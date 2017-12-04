Народ между Западом и Востоком

«История и культура немцев Казахстана» – так весьма буднично озаглавлена книга, выпущенная при финансовой поддержке Федерального министерства внутренних дел Германии Гёттингенским исследовательским центром (Göttinger Arbeitskreis e. V.) и отпечатанная в Алма-Ате. Но вот тексты, включённые в неё, более похожи на глубокое научное исследование с сенсационными фактами и выводами, а ещё на увлекательный исторический роман и даже детектив.

Верные слуги царя и Отечества

Статьи книги (увеличенный формат, 524 стр.) опубликованы на русском и немецком языках. Проиллюстрирована она редкими фотографиями, картами, схемами и уникальными документами из архивов Казахстана, Российской Федерации, Германии и поэтому вызвала большой интерес у политиков, учёных, журналистов, но прежде всего тех, чья судьба в той или иной степени связана с Казахстаном, Германией и кто родом из СССР.

Рассказывать о фундаментальных исследованиях, содержащих факты, опровергающие многие дотоле вроде бы «неопровержимые истины» сложно. Ведь не вместишь в пару абзацев многолетний труд историков, особенно, если это касается судьбы и жизни народа, сам факт существования которого долгие десятилетия замалчивался. Я имею в виду период с 1941 по 1964 годы, когда о немцах СССР в советской прессе, ТВ, кинематографе, литературе предпочитали умалчивать, а редких представителей народа, добившихся благодаря таланту, упорству и госпоже удаче мировой известности выдавали за поляков, латышей, русских, украинцев, белорусов и даже голландцев. Поэтому коснусь лишь некоторых фрагментов уникальной книги, повествующей о немцах Казахстана, тем более что их непростая судьба, по сути, идентична судьбе немцев Российской Федерации, Украины, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Грузии, Азербайджана, прибалтийских республик и других регионов СССР.

Ряд российских публицистов и историков, прежде всего из так называемого патриотического крыла, не раз заявляли, что немцы всегда были верными слугами царю и Отечеству. При этом они имели в виду лифляндских, т.е. прибалтийских немцев, но, оглядываясь на годы, минувшие после подписания Екатериной II манифеста «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», смею утверждать, что и остальные немцы, были столь же преданы новому Отчеству.

К чему я это? А к тому, что немцы принимали самое активное участие в колонизации Казахстана, начавшейся в 30-х гг. XVIII в. и завершившейся лишь в середине XIX в.

Главной целью этой экспансии стало установление «естественных границ» России, «замирение» междоусобиц и прекращение разбойничьих набегов, доставлявших беспокойство на пограничных линиях и торговых путях, а также стремление «цивилизировать отсталые азиатские народы и приобщить их к благам мировой цивилизации». Впрочем, книга, о которой веду речь, не об этом, хотя в ней подробно рассказывается и о вхождении казахских жузов в состав Российской империи и о проводимых ею социальных преобразованиях и экономических реформах.

В 1891−1892 гг. в Среднюю Азию и Казахстан началась массовая миграция россиян, вызванная сильным неурожаем и голодом в Поволжье. Были среди переселенцев и немцы. В общей сложности 482 человека.

А когда в 1897 году в Российской империи провели первую перепись населения, то выяснилось, что в Средней Азии и Казахстане проживает 8870 немцев, в том числе 3020 в городах (34% от общей численности). В целом же по империи из 1 790 000 немцев в городах жили только 23,3%. Объясняется это просто: в Казахстане немцы появились ещё в конце XVIII в., в подавляющем большинстве как городские жители, прибывшие из Прибалтики и крупных городов (военные, представители местной администрации, предприниматели, врачи, учителя, ссыльные и пр.), а вот крестьянское заселение началось, за небольшим исключением, только в начале 1890-х гг.

В канун Первой мировой войны численность немцев в крае составляла приблизительно 63,5 тыс. человек. По религиозной принадлежности доминировали лютеране, затем шли католики, меннониты, адвентисты и баптисты. Ими было основаны десятки деревень и поселений, ведение хозяйства в которых служило образцом не только для местных жителей, но и для русских, украинцев и переселенцев других национальностей.

