опубликовано редакцией на Переводике 19.01.18 16:29

Ссылка на оригинал Пора отказаться от табу на еврейскую тему. Иначе ничего не поймёшь в противостоянии США и России. Пора отказаться от табу на еврейскую тему Иначе не поймёшь ни геополитику, ни историю России [i] Charles Bausman (ЧарльзБаусман) Переводчик: W George Krasnow (Владислав Краснов)

Картины, используемые в качестве иллюстраций к этой статье, взяты с сайта недавно почившего художника Илья Глазунова (1930 – 2017). Ещё в 2016 Russia Insider (Инсайдер России) опубликовал длинную статью о нём и его творчестве. Во многих полотнах Глазунова, как и в его книгах, широко освещалась роль евреев в истории России. Еврейский большевик нарушил церковную Пасхальную службу. Деталь из монументального полотна Ильи Глазунова. 1. Вступление Большинство читателей сознают, что проблема есть. Но лишь немногие осмеливаются осудить существование сурового ЗАПРЕТА, форменного ТАБУ на эту тему в СМИ и критиковать евреев как общину, защищённую ЗАПРЕТОМ на критику. Разумеется, процент евреев, заслуживающих критики, невелик. Но даже те, кто заслуживают её, остаются неприкасаемыми.

Цель сайта Russia Insider («Инсайдер России») докопаться до истины. Поэтому я рад объявить, что с сегодняшнего дня его страницы будут открыты для авторов, которые честно и справедливо касаются темы влияния еврейских элит, особенно, когда это влияние злонамеренно. Разумеется, это должно делаться без предубеждения и предрассудков, но с целью пролить свет на ситуацию.

Я убеждён, что если мы будем продолжать подчиняться этому ТАБУ, то никаких улучшений в нынешней геополитике, включая риск всемирной катастрофы, не произойдёт. За последние 30 лет миллионы людей уже были принесены в жертву американской агрессии. Если мы хотим, избежать всемирного катаклизма, который неумолимо приближается, мы должны иметь свободу указать на виновных. Для меня, как и для многих других, очевидно, что значительная доля вины исходит от силового давления еврейских элит, захвативших средства массовой информации.

Вставка: Деталь из монументальной картины Глазунова «Великий эксперимент» (1990), в которой изображается роль евреев в русской революции. Как редактор сайта, я содрогаюсь при мысли, что как бы эрудированно ни писали иные авторы о проблемах геополитики, они очень осторожно обходят на цыпочках важнейшую табуированную тему. И это делает все их глубокомысленные размышления беззубыми.

Я новичок в мире средств массовой информации. Три года назад я выступил в роли владельца, издателя и редактора этой довольно широко читаемой публикации. На всех платформах Russia Insider мы получаем около 10 миллионов посещений в месяц из довольно образованного круга читателей. Многие влиятельные лица отслеживают наш сайт. За короткое время мы добились многого, ибо писали о вещах, которых другие избегали. Многие темы, о которых мы впервые заговорили на главной платформе, теперь вошли в основное русло журналистики.

Russia Insider - это инициатива снизу, своего рода народная дипломатия, осуществляемая посредством совместной работы на независимом сайте. Мы существуем исключительно благодаря небольшим пожертвованиям читателей. Мы не получаем финансирования от крупных доноров, не говоря уж о правительствах, фондах или других организациях. Мы все частные лица. Наше самое крупное пожертвование в прошлом году было 5000 долларов США, а средний размер пожертвований - 30 долларов. За прошлый год сумма пожертвований была около 80 000 долларов, что в значительной степени обеспечило нам свободу публиковать то, что мы хотим. Такая независимость редка даже в альтернативном медиапространстве, ибо большинство сайтов полагается на крупных доноров.

Я ежедневно убеждаюсь, как даже один материал может повлиять на повестку дня целой страны, если он вбивает в сознание читателей новую тему, или, наоборот, отводит от неё. Один единственный человек может изменить ситуацию. По мере возможностей, я тоже стараюсь оказать положительное влияние. Я убеждён, что даже малые информационные платформы, как наша, могут играть непропорционально большую роль.

И всё-таки ТАБУ на одну тему достаёт и нас. До чего же это странно, что писать и публиковать можно всё, чего душа пожелает, КРОМЕ того, что подпадает под ТАБУ. Почти все знают, что ТАБУ есть, но предпочитают молчать. И я тоже молчал в своей предыдущей карьере в бизнесе. Однако замалчивать ТАБУ становится невыносимым, когда работаешь со СМИ и каждый день натыкаешься на ТАБУ в любой попытке понять мировые события.

