Индус-беспредельщик

Мужчину оштрафовали “за нарушение общественного порядка” из-за его вонючих носков

INDIA Dec 01, 2017

HT Correspondent Hindustan Times, Dharamshala





Турист из Бихара, который путешествовал от Дарамсалы до Дели в автобусе Вольво, был оштрафован “за нарушение общественного порядка” после того, как он, по сообщениям, вступил в перебранку со своими попутчиками по поводу его зловонных носков.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 ноября, когда Пракаш Кумар, 27 лет, ехавший в Дели из Дарамсалы, снял в автобусе свою обувь и носки.

Не в силах терпеть вонь, исходящую от его носков, попутчики попросили, чтобы молодой человек или убрал их в сумку или выбросил. Кумар, однако, отказался это делать, что и привело к бурной перепалке между ним и другими пассажирами.

Водитель и проводник дважды или трижды останавливались и просили, чтобы Кумар выбросил носки, но он отказался даже сдвинуться с места.

Пассажиры тогда вынудили водителя и проводника остановиться в полицейском участке Bharwain в районе Уна и написали жалобу на Кумара, который был оштрафован согласно Разделу 107/51 Уголовно-процессуального кодекса (CrPC).

Полиция зарегистрировала случай нарушения общественного порядка Кумаром 27 ноября. Позднее он был освобожден под гарантии судьей Амбом, в чей округ входит данный район.

Суперинтендант полиции района Una, Санжив Ганди подтвердил, что Кумар был оштрафован по жалобе его попутчиков - пассажиров автобуса. Он также сказал, что Кумар устроил скандал в полицейском участке Bharwain.

Позже, Кумар подал жалобу на попутчиков, в которой утверждал, что его носки не воняли, а попутчики конфликтовали с ним без всякой причины.

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