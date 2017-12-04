Необъявленная гибридная война Москвы против Татарстана

5 выводов из проигрыша в «языковом конфликте»

Сегодня Путину должен лечь на стол отчет от глав регионов о том, как выполнено его знаменитое поручение в Йошкар-Оле. Иллюзий ни у кого уже нет, зато многие в эти дни ощутили горечь поражения и обиды. Есть и еще одно чувство — ожидание следующего удара. Откуда — никто пока не знает. «БИЗНЕС Online» в редакционной статье рассуждает о том, какой ответ на этот вызов должны дать татарстанское общество и власть.

Против Татарстана идет необъявленная гибридная война. Очень тонкая, но эффективная. Внешне все выглядит как цепь никак не связанных между собой событий.

1. ИДЕТ ЛИ ПРОТИВ ТАТАРСТАНА ВОЙНА?

«Если говорить об итогах третьего президентского срока Владимира Путина, то могу предположить, что из фундаментальных решений запомнятся: присоединение Крыма, возвращение России в активную политику на Ближнем Востоке и восстановление прав русского языка», — написал на этой неделе в своем Telegram-канале Politburo 2.0 Евгений Минченко — широко известный и близкий к Кремлю политтехнолог. То есть, если убрать эвфемизмы, уже выстраивается триада — Крым, Сирия, Татарстан... Так это теперь преподносится.

Летом 2016 года, задолго до краха Татфондбанка (ТФБ), атак на «АК БАРС», пандемии криптоканалов и прочего, знакомые пиарщики со ссылкой на источники в Москве говорили одному из наших журналистов: «Готовьтесь, скоро у вас в Татарстане будет очень жарко. Получен заказ, ведутся исследования...»

Среди банкиров популярна легенда, что в марте 2017 года в главном здании ЦБ РФ на улице Неглинной висела стенгазета (или плакат), где сотрудники учреждения поздравляли друг друга со «взятием Казани».

«Вот и наши птички напели, что федералы ищут на покупку татарский канал для мочилова РНМ и Ко. Дожили. Телеграмная гражданская война», — написал накануне один из местных Telegram-каналов, огласив цену предложения: 1,5 млн рублей единовременно и 75 тыс. рублей ежемесячно.

Среди банкиров популярна легенда, что в марте 2017 года в главном здании ЦБ РФ на улице Неглинной висела стенгазета, где сотрудники учреждения поздравляли друг друга со «взятием Казани» Фото: «БИЗНЕС Online»

В сентябре «БИЗНЕС Online» сообщал, что аппарату президента РТ стало известно, какое именно PR-агентство в Москве занималось размещением целой серии заказных публикаций в маргинальных СМИ против руководства республики. Установить заказчика не удалось...

Честно говоря, подобного рода сигналы — когда достоверные, а когда и в форме непроверяемых слухов — приходят с разных сторон едва ли ни каждый день. Этого хватает, чтобы значительная часть истеблишмента уверилась: против Татарстана идет необъявленная гибридная война. Очень тонкая, но эффективная. Внешне все выглядит как цепь никак не связанных между собой событий — никакого единого центра не видно. Просто много лет все было тихо — и вдруг один взрыв за другим. В этом прелесть метода и мастерство технологов.

Мелкие удары идут постоянно, но, главное, выстраивается непрерывная последовательность кризисов. Банки — договор — язык. Каким будет следующий удар? Опять по финансовой системе? Или, может, по перессорившимся друг с другом силовикам? Или в Татарстане будет организован вселенский скандал на выборах Путина? Или последуют коррупционные разоблачения? А может, дело ТФБ раскрутят до уровня высокопоставленных лиц? Или в ходе пробной переписи-2018 татар раздробят на субэтносы? Этими вопросами сейчас задаются многие в истеблишменте.

Власти Татарстана связаны по рукам и ногам, зажаты со всех сторон. Любое поползновение не в ту сторону — есть кому настучать, есть кому принять меры Фото: «БИЗНЕС Online»

2. МИННИХАНОВ И «ЭТНОКРАТИЯ»

«В федеральном центре понимают политические сложности, которые могли возникнуть в связи с языковым вопросом у главы (курсив наш — прим. ред.) Татарстана Рустама Минниханова в отношениях с этнократической частью региональной элиты. Поэтому деятельность по коррекции регионального законодательства осуществлялась под руководством полпреда президента РФ Михаила Бабича, который тем самым элегантно вывел Минниханова из-под удара. И это хороший сигнал для президента Татарстана. Значит, Кремль делает на него ставку и предпринимает усилия по укреплению его позиций», — пишет все тот же Минченко. Такая оруэлловская картина мира — оказывается, Минниханова, который восклицал «Ну как может быть изучение государственного языка добровольным?», нужно защищать от «этнократов».