2. Эвфемизмы Некоторые пытаются объехать ТАБУ с помощью эвфемизмов. Развились своего рода кустарные промыслы по изобретению новых, «объездных» путей, особенно характерных для альтернативных СМИ на Западе. Мы постояно слышим о «сионистах», «элитах», «глобальных элитах», «глобалистах», «неоконах», «либеральных интервентах», «партии войны», об «израильском лобби» и о «глубоком правительстве», о «банкирах», о «Новом Мировом Порядке» (я так и не понял, что это на самом деле) и о каких-то «Бильдербергах», напоминающих мне чудаков из сказок Центральной Европы. Мой друг Сэйкер (Saker) старается задействовать ярлык «англосионистов».

Но ни один из этих ярлыков не работает, не так ли? Все они скрывают проблему, фактически усиливая обман, вытекающий из ТАБУ.

Может быть всё-таки назвать их «сионистами»? Но я никогда не слышал, чтобы человек так себя называл, или кто-то другой, представляя приятеля, спрашивал: «Вы знакомы с Максом? Ведь он ярый сионист!» Я никогда не видел, чтобы кто-то называл себя «сионистом» в своём профиле на социальных сетях. Может быть, Рэйчел Мэддоу (известная американская телеведущая. - Примечание переводчика.- В.К.) - сионистка, но, насколько я понимаю, сионизм был политическим движением, которое утратило свою актуальность, после того как Израиль не только состоялся, но и стал доминировать в своём регионе. А что подразумевает ярлык «Элиты»? Да, я отдаю себе отчёт, что многие евреи входят в ту или иную «элиту», но гораздо больше евреев ни в какую элиту не входят, и поэтому ярлык не работает. Думаю, все эти попытки делаются, чтобы обойти недремлющее око цензора на слово «ЕВРЕЙ» и держать читателя в состоянии неведения, замешательства и обмана. Единственная черта, которая объединяет этих людей, спрятанных под эвфемизмами - их еврейское наследие. Некоторые из них - либералы, другие - консерваторы. Некоторые религиозны, другие - нет. У некоторых смешанное еврейское наследие, а у других - нет. Одни горой за Израиль, другие критикуют его. Среди них политики, учёные, журналисты, актёры или бизнесмены. Некоторые происходят из Западной Европы, другие из Восточной Европы или стран Ближнего Востока.

3. Враждебность к путинской России в значительной степени является еврейским феноменом. Миссия Russia Insider - объяснить и описать Россию и её роль в мире. Как только вы начнёте писать о том, как другие народы относятся к России и российской истории, евреи тут как тут. Сразу же становится очевидным, что необоснованная враждебность по отношению к путинской России, особенно в США и Великобритании, исходит из еврейской среды, уходя корнями глубоко в историю.

Нужно ли добавлять, что «еврей» - здесь самое подходящий и единственный термин, который гораздо точнее описывает ситуацию, чем любой из многих эвфемизмов, которыми СМИ пичкают читателя?

Самые яростные и завзятые русофобы среди журналистов на Западе в основном евреи. ВСЕ публикации, которые наиболее энергично проталкивают этих авторов, принадлежат евреям. Как издатель, я отлично знаю, на что способны мощные финансовые ресурсы.

Что касается внешней политики, то самые ярые противники России принадлежат к так называемому неоконсервативному движению, которое было задумано, создано и возглавлено в основном евреями. Их амбиции не ограничиваются Россией. Именно они несут львиную долю ответственности за катастрофическое фиаско США на Ближнем Востоке за последние 20 лет. Именно Россия удерживает их от худших преступлений. Психически неуравновешенные русофобствующие недавние послы США в ООН, Никки Хейли и Саманта Пауер, были назначены туда израильским лобби и отчитывались не столько перед своими президентами, сколько перед еврейскими спонсорами.

В Конгрессе больше всех раздувают так называемый скандал “Рашшагэйт” (Russia-gate) еврейские конгрессмены - Шифф, Шумер, Блюменталь, Франкен (хотя в Конгрессе у них нет такого подавляющего большинства, как в СМИ). Израильское лобби регулярно потворствует законодательству, враждебному России. Билл Браудер, инициатор санкций Магнитского – тоже еврей.

