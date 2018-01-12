Ведущая роль в планировании второго арктического СПГ-проекта России принадлежит иностранцам





Газовоз «Кристоф де Маржери» на пути в Обскую губу. Фото: Rosmorport.ru





В деле реализации проекта «Арктик СПГ 2» «Новатэк» делает ставку на инженеров из Италии, Франции, Германии и Норвегии.

Atle Staalesen

У России это будет уже второй грандиозный проект по производству сжиженного природного газа в отдалённой и труднодоступной Арктике. «Арктик СПГ – 2» планируется построить на мелководье Обской губы, выходящей к Карскому морю между Ямалом и Гыданским полуостровом. Благодаря этому проекту российская компания «Новатэк» станет одним из крупнейших производителей СПГ в мире. На сегодня у компании имеется проект «Ямал СПГ», официально введённый в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Но «Новатэк» не планирует обойтись собственными силами. Несмотря на похолодание в отношениях Восток-Запад и нарастающую нагрузку на собственные мощности в России, большой арктический проект серьёзно склоняется к привлечению ведущих европейских нефтегазовых компаний.



Салмановское (Утреннее) месторождение на Гыдкнском полуострове. Илл.: Barents Observer / Gazprom.ru

Глава компании Леонид Михельсон не скрывает масштабного сотрудничества с ведущими европейскими компаниями. Сервис будут обеспечивать иностранные фирмы, но генеральные подряды на бурение месторождений под «Арктик СПГ-2» получат только российские компании, сообщил он в интервью ТАСС.

В мае 2017 года «Новатэк» подписал рамочное соглашение с «Technip» и «Linde», соответственно французской и германской инженерными фирмами. После слияния «Technip» с «FMC Technologies» в 2017 году к работе могут быть привлечены инженеры из Норвегии и Великобритании.

На арктическом проекте «Новатэк» воспользуется технологией сжижения природного газа компании «Linde» и уже приобрёл лицензию у германской компании.

Кроме того, российская компания сотрудничает с компанией «Saipem» по созданию оснований гравитационного типа (ОГТ), которые будут удерживаться на морском дне Обской губы. Как сообщил в интервью агентству Reuters представитель НИПИГАЗ, партнёра «Новатэка», итальянцы находятся в процессе приобретения этого заказа.

Уже в 2016 году «Saipem» и «Новатэк» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, предусматривающее, в частности, «совместное изучение возможностей двустороннего сотрудничества по будущим СПГ-проектам». Но до сих пор итальянцев не ввели в состав «СПГ Новаинжиниринг» – СП, созданное в мае 2017 года для разработки проектной документации для проекта. В консорциум вошли «Linde», «TechnipFMC» и НИПИГАЗ.

«Saipem» могут поручить другие ответственные участки. По словам Михельсона. «Новатэк» изучает возможность привлечения иностранных партнеров к управлению Кольской верфью под Мурманском, на которой будут строиться модули для завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2». Уже идут переговоры с тремя партнерами, в том числе с «Saipem», сообщил он в интервью ТАСС.

«Арктик СПГ – 2» должен заработать в начале 2023 года. В рамках проекта планируется ввести строй три технологические линии производительностью 6,1 млн т в год каждая. Ресурсной базой производства послужат Салмановское и Геофизическое месторождения, а также, возможно, Гыданское, Восточно-Тамбейское и Северо-Обское.

Перед установкой ОГТ морское дно должно выравнено, камни - убраны, трещины и впадины - залиты бетоном, иначе в будущем возможно обрушение ОГТ, пишет Neftegaz.ru. ОГТ будут строиться на Кольской верфи и в дальнейшем буксироваться через Баренцево и Карское моря в Обскую губу.

Проведение полного комплекса проектных работ по ОГТ планируется осуществить в 2018 году, прохождение госэкспертизы проекта запланировано на 2019 год.

Благодаря заводу «Арктик СПГ – 2» «Новатэк» доведёт ежегодное производство СПГ до 34 млн тонн. Вся продукция будет вывозиться Северным морским путём, в том числе на восток, на рынки Азии.

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