Можем ответить столичному политтехнологу как люди, которые видят ситуацию с близкого расстояния. Кризис по языковому вопросу в такой нарочито грубой и бесцеремонной манере имело смысл устраивать только с одной целью: разрушить низовую легитимность власти в национальных республиках. И прежде всего в Татарстане. Видимо, легитимность у главы региона в современной России должна быть только одна — свыше?

Помните знаменитое анонимное письмо от имени татарской интеллигенции, вывешенное 25 октября? Оно якобы набрало 16 тыс. подписей, среди которых немало известных людей. Мы выборочно позвонили некоторым подписантам — те подтвердили, что действительно поддержали обращение.

«Ваше решение — наш последний рубеж. В зависимости от того, каким оно будет, вы получите нашу поддержку или отчуждение. Наши пути разойдутся, когда „заинтересованные“ люди придут за „Татнефтью“, ТАИФом или за некоторыми руководящими персоналиями. Вас некому будет поддержать. А это непременно произойдет, если гражданское общество Татарстана и его руководство не проявят решимость постоять в правовых рамках за свои позиции до конца. Призываем вас подумать об этом, прежде чем окончательно решить судьбу татарского языка. Сделайте все возможное для спасения татарского языка!» — говорится в письме.

Кризис по языковому вопросу в такой нарочито грубой и бесцеремонной манере имело смысл устраивать только с одной целью: разрушить низовую легитимность власти в национальных республиках Фото: «БИЗНЕС Online»



После единогласного, «без прений и вопросов» голосования в Госсовете РТ в эту среду подобные настроения вновь набирают силу. Все слили, все сдали, долой — только и слышно. Но надо ли вестись на подобные настроения? Неужели непонятно, что при смене власти в Татарстане и назначении наместника из Москвы темы для разговора в подобной ситуации просто бы не было? Все было бы слито и сдано со скоростью звука, как в Башкортостане.

Помните историю секретаря Татарского обкома КПСС Сергея Игнатьева, который, будучи русским да к тому же бывшим шефом госбезопасности, осмелился защитить татарский язык? Почитайте, очень интересно. Не зря Минтимер Шаймиев из речи в речь вспоминает советские годы, когда на всю Казань была одна татарская школа, а Рафаэль Хакимов не может забыть, как его в трамвае попросили перестать говорить «на собачьем». Кажется диким, что есть люди, которые хотели бы вернуться к этим временам. Но Минниханов явно не из их числа, господа.

Ровно из этой же серии безответственные призывы «уберите удащливых». Татарстанская элита, мягко говоря, несовершенна и подвержена всем соблазнам общества потребления. Но и федералы тоже — не монашеский орден. Водораздел только один — татарстанская элита реально ощущает Татарстан своей базой, причем в долгую. А федеральные кланы будут заинтересованы только в разграблении с грубым подавлением сопротивления и отсутствием малейшего желания делиться.





3. НОКАУТ ИЛИ ПРОБУЖДАЮЩАЯ ПОЩЕЧИНА?

Спору нет, травма национальному самосознанию татар нанесена. Чтобы почувствовать это, посмотрите, например, клип Габдельфата Сафина «Бөек татар» — мы сделали русские субтитры. Стоя у Казанского кремля, он поет, что «не видит смысла обращаться к стенам», а рефреном идет обращение к татарам с душой Мусы Джалиля, который «не побоялся гильотины».

Простите, но не этого ли протеста хотят провокаторы? У ряда московских экспертов общим местом стало обвинение в адрес татарстанских властей — пытаются, мол, разыграть национальную карту в своих корыстных целях. Вспоминают, конечно, начало 90-х и «свезенные» Шаймиевым из деревень на автобусах митинги в Казани.

Только вот время-то другое. На самом деле власти Татарстана, да и других регионов, связаны по рукам и ногам, зажаты со всех сторон. Любое поползновение не в ту сторону — есть кому настучать, есть кому принять меры. Потому любые заявления, которые в федеральной прессе преподносят как крамолу и сепаратизм, если и звучат, то после большой паузы, вынужденно и под действием реального давления снизу.

В той же ситуации и национальные активисты. Уголовные дела в отношении лидеров ВТОЦ заведены, за новыми не заржавеет. «Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний экстремистского характера — они будут жестко и решительно пресечены», — заранее предупредил прокурор РТ Илдус Нафиков.