4. Средства массовой информации. Поговорим о средствах массовой информации - ведь именно здесь и скрыта реальная власть. Все остальные рычаги и ветви власти бледнеют в сравнении с политическим влиянием гигантов СМИ. Две ведущие газеты страны, «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост», пронизаны еврейским влиянием, как среди собственников, так и среди редакторов. Они ведут тотальный джихад против путинской России и виновны в самой гротескной лжи, клевете и журналистской небрежности. Их подрывная роль подробно описана Робертом Пэрри,[ii] одним из самых авторитетных и уважаемых ветеранов журнализма в Америке, лауреатом премии Polk и ряда других наград. Вы можете увидеть здесь (here) архив его доскональных исследований с критикой этих газет, особенно, в отношении к России.

Телевизионная станция PBS, подающая себя как сеть общественного телевидения через постановку классических пьес и красочных спектаклей, полностью зависит от пожертвований богатых евреев. Подобно тому, как какая-нибудь гойская звёздочка Голливуда подчиняется воле Харви Вайнштейна, эта станция отдаёт себя в утеху неумолимому потоку самой нелепой антипутинской пропаганды. И это было бы комично, если бы она не пользовалась успехом среди седовласых владетельных старцев США с их глубокими карманами. CNN, по существу, еврейская компания, подталкивает Russia-gate фанатично, как религию, даже иногда в ущерб своим доходам.

Рейчел Мэддоу, ведущая самого популярного либерального политического шоу страны, тоже еврейка. Она так запуталась в своих стараниях очернить Россию и протолкнуть Рашшагэйт, что стала предметом насмешек. Дела не лучше в печатных изданиях. И здесь тоже самые истошные крики исходят в основном от евреев. Среди них непропорционально много женщин - и в этом я вижу ещё один важный урок – достаточно назвать Машу Гессен, Энн Эпплбаум и Джулию Иоффе.

Им в рефрен отвечает мужской хор - и он режет слух не меньше. Дэвид Ремник, Дэвид Фрум, Билл Кристол, Чарльз Краутхаммер. Даже комедийные пародии на новости пропитаны ненавистью к России - Джон Оливер, Джон Стюарт, Билл Махер - все евреи – и все прилагают большие усилия, чтобы убедить американцев в том, что путинская Россия, буквально, - идёт по «гитлеровскому» пути. Среди высоколобых интеллектуальных журналов в еврейских руках нападки на Путина возглавляют - New Yorker и NY Review of Books (этот почтенный журнал одержим антипутинизмом). За ними следуют New Republic, Newsweek, The Atlantic и Economist. Последний принадлежит Ротшильду. Все они идут дружно в ногу, публикуют статья за статьёй лживые выдумки о России, ведут по существу масштабную кампанию демонизации России и Путина. И вот ещё два еврейских пропагандиста, Тимоти Снайдер, историк Йельского университета, и Майкл Вайс, фанатичный неокон, чей веб-сайт «Переводчик» финансируется изгнанным еврейским олигархом Михаилом Ходорковским.

Экономист заслуживает особого упоминания, ибо наступление (на Россию) в нём возглавляет Эд Лукас, внучатый племянник Чарльза Портала, еврейского авиа маршала в Великобритании, ярого сторонника бомбардировки немецких гражданских лиц методом «Огневой смерч». Как полагают, он ответственен за сожжение Дрездена. Не менее ядовиты статьи Бен Иуды и его отца Тима. Но можно ли привлечь внимание ко всему этому и задаться вопросом, есть ли что-то в еврействе, что делает некоторых его представителей враждебными к России? --Verboten. Запрещено. Когда я указываю на этот подавляющий этнический дисбаланс, мне отвечают: а как насчёт многих критиков враждебности к России, которые тоже евреи? Взять хотя бы Гленна Гринвальда,[iii] который заслуживает самого высокого восхищения, хотя есть и другие примеры. Но исключение из общего тренда не опровергает его и часто может маскировать его.

5. Фактическое нарушение свободы слова. Истинное положение вещей в стране, которая включила «свободу слова» своё национальное кредо, которая бахвалится этим и ханжески поучает другие страны, - на самом деле, плачевно. Де-факто свободы слова в США нет, особенно, на темы, касающиеся сохранения мира во всём мире. Меня едва ли посадят в тюрьму за публикацию этой статьи, но ТАБУ будет служить сторожевым псом на подступах к этой теме. Кому нужны репрессивные законы, когда вы можете принудить граждан к самоцензуре? В Германии, доминирующей в Европе, как и в других европейских странах, меня могли бы посадить за эту крамолу. Эта мысль повергает меня, родившегося в Германии,[iv] в состояние шока. Еврейское засилье в демонизации России – это ёмкая тема, которую не уместишь в несколько параграфов. Но я надеюсь, что кто-нибудь сделает это более систематично, а я буду рад опубликовать результат.

