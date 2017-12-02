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опубликовано редакцией на Переводике 02.12.17 09:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Индус-беспредельщик

 

Man booked for ‘causing public nuisance’ over smelly socks

Мужчину оштрафовали “за нарушение общественного порядка”  из-за  его вонючих носков


INDIA  Dec 01, 2017

HT CorrespondentHT Correspondent   Hindustan Times, Dharamshala


Турист из Бихара, который путешествовал от Дарамсалы до Дели в автобусе Вольво, был оштрафован “за нарушение общественного порядка”  после того, как он,  по  сообщениям,  вступил в перебранку  со  своими  попутчиками  по  поводу  его  зловонных  носков.  

Инцидент произошел в  ночь  с  26 на  27 ноября, когда Пракаш Кумар, 27 лет,  ехавший   в Дели из Дарамсалы, снял в автобусе  свою  обувь и носки.

Не в силах  терпеть  вонь, исходящую от его носков, попутчики попросили, чтобы молодой человек  или  убрал их в сумку  или выбросил. Кумар, однако, отказался   это  делать,   что  и  привело  к  бурной  перепалке между ним и другими пассажирами.

Водитель и проводник  дважды или трижды останавливались  и  просили, чтобы Кумар выбросил носки, но он отказался даже  сдвинуться  с места.

Пассажиры тогда вынудили водителя и проводника остановиться в полицейском участке Bharwain в районе Уна и написали  жалобу  на  Кумара, который был оштрафован согласно Разделу 107/51 Уголовно-процессуального кодекса (CrPC).

Полиция зарегистрировала случай нарушения общественного порядка  Кумаром  27 ноября. Позднее  он  был  освобожден под  гарантии  судьей Амбом,  в  чей  округ  входит  данный район.   

Суперинтендант полиции района Una, Санжив Ганди подтвердил, что Кумар был оштрафован  по  жалобе его  попутчиков - пассажиров  автобуса. Он  также  сказал, что Кумар устроил скандал  в полицейском участке Bharwain.

Позже, Кумар подал жалобу на попутчиков, в  которой  утверждал, что его носки  не воняли, а  попутчики  конфликтовали с ним  без  всякой  причины.


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теги: Индия  
   
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