У ряда московских экспертов общим местом стало обвинение в адрес татарстанских властей — пытаются, мол, разыграть национальную карту в своих корыстных целях Фото: «БИЗНЕС Online»

Но надо ли торопиться на гильотину? Или надо быть умнее и использовать энергию противника? Превращать минус в плюс? Многие представители татарской интеллигенции повторяют одну правильную мысль: если и есть что-то хорошее в нынешнем наезде на язык, так это то, что нация взбодрилась. А задвинутые на антресоли вопросы сохранения языка, который, будем честны, хиреет и без всякой помощи генпрокуратуры, вышли на первый план.

Вопрос только в том, в какое русло направить эту общественную энергию. В разрушение, конфронтацию и протест? Или созидание? Первый путь не приведет ни к чему, кроме сноса голов, второй — это то, что никто не сможет запретить.

15 сентября «БИЗНЕС Online» опубликовал редакционную статью «Никто не спасет татарский язык, кроме самих татар». В ней мы высказали простую мысль: почему бы не компенсировать понижение статуса татарского языка в школах широкой программой его популяризации всеми остальными доступными средствами? Мы навскидку, не напрягаясь, перечислили 10 вещей, которые довольно просто сделать, — все они лежат на поверхности.

Неофициальная реакция в ответ была такой, что мы как будто присвоили себе чужие идеи, что все эти меры давно прорабатываются и вот-вот... И действительно, тут же поползли слухи, что якобы будут выделены большие бюджеты Ярославу Муравьеву, который организует «МиШуру» (видимо, парафраз от «Милли шура» — совета ВКТ, возглавляемого Василем Шайхразиевым)...

Прошло 2,5 месяца. Единственная реализованная мера — удвоение объемов грантов на сохранение и развитие языков народов республики: вместо двух грантов по 250 тыс. рублей будет пять по 200 тысяч. Итого миллион рублей. Казалось бы, то, что не может или не хочет сделать власть, должны сделать общество и бизнес. Но и здесь почти тишина. Все чего-то ждут.

Единственная реализованная мера — удвоение объемов грантов на сохранение и развитие языков народов республики: вместо двух грантов по 250 тыс. рублей будет пять по 200 тысяч Фото: ©Максим Богодвид, РИА «Новости»

4. МАШИНА, КОТОРАЯ НЕ ЕДЕТ

«Рустам Минниханов поручил усилить работу СМИ при освещении республиканских программ», — сообщило в конце прошлой недели агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу президента РТ. И тут же выполнило поручение — построены все 120 запланированных спортплощадок и 9 из 11 лыжных баз. Говорят, однако, за этим скупым сообщением стоит форменный разнос, который Минниханов устроил нынешней информационной политике.

И действительно, на содержание СМИ и пропаганду Татарстан только официально тратит по 1 млрд рублей в год (неофициально, вероятно, до 2 млрд рублей). Этих денег достаточно, чтобы решить любые задачи не только в республиканском, но и в федеральном масштабе. Но деньги — не главный ресурс в XXI веке.

И проблема, кстати, не в самих государственных СМИ, хотя и в них тоже. Проблема в том, что вся система политического менеджмента архаична. Они не приспособлены для работы в конкурентной среде. Тем более в условиях информационной войны. До сих пор жива иллюзия, что ту или иную неприятную тему можно просто спрятать, не обсуждать, замести под ковер. А иногда лучше жевать, чем говорить.

Что хуже всего, не работает политическая разведка. Ну неужели нельзя было заблаговременно узнать, что все победители голосования за право разместиться на купюрах 200 и 2000 рублей заранее определены? Что итоги не случайно подводятся в день рождения Путина? Что упрекать Эльвиру Набиуллину в подтасовках странно? Эта модель под названием «Упорно идем на мины», к сожалению, повторяется из раза в раз. Отсутствие качественного независимого анализа особенно ярко проявилось в истории с языком. «Мы доверились Энгелю Наваповичу», — это несерьезно....

Ну неужели нельзя было заблаговременно узнать, что все победители голосования за право разместиться на купюрах 200 и 2000 рублей заранее определены? Фото: «БИЗНЕС Online»

Тут можно написать много пунктов. Нужна тонкая работа с экспертным сообществом — как в Татарстане, так и в Москве. В том числе и с теми, кто пишет справки на стол Путину. А не только форумы с юными фотоблогерами. Нужны живые дискуссии и нормальные СМИ, а не «ассамблеи» и «представительные собрания» с заранее расписанным сценарием. Нужно консолидировать общество, а не отгораживаться от него. Нужна игра на опережение, а не отбивание атак и тушение пожаров.

Справедливости ради заметим, что такая машина была вроде и не нужна раньше — все было хорошо: небо голубое, трава зеленая, можно было сосредоточиться на экономике и мирном строительстве. «Если у нас не будет денег, с миром и согласием мы далеко не уйдем», — показательная фраза из той, кажущейся далекой, эпохи, августа 2016 года.