6. Запрет на объективное освещение истории России. Одним из самых зловещих аспектов ТАБУ является то, как оно искажает освещение одного из самых чрезвычайных событий в истории человечества – Большевистскую революцию в России. Многие белоэмигранты, бежавшие от революции, считали, что, по существу, это был еврейский переворот, профинансированный богатыми банкирами в Нью-Йорке и Лондоне, которые были завзятыми врагами христианских ценностей царской России. Есть убедительные доказательства того, что это так и было. Террор во время и после гражданской войны тоже был еврейским. Он продолжался и в сталинские годы, поскольку Сталин иначе не мог контролировать страну. На первый взгляд, это так и было, хотя бы потому, что большинство большевистских вождей, в том числе Троцкий, были евреями, как и другие злобные личности, особенно среди чекистов, которые терроризировали русский народ. Генри Форд[v] подпал под влияние этой концепции, с которой познакомился, благодаря свидетельству российских белоэмигрантов. От этого его антисемитизм только возрос.[vi] Даже либеральные историки умеренного направления хорошо задокументировали тезис, что немецкое национал-социалистическое движение стало гораздо более радикальным и более антисемитским под влиянием информации, полученной от белоэмигрантов, нашедших убежище в Европе. Но в доступных исследованиях об этом не принято говорить даже шёпотом. Но нет и попыток опровержения, по-видимому, с целью не наступить на чей-то нерв.

Всё это прямо касается сегодняшнего дня. Яростный и укоренившийся антисемитизм в современной Украине является прямым наследником опыта российских белоэмигрантов. Это связано с тем, что у нацистов были тайные подрывные программы, выполнявшиеся их союзниками из белоэмигрантов внутри Украины и в Прибалтике, в которой проживало довольно много коренных этнических немцев. Гладомор 30-х годов на Украине мог только усилить антиеврейские настроения. Когда Гитлер вторгся в СССР, подрывные программы доказали эффективность. Западная Украина встретила немцев с энтузиазмом и сражалась на стороне немцев, как и многие в Прибалтике. После войны немецкая разведка передала агентурную сеть ЦРУ в обмен на помилование. Агенты из этой сети продолжали программу дестабилизации СССР. Опиравшаяся на значительную финансовую и организационную поддержку, эта программа продолжалась и во время Холодной Войны. То, что произошло в 2014 году на Украине, уходит корнями в события 100-летней давности и неразрывно связано с предполагаемой виной евреев за их роль в революции. Сколько бы перьев борзописцы ни сломали, описывая события 2014 года, роль событий столетней давности остаётся вне поля зрения даже в альтернативных средствах массовой информации, с которыми я знаком профессионально.

Таков долговременный эффект ТАБУ на еврейскую тему. Последствия неукоснительного соблюдения этого ТАБУ ошеломляют. Страдания русского народа в течение нескольких десятилетий после революции колоссальны, несмотря на значительные расхождения в оценках наших современников: одни называют 2 миллиона жертв, другие говорят, что эта цифра достигает десяти миллионов. И дело не только в цифрах, но и в том, КАК это происходило - семьи разрушались, отцов арестовывали среди ночи, церкви взрывались, священники подвергались пыткам и ритуальному убийству, ложные признания добывались пытками, избиение невинных, суммарные казни без суда, атмосфера повального доносительства, миллионы узников ГУЛАГа. Страна, десятилетиями управлявшаяся террором сверху, травмирована и по сей день. Если есть даже малейшее подозрение, что страна подверглась «еврейскому погрому» против этнических русских, оно заслуживает публичного обсуждения. Но, увы, многие думают и по сей день, что соблюдение ТАБУ гораздо важнее поиска истины.

Мы в «Инсайдере» стараемся представить эту точку зрения на события в России, ибо она заслуживает внимания. Я не беру на себя роль эксперта. Но ТАБУ настолько всеохватно, что я не слышу даже поверхностных возражений против него. А вот в России на эту тему написано много, в основном, после падения Коммунизма. Создаётся контраст: в России тема обсуждается, на «свободном» Западе – нет. Поэтому русскоязычные исследования явно напрашиваются на перевод.

7. Лучшие медиа-журналисты кастрируются. На RI мы выискиваем лучшие статьи о России из альтернативных источников и выставляем их со ссылкой на оригинал. Мы также вылавливаем те статьи, которые нам кажутся недобросовестными, - и подвергаем их критике. Именно такое всестороннее знакомство с авторами и их продукцией укрепило во мне впечатление о враждебности евреев (к России). Случайный читатель может этого совсем не заметить или списать на отдельный изолированный случай. Я же могу вас заверить, что эта враждебность выражена чётко. Когда читаешь, каталогизируешь, анализируешь, критикуешь непрерывный поток статей 8 часов в день, враждебность бросается в глаза.

Я не перестаю удивляться замечательным статьям о России, опубликованным в альтернативных СМИ левого, правого и центристского толка. Они исходят от самых талантливых авторов, пишущих в основном о геополитике. Огромный интеллект и эрудиция чувствуются в каждом из них. Благодаря считке таких материалов, мы добивается анализа событий в России, более глубокого и тщательного, чем те новостные мастодонты, чей бюджет в 20 раз превышает наш.

Некоторые из этих авторов настоящие герои, говорящие правду в глаза властям. Они борются против нашей свихнувшейся и порочной системы. Борются храбро, самоотверженно, часто жертвуя карьерой и финансовым благополучием. Но - и для них есть одна черта, которой они не пересекут.

8. Большая часть того, что пишется о России, становится бессмысленной и обманчивой. К сожалению, многое из того, что они пишут, теряет смысл и граничит с профессиональной халатностью именно потому, что они игнорируют тот факт, что именно евреи подталкивают Запад к конфронтации с Россией. Исключать этот факт при анализе геополитики,- это всё равно, что не замечать слона, который не прячется в углу, а танцует мазурку посреди комнаты. Не надо забывать, что умышленное упущение является разновидностью лжи и признаётся таковым в суде. Упущение вводит в заблуждение и создаёт путаницу, заставляя авторов возлагать вину не по адресу. Список «виновных» бесконечен: «демократы», «либералы», или «Америка» и «американцы», Трамп, Обама, Хиллари, Рекс Тиллерсон, и Джон Маккейн, или же «Военно-промышленный комплекс», «Тайное правительство», «Силовики и разведчики» и так далее. Да, эти люди являются соучастниками упущения, за исключением, пожалуй, «Америки», ибо смешно утверждать, что мы, 350 миллионов, во всём согласны. Но главная вина восходит не к их бесхарактерному соучастию и соглашательству, а к кучке всевластных евреев, заправляющих американской политикой и СМИ. Именно они заставляют слона танцевать под свою музыку. 9. Урок, имеющий отношение к Alt-Right. Авторы движения под флагом «Правой Альтернативы» (Alt-Right ) привносят пользу в понимание России, ибо пишут эрудированно о России и отношениях с Россией. Мы следуем за сектором Alt-Right среди других СМИ и публикуем иногда их статьи, которые неизменно пользуются популярностью у наших читателей. Их популярность объясняется тем, что они предлагают новую точку зрения и говорят о жизненно важных проблемах, которые другие игнорируют. Alt-Right - это молодежное движение. Его лидерам за тридцать, но большинство рядовых, а их насчитывается около 10 миллионов по всему миру, молодёжь от 15 до 25 лет. Большой сегмент Alt-Right уже отбросил это ТАБУ и нарушает его с дерзостью, характерной для молодёжи, отвергающей скучные и нелепые препоны своей эпохи. Это - аксиома, что молодежь приносит пользу обществу, ставя под сомнение интеллектуальные штампы и заставляя стариков пересмотреть привычные взгляды. Не случайно, в сказке Андерсена «Новое платье короля» именно ребёнку выпала честь указать на очевидную наготу короля, чего придворные старались не замечать, ради сохранения своего материального благополучия. Указывая на пагубное влияние определенных еврейских элит на многие аспекты американского и европейского общества, авторы Alt-Right помогают понять, как творятся политические махинации. Если вы сомневаетесь в этом, я настоятельно рекомендую послушать на смартфоне несколько эпизодов самых популярных подкастов [vii] Alt-Right, таких как Fash the Nation или Alt-Right Politics Ричарда Спенсера. Ведущие Fash the Nation - два молодых специалиста по интригам в столице США, которые каждую неделю уделяют пару часов политике. В своем анализе, когда это уместно и как бы походя, они отмечают, когда играют еврейские интересы завязаны в политике, и указывают на еврейство тех или иных журналистов, лоббистов, издателей, фондов и их основных спонсоров, союзников и супругов. Команда подкаста Alt-Right Politics делает примерно то же. Слушая их, начинаешь понимать то, что знал интуитивно: если не называть, кто есть кто, тогда и дискуссии серьёзной не будет. Взорвав это ТАБУ, Alt-Right утверждает свою правду и подрывает авторитет тех, кто цепляется за него. ТАБУ эффективно только в том случае, если оно везде и всегда всеми соблюдается. Если же значительное число граждан начинает игнорировать его, то его поклонники начинают выглядеть смешными. Как только либералы не ломают себе голову перед наваждением Alt-Right. Но, отказываясь открыто и честно признать влияние евреев, они уступают им мощное конкурентное преимущество.

Alt-Right вносит вклад в оздоровление гражданского общества, обратившись, наконец, к проблеме, которая требует солнечного света. Alt-Right – это целая экосистема веб-сайтов и подкастов, где авторы не только пишут, но и подвергаются критике в диалогическом общении. Большая часть дискуссий о еврейском влиянии в Alt-Right идёт корректно и сдержанно, с учётом научных работ Кевина Макдональда [viii] или Майкла Хоффмана. [ix] Я считаю, что Alt-Right будет расти, просто потому, что они разумно коснулись двух священных коров - еврейского вопроса и тесно связанного с ним вопроса о расовом равенстве с точки зрения способностей и желательности смешения рас. Занимаясь обсуждением этих двух важнейших вопросов, они привлекают новых читателей.

10. Без ненависти к кому-либо, с Доброй Волей ко всем. Другим пагубным эффектом соблюдения ТАБУ является то, что оно даёт повод к вспышкам ненависти. Когда проблемы не решаются, они, как правило, ухудшаются. Затем может возникнуть внезапная и насильственная реакция. Такую динамику можно наблюдать при публичном обсуждении злонамеренного влияния еврейских элит. Некоторые люди, осознав насколько были введены в заблуждение людьми, которыми восхищались и которым доверяли, вдруг вспыхивают от гнева. Это обычная реакция, когда вы узнаете, что вас обманывали в чём-то жизненно важном. Поэтому надо как можно скорее избавиться от этого ТАБУ.

Разумеется, обсуждение отрицательного эффекта ТАБУ должно вестись без какой-либо ненависти или злости к евреям в целом. Ведь люди, которые вызывают беспокойство – это те немногие евреи, кто занимает командные высоты политической и информационной власти. Любой человек, кто вырос в общении с евреями и знает их так же хорошо, как я, должен понимать, что они такие же, как все другие, то есть, в основном, порядочные люди. Таково главное впечатление из моего личного опыта. Но их элитные учреждения по какой-то причине явно злонамеренны, и это требует публичной экспертизы, не в последнюю очередь, со стороны самих евреев.

Моя критика касается только тех элит, которые подрывают репутацию еврейской общины в целом. Увы, та же картина повторяется на протяжении всей истории.

11. Проблема охватывает все сферы общественной жизни. Продолжающиеся секс-скандалы, [x] которыми пестрят наши газеты, ставят восклицательный знак всему этому феномену. По всему миру, от Голливуда до развлекательных СМИ Вашингтона, хор ядовитых визжащих гарпий вызывает жалких старцев на ковёр. Говоря о ведущих мужчинах этого секс-сериала за сценой, зрелище как бы предполагает определенную этническую принадлежность проказников. Но, при избытке болтовни о всяких непристойностях, никто кроме Alt-Right, не упоминает этот очевидный факт, «поскольку это было бы невежливо».

Проблема, похоже, возникает, когда евреи попадают на влиятельные посты. То есть, когда сами присоединяются к страшным «элитам», которыми раньше они сами всех пугали. Тогда, по какой-то причине, независимо от их политических симпатий и обстоятельств, они вдруг влипают в самые неприятные ситуации. Возможно, мощные еврейские учреждения - СМИ, банки, киностудии, музыкальная индустрия и т. д. имеют тенденцию попадать в руки дегенератов, которые потом требуют порочного поведения в качестве цены за доступ к ним. Я теряюсь в догадках. Но вопрос требует рассмотрения, ибо есть свидетельства, что значительная часть учреждений в руках евреев, стала источником преступлений с особой склонностью ко лжи и цинизму, враждебностью к христианству и христианским ценностям, а в геополитике заметна ещё и явная жажда крови.

