Заявление А.Илларионова и А.Пионтковского

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aillarionov

Name: Андрей Илларионов

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ИЭА

В связи с развернутой в последние дни кампанией диффамации мы вынуждены сделать следующее заявление.

18 января в телеграм-канале К.Орловой было размещено сообщение, в последующем широко распространенное в социальных сетях:

«И еще инсайдик: есть в Вашингтоне группа из трех человек, двое из которых – известные борцы с режымом [выделено нами. – А.И., А.П.], и один американец из Атлантик Каунсил Андерс Аслунд, которые лоббируют НЕвключение Фридмана и Авена в список.

Причина – не надо трогать ельцинских, давайте дистиллированно мочить путинских.

Без шуток, так и говорят, Фридман и Авен – ельцинские.

По странному стечению обстоятельств, один из топов Альфы Герман Хан постоянно тусуется в США и с помощью него тут Альфа активно лоббирует невключение Ф и А в санкции.

И тут на тебе, эти двое русских помогают.

Пионтковский и Илларионов».

https://t.me/weshallovercomb/23

Мы заявляем, что данное сообщение в части действий, приписываемых нам, является ложью.

19 января в разговоре одного из нас с К.Орловой

она согласилась, что опубликованная ею информация не соответствует действительности

и пообещала

«опубликовать опровержение, возможно, на «Эхе Москвы»»

. Она также сообщила, что в своем материале она пересказала слова главного редактора «Эха Москвы» А.Венедиктова.

Нового текста К.Орловой пришлось ждать почти сутки. 20 января в своем фейсбуке К.Орлова опубликовала еще одно сообщение, являющееся не опровержением ранее сделанного ложного заявления, а очередной ложью. В частности, в нем содержится следующая мерзость:

«Но конечно, обвинять Илларионова и Пионтковского в лоббировании интересов Фридмана (а я, кстати, не писала, что это за деньги, может, просто по любви)...»

https://www.facebook.com/karina.orlova.3348/posts/1799350100077386

На обращение к А.Венедиктову одного из подписантов этого заявления относительно ложного заявления К.Орловой, сделанного ею, как она сообщила, со слов А.Венедиктова, ответа пока не последовало.

Мы, Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский, еще раз заявляем, что вышепроцитированные утверждения К.Орловой, а также другие подобного рода сообщения не соответствуют действительности.

Мы видим в вышеупомянутых действиях признаки кампании, нацеленной на диффамацию нас лично и дискредитацию нашей работы, в том числе в рамках установления критериев и идентификации групп лиц, которые могут быть включены в доклад администрации США, подготавливаемый в соответствии с требованиями закона США №3364 (далее – «

Кремлевский доклад

»).

Мы заявляем, что не участвовали, не участвуем и не собираемся участвовать в действиях по лоббированию администрации США, Конгресса США, любых иных государственных органов США по включению (или невключению) конкретных лиц и конкретных компаний в «Кремлевский доклад».

Мы заявляем, что наша принципиальная позиция заключается в том, что все лица и все компании, подпадающие под разработанные с нашим участием критерии и идентифицированные с нашей помощью группы лиц и компаний, должны быть включены в «Кремлевский доклад».

Именно эту принципиальную позицию мы всегда отстаивали, отстаиваем и собираемся отстаивать в дальнейшем.

Андрей Илларионов Андрей Пионтковский