Но на следующей день после проигранной войны в любой армии, которая не хочет терпеть поражения, начинаются армейская реформа и перевооружение. Пока этого нет, ты, можно сказать, сам сервируешь себя на стол хищникам, а «Роснефть» это будет или кто-то еще, не так важно. Есть один большой плюс — на площади Свободы, судя по косвенным признакам, все это понимают. Но только лишь призывом на службу Марата Муратова тут не обойдешься.

Ольга Артеменко развернуто представила точку зрения «федералистов». Стала понятна логика той стороны, теперь можно на что-то ссылаться, от чего-то отталкиваться, дискутировать Фото: стоп-кадр видео

5. ТЕСТ НА ЗРЕЛОСТЬ

Во вторник «БИЗНЕС Online» опубликовал интервью с Ольгой Артеменко — одним из главных идеологов нынешней политики в сфере национального образования. Это интервью, а точнее, факт публикации вызвал массу противоречивых откликов. С «федералистами», то есть теми, чью точку зрения развернуто представила Артеменко, все понятно. С татарской общественностью сложнее. Мы получили много благодарных откликов и с этой стороны — наконец-то, говорили нам, мы стали понимать логику той стороны, наконец, нет места иллюзиям, можно на что-то ссылаться, от чего-то отталкиваться, дискутировать. Но есть и вторая часть общества — незрелая. Этим людям, видимо, кажется, что главное в споре — не дать противоположной стороне высказаться, а если и дать, то самому заткнуть уши. Ясно, что такая тактика ведет только к одному — заведомому проигрышу. Только понимая своего оппонента, внимательно слушая его, ты можешь оттачивать свои собственные аргументы. А может, страшно сказать, другая сторона тоже в чем-то права?

Что касается «БИЗНЕС Online», то нам не привыкать к тому, что нас не признают своими ни красные, ни белые. Наш профессиональный долг перед обществом, перед своими читателями — давать высказаться всем сторонам. Это не значит, что у нас нет своего мнения, но мы никогда не навязываем его как единственно правильное — и комментарии под каждый текстом говорят сами за себя.

Когда прежняя модель «Корпорация Татарстан» трещит по швам под давлением изнутри и снаружи, дискуссии необходимы как воздух Фото: «БИЗНЕС Online»

Только на почве живого обсуждения, обмена мыслями здоровое общество, его мыслящий слой, способно находить решение трудных проблем. Сегодня, когда прежняя модель «Корпорация Татарстан» трещит по швам под давлением изнутри и снаружи (со стороны корпорации «Россия»), дискуссии — причем в уважительном тоне — необходимы как воздух. Может, тогда и стратегию республике напишет не Алексей Кудрин, предлагающий нам объединиться с Ульяновском и Самарой, а свой мыслящий слой. Но это отдельный большой разговор...





Материал безусловно важный, вместе с тем запоздавший месяцев на 8-9, так как было очевидно что гибридная война против Татарстана началась давно. Статья вызвала явное раздражение оппонентов (это очевидно по мгновенной реакции и обструкции со стороны анонимных телеграм-каналов, активно используемых противоборствующей стороной и личных выпадов против главреда БО). Такая реакция говорит о том, что материал ПОПАЛ В ТОЧКУ. - В этой связи интересно посмотреть какие каналы используют оппоненты - inkazan (спешно выкупленный федеральным УРА Медиа у Оригами), мочащий татарскую элиту, eadaily (позиционирует себя федеральным изданием), r16 (недавно спешно организованный ресурс, созданный специально для вбросов и последующего кросс-постинга в соц.сетях, Известия (ни много ни мало, входящий в холдинг г-на Ковальчука (известного друга ВВП по кооперативу Озеро и бенефициара Банка с звучным названием "Россия"). Также десятки анонимных телеграмм каналов для вбросов (кстати, телеграм - любимые игрушки федеральных пиарщиков АП РФ), вацап рассылки и прочая жуть-муть (даже известный тов. Доренко задействован, а он уж без гонорара даже слова не проронит). Телевизионные каналы еще не подключены. Гибридная война идет (серии 1. ТФБ, 2. Договор 3.Тат.яз.,) скоро будет новая серия. Противник силен, хитер и коварен, конечная цель - полная дискредитация и демонтаж всей системы власти в РТ и захват доходообразующих активов. И дальнейшее превращение - в уныло-деградирующий регион с марионеточным управлением и отсутствием какой-либо национально-экономической обособленности (по примеру Удмуртии и Башкортостана). 262 ПЕРЕЙТИ К КОММЕНТАРИЮ



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