Голливудские и телевизионные драмы? Это - абсолютно еврейская лавочка: бездушная спираль разврата и цинизма, которая ухудшается с каждым годом. Финансовые рынки? - То же самое - просто посмотрите фильмы: «Большой шорт» или «Волк Уолл-стрита» для особо яркой иллюстрации. Поп-музыка и рэп-кошмар? - То же самое. Государство Израиль и его отношение к палестинцам? – Тот же беспредел. Американская внешняя политика? - Бесконечная катастрофа, которая за последние 30 лет убила миллионы людей и растратила триллионы долларов. «Убийство» - здесь подходящее слово. Если бы вы спросили родственников двух или более миллионов иракцев, ливийцев, сирийцев, йеменцев, восточных украинцев или сербов, которые погибли в этих войнах, спровоцированных за последние десятилетия внешней политикой США, надиктованной в основном евреями, то они поддержали бы меня.

В каждом из этих случаев наблюдается тенденция к нечестности. Нынешний феномен фальшивых новостей, по сути, еврейский. Американские и европейские СМИ, принадлежащие евреям, производят огромное количество того, что иначе как ложью не назовёшь.

12. Нам нужны серьёзные исследования и анализ. Через 1900 лет после того как разозлённые римляне разбросали еврейские племена на все четыре стороны, «JQ» (Jewish Question), Еврейский Вопрос по-прежнему остаётся огромной, запутанной и нерешённой проблемой, которая сейчас переживает очередной кризис. Я могу говорить об этом со знанием дела и на основе большого личного опыта. Внешняя политика Запада по отношению к России и российской истории подпала под такое еврейское влияние, что нависла угроза уничтожения всей планеты. Я уверен, что эксперты по ближневосточной политике опасаются чего-то подобного. Всё это требует серьёзного научного изучения, чтобы, наконец, дойти до сути этой неизбывной трагедии, трагедии, как для евреев, так и для не-евреев. Такие авторы как Кевин Макдональд уже сделали почин, но для глубокого понимания проблемы предстоит сделать ещё многое.

Другой серьёзный писатель Майкл Хоффман утверждает в своей книге Judaism’s Strange Gods («Странные боги Иудаизма», но книги нет на русском), что проблема связана с современным иудаизмом, который якобы радикально отличается от религии Ветхого Завета. С другой стороны, он считает, что иудейские секты, восходящие к фарисеям Нового Завета, вдохновляют мизантропическое поведение нынешних элит. Я не берусь судить насколько это близко к истине, но этот вопрос требует ответа.

13. Смогут ли альтернативные СМИ разрешить вопрос? Я знаю, что многие авторы и редакторы альтернативных платформ в частном порядке согласны с моим тезисом, но они едва ли в состоянии покончить с ТАБУ. Их бюджет едва позволяет им сводить концы с концами, и часто они работают за крошечную заработную плату. Любые изменения в редакционной политике приводят к потере части финансирования, а порой и лучших авторов. Некоторые из них зависят от фондов и правительств, которые могут прекратить поддержку. Поэтому интеллектуальная база для разрушения TAБУ может быть создана лишь на немногих платформах, чей бюджет не зависит от богатых доноров. И это будут в основном платформы Alt-Right или публикации, подобные Russia Insider.

14. Посылайте нам свои статьи – и деньги! Я столкнулся с сильным сопротивлением моему тезису со стороны коллег, сотрудников и обозревателей RI после предварительного обсуждения со многими из них. Некоторые из лучших авторов сайта -евреи. Причём, некоторые из них наиболее эффективно подвергают критике американскую политику по отношению к России. Соглашаясь со мной в частном порядке, они не могут сделать это публично из опасения, что это повредит их карьере. Были и несогласные. Russia Insider сильно зависит от финансовой поддержки читателей. Предполагаю заранее, что эта статья сократит пожертвования от некоторых их них. Поэтому я обращаюсь к читателям: если вы согласны с этой статьей, то сейчас самое подходящее время нажать кнопку пожертвования.

Разумеется, обсуждение еврейской проблемы (и «проблема» - это правильное слово здесь) не будет в центре внимания RI, ибо наша задача писать, в первую очередь, о России. Но я готов отвести место и этому вопросу в широком плане, а не только в связи с Россией. Я приглашаю всех авторов, в том числе из Alt-Right, посылать статьи прямо на адрес charles@russia-insider.com и предлагать идеи и соображения по этому вопросу. Мы опубликуем все статьи, особенно те, которые вызовут (((эхо ))).

Я очень сожалею, что мы не в состоянии платить авторам. Если кто-либо может помочь обеспечить оплату авторов специально на эту важную тему, прошу связаться со мной напрямую. В конце концов, меня не волнует, согласны ли Вы со мной или нет, потеряю ли я читателей, авторов, пожертвования и влияние. Или же крупные технологические платформы попытаются заглушить нас (они уже активно это делают). Я начал этот сайт осенью 2014 года, чтобы указать пальцем на кампанию массовой дезинформации в освещении событий на Украине со стороны очень влиятельных еврейских изданий (Андрей Крамер и редакционная коллегия Нью-Йорк Таймс -только один яркий пример). Тогда я даже не подозревал, что это связано с еврейской проблемой. Но я знал, что это была ложь. Теперь же, после трех лет погружения в политический анализ и критику СМИ, я вижу эту проблему, как в ясный день.

Russia Insider уже заслужил уважение за то, что мы делаем всё, что в наших силах, чтобы сказать правду и разоблачить вопиющую нечестность (Западных) средств массовой информации. И сейчас мы не собираемся отказываться от нашей миссии.

Сноски и примечания: [i] Читайте об авторе в интервью СОЗДАТЕЛЬ «RUSSIA INSIDER» О РОССИИ, ЗАПАДНЫХ СМИ И ПРАВОСЛАВИИ Монахиня Корнилия (Рис) http://www.pravoslavie.ru/80009.html [ii] https://ru.wikipedia.org/wiki/Пэрри,_Роберт [iii] https://ru.wikipedia.org/wiki/Гринвальд,_Гленн [iv] См. сноску об авторе вверху. [v] Генри Форд, https://ru.wikipedia.org/wiki/Форд,_Генри [vi] Очевидно, имеется в виду книга Форда «Международное еврейство». https://ru.wikipedia.org/wiki/Международное_еврейство См. Международное еврейство. Цитаты. https://adambalase.livejournal.com/18723.html Баусман вероятно имеет в виду такие высказывания Форда, как «Евреи и поныне во всех странах с трудом соглашаются признать за собой что-либо, заслуживающее порицания. Кого бы из них и в чем бы ни обвиняли, они всегда найдут себе оправдание». Или: «Ни один христианский писатель не счел бы правильным и разумным нападать на еврейскую религию. Зато напротив, если подвергнуть в течение шести месяцев анализу еврейскую прессу, то легко будет обнаружить массу нападок и предубежденности против христианства». Всю книгу можно скачать бесплатно http://pravilnieknigi.info/Mezhdunarodnoe-evreystvo-Ford-345.html [vii] https://ru.wikipedia.org/wiki/Подкастинг [viii] О Кевине Макдональде см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Макдональд,_Кевин_(психолог) [ix] См. рецензию Израэля Шамира на книгу Хоффмана, увы, только по-английски: http://www.israelshamir.net/English/Hoffman.htm [x] См. статью 14 самых громких секс-скандалов Голливуда. https://www.kp.ru/daily/26755/3785368/ Переводчик: Д-р Владислав Краснов (aka W George Krasnow and Vladislav Krasnov), бывший профессор и глава Русского отдела Монтерейского Института Международных Исследований, возглавляет общество американцев за дружбу с Россией (www.raga.org). Автор книги «Новая Россия: от коммунизма к национальному возрождению», перевод “Russia Beyond Communism: A Chronicle of National Rebirth”. Живёт в Москве. Email: president92@gmail.com Примечание от переводчика: Как президент общества дружбы России и США (www.raga.org) считаю своим долгом способствовать взаимопониманию между нашими народами не только собственными сочинениями на английском и русском, но и переводом наиболее интересных авторов, пишущих по-английски. В данном случае, я сразу же обратил внимание на статью Баусмана, ибо она открывается картинами Ильи Глазунова, с которым я был знаком с 1957 и писал о его русской теме по-английски ещё в 1985. Летом 2017 написал статью «Памяти Ильи Глазунова, художника-провидца» http://ruskline.ru/analitika/2017/08/30/pamyati_ili_glazunova_hudozhnikaprovidca/. Я также снабдил статью Баусмана примечаниями, касающимися американских реалий, чуть-чуть сократил и выделил курсивом лейтмотивы автора для удобочитаемости, как я это делаю обычно на сайте Переводика.