Первая мировая, революции и гражданская

Начало войны между Россией и Германией в 1914 г. решающим образом изменило положение немецкой диаспоры. После более чем сотни лет проживания в России немцы в одночасье стали «внутренним врагом» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хотя антинемецкие настроения в России возникли гораздо раньше, ещё в конце XIX в. В прессе появились публикации о «мирном завоевании» страны немцами, инспирированные царским правительством. Шовинистически настроенная часть российского общества активно поддержала эту политику мнимого «немецкого засилья». Не спасло немцев Российской империи даже то, что около 200 тысяч их сынов воевали в действующей армии. Шпиономания, ксенофобия и огульные обвинения, инспирированные властями, не обошли и немцев Степного края. Вот лишь один пример, который приводится книге. В 1915 году над Акмолинской областью (Северный Казахстан) якобы появился аэроплан, совершавший полёты ночью или ранним утром. Объявивший об этом генерал-губернатор Н. А. Сухомлинов призывал население к его поискам, обещая крупное денежное вознаграждение за обнаружение, чем вдохновил «истинных патриотов» к выколачиванию правды из соседей-немцев. Через короткое время мифические аэропланы стали «наблюдаться» в небе всей Западной Сибири, а большинство «очевидцев» указывало на то, что они «скрываются на немецких заимках». Так что пальма первенства в изобретении сколь лживых, столь и несуразных обвинений, вроде шпионажа в пользу «республики Лимпомпо», принадлежит не чекистам, а их царским предшественникам. Тогда же, по инициативе Н. А. Сухомлинова, дабы «обезвредить враждебные России элементы, осевшие близ стратегических объектов края», у немцев массово изымались земельные участки. Из Акмолинской области была выслана группа наиболее успешных предпринимателей и коммерсантов, имевших германское или австрийское подданство, но работавших на российском рынке, их имущество конфисковали.

В то же время Казахстан, потеряв часть «своих» российских немцев, получил в годы Первой мировой войны тысячи германских и австрийских военнопленных, состав которых был весьма неоднороден – немцы, австрийцы, венгры, чехи, словаки и др. Из-за отсутствия специальных лагерей их размещали преимущественно в городах, в том числе в бывших… домах терпимости, правда, предварительно закрытых. Впрочем, подробнее о жизни и быте этого контингента можно будет прочесть непосредственно в книге. И это, уж поверьте, презанимательнейшая история.

Революции 1917 г., как отмечают авторы книги, мало затронули немецкое население степных областей и Туркестана, тем более что сама идея советской власти была чужда менталитету немецких колонистов. Гражданская же война явилась событием иного характера и масштаба. Степной край и Туркестан стали ареной военных действий, а мирное население насильно было вовлечено в перипетии борьбы враждующих сторон.

Протестантизм и большевизм – вещи несовместные

Упрочение советской власти на восточных окраинах бывшей Российской империи продвигалось сложно, и большевики в 1920-е годы очень нуждались в поддержке коренного населения. Поэтому немцы в Степном крае какое-то время оставались на втором или даже третьем плане внимания властей. Их вполне устраивало подобное положение, обеспечивающее возможность сохранять некоторую отстранённость от революционных реформ советских органов. Однако, как отмечают авторы, национально-советское строительство республики обязательно включало создание различных форм административно-территориальных образований для национальных меньшинств: округов, волостей, районов, сельсоветов.

На 1 октября 1926 г. на территории Казахстана было 20 немецких сельсоветов, а к октябрю 1927 г. их стало 42. Но случались и казусы. Известен факт, когда в так называемом Курляндском немецком сельсовете Кустанайского округа не проживало ни одного немца.

Создание немецких сельсоветов в Казахстане с самого начала было сопряжено с большими трудностями. Основная причина заключалась в том, что немцам бывшей Российской империи в целом была присуща специфическая ментальность, связанная с европейскими ценностями: приверженность к частной собственности, индивидуализм, протестантская трудовая этика, предписывающая необходимость работать добросовестно и усердно. Поэтому идеология большевизма и национальная психология российских немцев практически не имели точек соприкосновения.

