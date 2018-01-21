|
|последние за вчера, 20.01.18
|
|
дата публикации
21.01.18 07:44
Заявление А.Илларионова и А.Пионтковского
User: aillarionov
Name: Андрей Илларионов
Website: ИЭА
В связи с развернутой в последние дни кампанией диффамации мы вынуждены сделать следующее заявление.
18 января в телеграм-канале К.Орловой было размещено сообщение, в последующем широко распространенное в социальных сетях:
«И еще инсайдик: есть в Вашингтоне группа из трех человек, двое из которых – известные борцы с режымом [выделено нами. – А.И., А.П.], и один американец из Атлантик Каунсил Андерс Аслунд, которые лоббируют НЕвключение Фридмана и Авена в список.
Причина – не надо трогать ельцинских, давайте дистиллированно мочить путинских.
Без шуток, так и говорят, Фридман и Авен – ельцинские.
По странному стечению обстоятельств, один из топов Альфы Герман Хан постоянно тусуется в США и с помощью него тут Альфа активно лоббирует невключение Ф и А в санкции.
И тут на тебе, эти двое русских помогают.
Пионтковский и Илларионов».
https://t.me/weshallovercomb/23
Мы заявляем, что данное сообщение в части действий, приписываемых нам, является ложью.
19 января в разговоре одного из нас с К.Орловой она согласилась, что опубликованная ею информация не соответствует действительности и пообещала «опубликовать опровержение, возможно, на «Эхе Москвы»». Она также сообщила, что в своем материале она пересказала слова главного редактора «Эха Москвы» А.Венедиктова.
Нового текста К.Орловой пришлось ждать почти сутки. 20 января в своем фейсбуке К.Орлова опубликовала еще одно сообщение, являющееся не опровержением ранее сделанного ложного заявления, а очередной ложью. В частности, в нем содержится следующая мерзость:
«Но конечно, обвинять Илларионова и Пионтковского в лоббировании интересов Фридмана (а я, кстати, не писала, что это за деньги, может, просто по любви)...»
https://www.facebook.com/karina.orlova.3348/posts/1799350100077386
На обращение к А.Венедиктову одного из подписантов этого заявления относительно ложного заявления К.Орловой, сделанного ею, как она сообщила, со слов А.Венедиктова, ответа пока не последовало.
Мы, Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский, еще раз заявляем, что вышепроцитированные утверждения К.Орловой, а также другие подобного рода сообщения не соответствуют действительности.
Мы видим в вышеупомянутых действиях признаки кампании, нацеленной на диффамацию нас лично и дискредитацию нашей работы, в том числе в рамках установления критериев и идентификации групп лиц, которые могут быть включены в доклад администрации США, подготавливаемый в соответствии с требованиями закона США №3364 (далее – «Кремлевский доклад»).
Мы заявляем, что не участвовали, не участвуем и не собираемся участвовать в действиях по лоббированию администрации США, Конгресса США, любых иных государственных органов США по включению (или невключению) конкретных лиц и конкретных компаний в «Кремлевский доклад».
Мы заявляем, что наша принципиальная позиция заключается в том, что все лица и все компании, подпадающие под разработанные с нашим участием критерии и идентифицированные с нашей помощью группы лиц и компаний, должны быть включены в «Кремлевский доклад».
Именно эту принципиальную позицию мы всегда отстаивали, отстаиваем и собираемся отстаивать в дальнейшем.
Андрей Илларионов Андрей Пионтковский
статью прочитали: 42 человек
|
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь