К годовщине Майдана: непонимание усиливается

Только-только прошли важную для цветного сценария под названием “Евромайдан” дату - Дня Великого Побиения онижедетей, и так, что едва оглянулись на него. А это едва ли не ключевое событие во всём майданном сценарии. Действо помогло тогда привлечь внимание аполитичных обывателей Украины, уже засыпавших в безразличии от евроинтеграционной жвачки, и добиться их активной поддержки, которая помогла конвертировать “нелюбовь к зеку”, не осознаваемую до конца внутреннюю антипатию нему, в благородное возмущение “жестокостью диктаторского режима”. Все сегодняшние “достижения” Украина имеет благодаря тому событию – точнее, интерпретации события, согласно которому правоохранители уже просто в силу своей жестокости отдубасили совершенно невинных почти детей, жаждавших всего лишь приобщиться к ценностям цивилизации, - и дальнейшему развитию сценария на основании принятой “цивилизованным миром” интерпретации.

Впрочем, если мы говорим о важности, то имеем в виду – с точки зрения протестных технологий, а представляющий массовку или просто симпатизирующий Майдану обыватель всё принимал и принимает за чистую монету, и в череде событий “звыряче побыття” для него сегодня не столь важно. Главное – убедить в нужный момент, что описываемые “свободными” СМИ события нужно воспринимать именно так, а не иначе, а некоторые из них впоследствии забудутся уже автоматически – чтобы не противоречить создаваемым для обывателя представлениям о борьбе Добра и Зла.

Совершенно точно помню настроения знакомых на следующий же день после Побыття (первого разгона Майдана): недоумение, да что же там такого было, ничего не ясно, кто-то толкается в кадрах, куда-то бегут… да и как “Беркуту” в толпе разбирать – где мирный протестующий, а где агрессивный?

И вот эти же знакомые через два дня, забыв, что говорили по горячим следам, с какими-то искусственно-яростными лицами: это сволочи, это фашисты, да как они могли детей-то так жестоко бить!!!

То есть обыватель, как оказалось, крайне управляем уже на уровне проявления необходимых эмоций: его можно научить как истерично ржать при виде трупов заживо сгоревших “ворогив”, так и доводить до потери чувств в искусственном негодовании по поводу далеко не самого смертельного разгона вполне антизаконного протеста.

Кстати, так вели себя массы (клюнувшие на сценарий) всегда и везде во время второй волны цветных революций, от Туниса до Украины. Напомню: это был турбовариант прежних ненасильственных протестных технологий, с переходом к насилию, с ещё более активной и откровенной внешней поддержкой, и c предусмотренным сценарием переходом к вооружённому мятежу.

Общий алгоритм сценария (так, как он обывателями воспринимается): толпы выходят по любому поводу на улицу, но повод для власти ещё не кажется смертельным (к примеру, на Украине – неподписание Соглашения об ассоциации, в Ливии – сначала возмущались арестом какого-то правозащитника, следующий протест был приурочен к годовщине карикатурного скандала (!!! – давние антизападные же протесты были использованы Западом, какая гибкость!)) => толпы закрепляются на улицах и меняют требования: нужна смена власти => если власть не собирается уходить, следует провокация, насилие и столкновения на улицах => “весь мир” возмущён и требует прислушаться к голосу “народа” (толпа = народ), “народа” становится больше и он усиливает давление, однозначно требуя ухода и наказания “диктаторского режима” => если власть не удовлетворяет “требованиям народа”, проливается кровь и появляются жертвы, виновата всегда “диктатура” => “весь мир” негодует и бросается на помощь “народу” (реально: начинает оказывать вооружённую помощь мятежникам).

По этой легенде сценарий протекал везде, даже в Ливии – пусть там переход от условно “мирной” фазы к вооружённой был сжат до пяти дней, в то время как в Сирии или на Украине растянулся на несколько месяцев. Впрочем, у всех “диктаторов” был шанс не допустить изменения своего статуса с просто “диктатора” на “кровавого диктатора” и быть свергнутым ещё во время относительно “мирной” фазы, как это произошло с президентом Туниса, или соскочить перед самым началом вооружённой фазы, что и сделал Янукович.

Не менее главное ныне – как воспринимают люди впоследствии результаты восстаний, и поскольку случай с Украиной самый знаковый и понятный – естественно, к годовщине начала “еврореволюции” интересно узнать состояние умов здесь, стало ли что-либо понятно…

Просмотрел видео с опросом обычных людей на улицах, от политически разнонаправленных, так сказать, информационных проектов. Суть одна: или начинают толкать какие-то абстракции о “гидности”, или действительно зажигаются и будто бы искренне голосят о крутом народе, который провёл крутую революцию, но мерзкая власть не оправдала их надежд. Примерно такое услышал:

всё то, что говорилось со сцены Майдана, пришедшие к власти на крови людей выполнять не собираются...;

ничого не змынылося, лыше друга банда пид другыми прапорамы прийшла до влады... алэ розачарування лыше вид влады, бо головнэ – в Украйини писля рэволюции выросло громадянськэ суспильство... придэться ще раз збыратысь (т е как это не изменилось? не только многократно тарифы выросли, экономика провалилась, социальное положение катастрофически ухудшилось, но и война с частью страны развязана!);

треба в першу чергу перебудуватыся нам, а потим перебудуваты кэривныцство...;

нычого не змынылося, стало ще гиршэ... я запитав вид амэрыканського журналиста биля Рады: чому цього разу Амэрыка нам нэ допомагае? И вин видповив: Амэрыка вже допомагала вам в 2014-ом роци, и Джон Макейн, якого зустрычалы тут, фактычно був куратором майдану... Алэ його обдурылы, як вас и всих иншых...