Немцы, как свидетельствуют опубликованные документы, в основной своей массе избегали сотрудничества с советской властью, не говоря уж о прямом участии в её органах. Одновременно в Казахстане, как и в других регионах компактного проживания немцев, стало шириться эмиграционное движение. Дабы как-то снизить его накал в 1930 г. был разработан проект по созданию отдельного немецкого района в Акмолинском округе, но реализовать его в связи с ужесточением национальной политики, взятым партией и правительством, не удалось. А к 1939 г. практически все национальные административно-территориальные образования в СССР, в том числе и все немецкие, были ликвидированы.

Особый интерес вызвала у меня глава «Депортация немцев и поляков из Западной Украины в Казахстан в 1934−1936 годы». О том, что немцев и поляков выселяли задолго до 1941 года, я знал, но с большей частью постановлений партии и советского правительства, на основании которых людей депортировали целыми посёлками, знаком не был.

Выселяли немцев в Казахстан и Сибирь не только из Западной Украины, а также из Киевской и Винницкой областей (1932−1933 гг.). К слову, волынских немцев перед этим один раз уже депортировали – во время Первой мировой войны. Ну а в третий раз их подвергли широкомасштабным репрессиям в 1941-м и последующие годы, вплоть до смерти Иосифа Сталина.

К декабрю 1936 года в Казахстан с территории Украины было депортировано более 300 тыс. поляков и немцев, а также порядка 10 тыс. украинцев и представителей других национальностей. Продолжилось это переселение и в последующие годы, вплоть до августа 1941 г., когда уже всех немцев СССР, вне зависимости от места их проживания, поместили за колючку и поставили на учёт в комендатурах при местных отделениях НКВД, а затем МВД СССР.

Между Востоком и Западом

В канун Второй мировой войны, в 1939 г. в Казахстане жили 92 571 немец (1,51%), в 1959-м, по причине массовой депортации немцев из Европейской части СССР, а также Кавказа и Крыма, их стало 659 751 (7,08%). В 1989 г. численность немцев в Казахстане достигла своего пика – 957 518 (5,82%), ну а потом основная их масса возвратилась на родину предков в Германию. Сегодня в Казахстане живёт порядка 180 тысяч немцев.

Но эта книга не только о депортации, притеснениях и тяжкой доли. В ней рассказывается и о духовном возрождении, активизации и укреплении национального самосознания, несостоявшейся автономии немцев в Казахстане и движении за право переезда в Германию, уникальном немецком драматическом театре, литературе, музыке и немцах-спортсменах. Немало в ней позитивных историй, уникальной информации и фактов из жизни народа, часть которого продолжает жить между Востоком и Западом.

И в заключение назову тех, кто готовил к печати эту уникальную книгу. Руководителем проекта и главным редактором был исполнительный директор Гёттингенского исследовательского центра, председатель научной комиссии по изучению немцев в России и СНГ д-р Альфред Айсфельд (Dr. Alfred Eisfeld), научным редактором – историк-архивист Ольга Айсфельд (Olga Eisfeld), переводчиком текстов – Норберт Краллеманн (Norbert Krallemann). Авторы статей: референт Римско-католического прихода Пресвятой Девы Марии Усть-Каменогорска Людмила Бургарт (Ludmila Burgart), профессор Казахстанско-Немецкого университета Тамара Волкова, председатель Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» Александр Дедерер (Alexander Dederer), сотрудник Институте восточноевропейской истории при Гейдельбергском университете д-р Виктор Кригер (Dr. Viktor Krieger), журналист, писатель, литературовед д-р Константин Эрлих (Dr. Konstantin Ehrlich), а также уже упомянутый Альфред Айсфельд.

Презентация этой книги состоялась на Франкфуртской книжной ярмарке, в Казахстанско-Немецком университете Алма-Аты, Ассамблее народов Казахстана, Карагандинском и Кокшетаунском университетах. Ну а первый её экземпляр в торжественной обстановке был вручён президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier).

Александр Фитц

, член Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев