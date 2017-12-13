“Коллаборанты и предатели” или Как Россия воюет с запретом на участие в зимних Олимпийских играх

Гневная реакция русских на решение МОК подпитывается сравнениями с великим национальным триумфом - победой во Второй мировой войне





Российские болельщики протестуют против решения МОК запретить сборной России участвовать в зимних Олимпийских играх на Кубке мира по биатлону в Hochfilzen, Австрия. Photograph: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Shaun Walker 10 December 2017

На накалённых телевизионных ток-шоу на этой неделе, российские спортсмены, рассматривающие возможность выступления под нейтральным флагом на предстоящих зимних Олимпийских играх, сравнивались с коллаборантами и предателями военного времени. Вторая мировая война вспоминалась очень часто. “Попробуйте сказать им, что флаг не важен” написал один про-кремлевский журналист в Твиттере, выложив фотографию солдат Красной армии, поднимающих советский флаг над Рейхстагом в 1945 г.

Запрет на российский флаг и гимн на Играх в Пхенчхане в следующем году, совмещенный с медленным, “капля-по-капле”, лишением медалей спортсменов, уличенных в применении допинга в Сочи четыре года назад, привел русских в неописуемую ярость. Было удивительно слышать от президента России, Владимира Путина, сдержанные слова о том, что те спортсмены , которые захотят поехать в Южную Корею и выступать под нейтральным флагом, должны иметь возможность свободно сделать это. Но в других местах по всей стране, запрет был встречен с большим возмущением, чем политические санкции или высылки дипломатов.

Все страны волнуются и восторгаются Олимпийскими играми, но в России энтузиазм особенно велик. Зимние игры-2014 в Сочи рассматривались Путиным как решающий момент его президентства. В 2007 г., во время голосования определявшего город-организатор, Путин полетел в Гватемалу где заседал Международный олимпийский комитет, и лично просил делегатов поддержать российское предложение впервые выступив на публике на английском языке. “Это не просто признание спортивных успехов России, но и это, вне всякого сомнения, оценка нашей страны” сказал Путин вскоре после того как Россия получила право на проведение Игр. Олимпийские игры стали бы знаком миру, что Россия пришла в себя после боли и страданий краха Советского Союза.

В тот момент когда российские олигархи были принуждены к службе - помочь построить новую столицу зимних Олимпийских игр, стало ясно, что с российским спортом далеко не всё в порядке. В 2010-м, на Олимпийских играх в Ванкувере, российская команда выступила крайне невыразительно, завоевав всего три золотых медали. Самым, пожалуй, впечатляющим статистическим показателем была заявка тогдашнего министра по делам спорта, Виталия Мутко, о возмещении расходов на 97 завтраков. Столкнувшись с перспективой конфуза на домашнем льду в Сочи, тогдашний президент Дмитрий Медведев, как говорят, потребовал полностью перестроить систему. По словам разоблачителя Григория Родченкова, задача состояла в том, чтобы победить в Сочи любой ценой, даже если эта цена включает в себя масштабное систематическое мошенничество. Именно так мы пришли к тому, что мы имеем сегодня.

Одержимость России медальным зачетом Олимпиад отчасти является наследием советской мании успехов и рекордов. Но есть и ещё одна причина - у современной России очень мало свершений которые могло бы праздновать предыдущее поколение, при жизни которого рухнул Советский Союз, а множество русских погрузились в пучину жестоких социальных и экономических невзгод. Президентство Путина стало попыткой вернуть чувство гордости Россией, и любой знак того, что она страна-“победительница” является огромной ценностью в стране, у которой было мало, чтобы праздновать в последние годы. Идея “победы” стала очень важной.

Изначально, Путин использовал победу Советского Союза во Второй мировой войне как фундамент, на котором можно основать новую российскую национальную гордость - это то о чем я рассуждаю в своей планируемой к публикации книге “The Long Hangover” (“Долгое похмелье”). Риторика военного времени по поводу запрета МОК на этой неделе не случайна: победа в войне, на сегодняшний день, проникла, фактически, во все сферы общественной жизни и постепенно становится менее - напоминанием о подвигах ветеранов и более - о проецировании мощи новой, победносной России.

Олимпийские игры-2014 в Сочи должны были стать современным эквивалентом 1945 года – новой датой, способной сплотить русских вокруг патриотической идеи и объединить страну. В конечном счете 2014 год действительно стал годом водораздела, но больше из-за аннексии Крыма и войны в восточной Украине, чем из-за Олимпийских игр.

В том году Россия столкнулась с санкциями и осуждением своих действий на Украине, теперь она, ретроспективно, имеет дело с последствиями своей предполагаемой программы допинга на Олимпийских играх. В обоих случаях, у многих русских есть чувство что их страна стала жертвой несправедливости.

Валерий Федореев, российский юрист, который участвовал в оценке ЮНЕСКО российских антидопинговых процедур в этом году, сказал, что принимает вердикт МОК, но хочет, чтобы тот обнародовал больше доказательств, вместо того, чтобы полагаться на свидетельства Родченкова. “У русских есть поговорка “не пойман - не вор”, и я думаю, что так считают многие русские. Если ты виноват, то это должно быть доказано без всяких оговорок” сказал он.

Конечно, чем больше доказательств российской схемы допингового обмана становится достоянием публики, тем лучше. Но это спорный вопрос - имели ли бы, в нынешней обстановке, веские доказательства какое-либо значение. В конце концов, опросы показывают, что только 5% русских верят в то что Москва, или поддерживаемые Москвой сепаратисты, являются ответственными за гибель пассажирского лайнера Malaysia Airlines над восточной Украиной в 2014 г., несмотря на все доказательства обратного

Одно из последствий возвышения победы во Второй мировой войне до уровня квазирелигиозной национальной идеи это то, что оно облегчает проецирование событий военных лет на современную Россию. Вместо того, чтобы для выяснения - как страна попала в эту беду, посмотреть на Мутко или других чиновников, многие русские смотрят на свою страну как на вновь героически противостоящую чудовищному внешнему агрессору. То ли на полях боёв в восточной Украине, то ли на лыжных трассах Сочи.

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