Последнее – потрясающе: простой мужик за 50, который торчал на майдане в составе 28-ой сотни (по его утверждениям), не просто тупит – он тупит именно так, как необходимо тупить заказчикам его отупления: майдан – це було добре, але влада – ублюдки… всё испоганила, и надежда лишь на американцев – ведь помогли народу с майданом, так пусть помогут и сейчас...

И вот кто объяснит этому мужику следующее:

американцы и есть главные бенефициары создавшегося положения – им выгодна вся создавшаяся ситуация, включая войну на Донбассе и уменьшение соцстандартов в стране с обрушившейся экономикой, как есть. Более того – и продолжающееся нынешнее почитание Майдана как раз результат слаженной работы пиарщиков, как и прозвучавшие там лозунги. Ухудшение было запрограммировано: оно наступило вследствие того, что страна резко была перенастроена на решение совершенно чужих геополитических задач, и это влекло за собой потерю рынка и остановку производства, вслед за этим – игла МВФ и усиление зависимости. Но то, что как выход ты видишь ещё большее усиление зависимости, отдавая предпочтение чужим акулам перед своими – означает лишь, что ты ничего не понял...

Ах, да, немало опрашиваемых на улицах Киева порывались сказать несколько искренних слов о годовщине, только без микрофона и включённой камеры… То есть ещё состояние общества таково, что люди скрывают своё мнение.

Но решают не эти скрывающие, а самые что ни на есть фанаты!

Страница ресурса “Слово і Діло” разместила материал – “як змінилося життя українців за 4 роки”. Инфографика: различные параметры – средняя зарплата, курсы валют, коммунальные тарифы, стоимость топлива, стоимость проезда на городском транспорте.

Самое чудное, что средняя зарплата по инфографике – 7351 грн. Вряд ли она такова, но даже с учётом этого – все сравнения не в пользу “еврореволюции”, естественно. Тем не менее – оказалось, что сам факт сравнения раздражает фанов майдана, и они в комментах беспричинно психуют.

"якщо в країні безлад і порядку ніколи не було, то чому ви вирішили, що після Майдану раптом враз все запрацює, як в найкращих країнах(які розвивалися сотні років), ви дійсно думали що гарбуз стане прекрасною каретою??? Так можуть думати тільки наївні дурники"

"де взяти адекватну владу як ссср вчило красти і брехати про досягнення? мусить пройти час і потрібно багато всім працювати..."

"А хто казав,що буде легко?!!! Країну пограбували, мало не вбили, як могло бути одразу як в казці? Головне ,що Україна є! ЖИВА!!! А ворог ще не здався і намагається вбити нас. В країні війна. І подібні публікації вважаю провокацією." (Т е простое сравнение показателей – провокация против гидности).

"Маніпулятивна табличка, більш нічого. Для даунів, як то кажуть. Мол, проведіть, ватани, паралель: революція- наслідки. Все. І більше нічого не враховуйте: ні війну, ні шалені борги попереднього режиму. І буде вам зрада. Отак і ведуть інформаційні війни".

"Тобто у нас на Сході все ок, росія на нас не нападала, в країні війни нема. У всьому революція винна?”

“Шкури продажні..." (Составители сравнительной таблички – продажные с точки зрения гидности).

И пр пр пр.

Возмущение даже не из-за каких-то высказанных оценок – просто из-за сухих цифр, которые никто и не оспаривает.

Вот как люди волнуются за гиднисть.

При этом мало упоминают самый главный элемент революции гидности: американцев.

Всё остальное считаю приложением: пиар и воздействие его на массы – вследствие чего восприятие порождает упоротость в стиле “мы стояли не зря, потому что мы не могли зря стоять…”; предательство элит/олигархов – без их помощи, конечно, майдан не прошёл бы, но ведь вся вторая волна цветных переворотов делается чужими руками, начинается и заканчивается по воле дистанционного заказчика – разве что в последнее время в мире кое-где не заканчивается вовсе; евроинтеграция – на самом деле не она была главным мобилизующим фактором, главным для участников массовки было – сам движняк и сама возможность завалить “донецкого зека”, ну и возмущение избиением онижетей как образ “жестокости режима”, что сильнее всего воздействовало на аполитичных обывателей, которые стали болеть с этого момента в большинстве своём за Майдан.

Внешние силы обычно и решают, воскликнет ли обыватель “о вот этот движ я поддержу” и даже сходит на акцию для массовки, или махнёт рукой – ну его этот Майдан, нет в нём такого драйва, как в прежних.

Самые упоротые даже требуют "отчёта" за содеянное перед Майданом – словно принимают вложенную в него пиаром сакрализацию за что-то настоящее, а не искусственное. На самом деле на кадрах с прошедших празднований по случаю начала Майдана - жидкие ряды даже для массовки, лишь СМИ и поставившие на майдан политики изо всех сил поддерживают в нём дух. Впрочем, то же было и в дни еврореволюции – временами площадь пустела, а СМИ тараторили о восстании масс и писали, что Майдан не обязательно должен быть заполнен – он обитает в душе у каждого или хрен поймёшь в каких сферах.

Самое интересное – первый майдан сделал куда меньшего вреда, но на него махнули и забыли достаточно быстро, а образ этого стараются поддерживать – для политиков это краеугольный камень легитимации, для обывателей – доказательство, что они не лохи и поэтому исключено, что они зря топали на майдан, болели за него или одевали кастрюли из солидарности.

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