джамалы с песней «1944» о депортации крымских татар является ни чем иным, как нагнетанием антироссийской истерии в мире, учитывая произошедшие события на Украине и последовавшего за этим откровенно негативного, ненавистнического, русофобского всплеска мировой общественности, подкреплённого, в частности, данной песней на самом известном музыкальном конкурсе.

Мы понимаем, что проведение подобного мероприятия сулит большую прибыль городу от потока иностранных гостей, приехавших на конкурс в качестве зрителей. Мы также понимаем, что любые международные мероприятия приносят политические очки и уважение мирового сообщества государству, в котором данные мероприятия имеют место быть.

Но мы не считаем возможным ставить под угрозу наши духовные и культурные ценности, ибо видим, что теперь в некоторых странах подразумевается под высоким словом «культура».

Уважаемые адресаты! Мы настоятельно просим вас предотвратить проведение конкурса «Евровидение-2017» и последующих на территории Российской Федерации до тех пор, пока из него не будут изъяты те «ценности», которые вступают в противоречие не только с российским традиционным укладом, нашими духовными и культурными предпочтениями, но и с Федеральным законом от 29 июня 2013 г. N 135-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей» .

Мы хотим остаться страной, не подверженной тлетворному влиянию современной Европы. Мы не хотим, чтобы наши дети видели то, что Европа считает для себя «нормальным».

Мы понимаем, что запрет на проведение конкурса сделает нашу страну ещё более нетолерантной в глазах мирового сообщества. Тем не менее, мы считаем, что соблюдение наших традиций и устоев гораздо важнее, чем признание со стороны ЛБГТ-сообществ и оголтелых русофобов.

Отдать свой голос в защиту России от европейской мерзости можно здесь: «Мы против проведения дискредитировавшего себя конкурса «Евровидение» в нашей стране!»

Я призываю всех россиян, неравнодушных к защите наших традиционных ценностей, подписать и донести до своих друзей и знакомых эту петицию. Чем больше людей откликнется на неё, тем выше шанс, что государство нас услышит! Если вам дороги наши принципы, наши устои, если вы не хотите, чтобы ваши дети росли, даже не сознавая, к какому полу они относятся, если вам небезразлична агрессивная псевдокультурная экспансия Запада в нашу страну, то давайте бороться вместе!

Возможно, в будущем, когда «Евровидение» вернётся к нормальному формату, перестанет быть рупором ЛБГТ-сообществ и платформой для распространения агрессии в отношении других стран, мы с удовольствием примем этот конкурс в том же Крыму.

Но сейчас эти шакалы просто не имеют никакого права устраивать свои богомерзкие представления на территории Российской Федерации. Нашу страну считают самой неблагоприятной для геев. Пусть она такой и остаётся!





Автор: Валерий Усачёв

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