Washington Post: Самый роскошный особняк Вашингтона принадлежит российскому миллиардеру

Алина Дыхман 30.11.2017



Фото: Twitter.com



Когда в 2006 году особняк магната Герберта Хафта в Вашингтоне был продан, это стало одной из самых дорогих сделок с недвижимостью в истории города – и одной из самых загадочных.



Особняк площадью в 23 тысячи квадратных футов насчитывает 7 спален. Он инкрустирован итальянским мрамором, люстрой, которая когда-то висела в Парижской опере и считается едва ли не самым роскошным в Вашингтоне.



Как сообщает The Washington Post, дом был продан вдовой Хафта за 15 миллионов долларов наличными некой компании, зарегистрированной в Делавэре. Но конечный бенефициар до сих пор оставался неизвестным.



Теперь документы и сведения, полученные изданием, показывают, что особняк связан с российским миллиардером, алюминиевым магнатом, ключевым союзником президента России Владимира Путина и давним бизнес-партнером Пола Манафорта – Олегом Дерипаской.



Источники Washington Post, осведомленные об истории продажи дома, рассказали, что владелец собственности – действительно Дерипаска. По словам источников, он сделал в доме ремонт и с 2010 года несколько раз посетил особняк.



Сейчас домом управляет нью-йоркская компания Gracetown Inc. Согласно открытым корпоративным записям, главный исполнительный директор Gracetown - Грэм Бонэм-Картер, кузен актрисы Хелены Бонэм-Картер. Он живет в Лондоне и, согласно его профилю LinkedIn, работает в компании Terra Services, которая… принадлежит российскому олигарху.



К слову, особняк располагается неподалеку от Embassy Row в Вашингтоне. Совсем рядом живут вице-президент США Майк Пенс, экс-президент Барак Обама, дочь президента Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.



Кроме того, по информации издания, 49-летний Олег Дерипаска через траст на Британских Виргинских островах также приобрел два дома в Манхэттене – таунхас стоимостью 4,5 миллиона долларов в West Village (в 2006 году) и дом стоимостью 42,5 миллиона долларов в Upper East Side (в 2008 году).



Как отметил Чарльз Дэвис, исполнительный директор «Инициативы против клептократии» Института Хадсона, эта история доказывает, как богатейшие люди могут «тайно» купить дорогую недвижимость, скрываясь за подставными компаниями. Состояние Олега Дерипаски оценивается Forbes в $5,2 миллиарда. Адвокаты олигарха в Нью-Йорке и Лондоне, а также его пресс-секретарь в Москве не ответили на запросы о комментариях.