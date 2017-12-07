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опубликовано редакцией на Переводике 07.12.17 15:56
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Законопослушные РКН на страже безопасности россиян

На сегодняшний день граждане РФ негативно высказываются о действиях Роскомнадзора в отношении широко известного сайта по поиску попутчиков BlaBlaCar. Пожалуй, данный ресурс известен многим, так как на нём можно найти предложения по выгодной цене, для того, чтобы добраться из одного города в другой. Безусловно, возмущение граждан, которые активно используют данный онлайн-сервис в своей жизни, можно поднять. Впрочем, стоит осознавать, что действия РКН распространены на выполнение требований суда, а также на защиту граждан.

Как правило, поездка на машине, особенно на дальнюю дистанцию, влетают водителям в копеечку и это, безусловно, сильно огорчает их. С целью экономии и удобства был придуман сервис по поиску попутчиков. Однако 12 сентября прокуратура Тимошевского района по Краснодарскому краю обратились в суд. Основным требованием было прекратить работу подобных ресурсов на территории РФ. Причиной этому было использование непроверенной информации на сайте райдшеринга, которая также бала представлена на незаконных условиях.

Прокуратурой было заявлено о том, что с вышеупомянутого ресурса можно было свободно копировать информацию не только о возможных поездках, но и о личных данных водителей. Более того, для проведения подобных операций не требуется даже регистрация на веб-сайте райдшеринга. В своём обращении правоохранительные органы заявили, что жизни потенциальных пассажиров могут быть в опасности. Аргументировали это тем, что перевозка пассажиров могла производиться без необходимого на то разрешения. Более того, известно, что имелись вопросы к транспортным средствам, технический контроль за которыми в некоторых случаях не велся.

В данном случае стоит внести разъяснения: обвинение рассматривало водителей с BlaBlaCar в качестве таксистов, что на самом деле не является таковым. Прокомментировал для новостных агентств причину, по которой суд принял решение в пользу истца, автоюрист Марат Бикбов: «Они сделали вид, что сервис предоставляет услуги такси, но это на самом деле не соответствует действительности. BlaBlaCar предназначен для поиска попутчиков. Любой водитель, отправляясь в дорогу, может брать с собой пассажиров. А прокуратура расценивает ситуацию, когда производится оплата части затрат на поездку, в качестве услуг извоза».

Очевидно, что в сложившейся ситуации, критика граждан в адрес представителей Роскомнадзора не имеет никакого смысла. Федеральная служба лишь приводит в действие решение суда, не более того.

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теги: Россия  
   
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