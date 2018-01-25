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опубликовано редакцией на Переводике 25.01.18 08:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Штирлиц, тут и так вся Америка на ушах стоит из-за “русских хакеров”, а теперь ещё и вы со своими шуточками….


Mysterious 'Russian' device found in Pinal mountains may have been joke by Germans

Загадочный “русский” аппарат,  найденный в Пинальских горах,  может быть  шуткой  немецких военных

By MELISSA ST. AUDE Staff Writer     Jan 22, 2018

Радиозонд, найденный 12-го января  жителем Каса-Гранде  в  Сотутских  горах,  имеет  на  себе  надпись  на русском языке “Военно воздушные силы Российской федерации”  


CASA GRANDE — Радиозонд европейского производства, найденный в Сотутских горах ранее в этом месяце, вероятно  был  запущен  в Юме, а  русская  надпись  на  устройстве, возможно, была  шуткой, говорят эксперты-метеогологи.

В конце прошлой недели,  житель  Каса-Гранде обнаружил  в отдаленной части Сотутских гор, к югу от Аризона-Сити,  радиозонд или контейнер с  приборами европейского производства, и сдувшийся  воздушный шар. На  метеозонде  была  надпись на  русском  языке. 18 января,  канал  PinalCentral  опубликовал  статью  о находке и с тех пор, несколько читателей связались с  Dispatch  и  высказали  свои  теории  о  том, как, изготовленный  за  рубежом,  метеозонд  мог  оказаться  в  отдаленной части Аризонской пустыни.

Радиозонд был найден 12 января  жителем Каса-Гранде Остином Уорноком, который  охотился  в  том  районе  и  споткнулся  об  устройство  лежавшее  на  каменистом склоне.

Тайна  появления  европейского  или российского  метеозонда  в Аризонской пустыне, поставила в тупик чиновников  Национальной метеорологической службы  и  ученых Аризонского  университета.

Эрик Беттертон, профессор и глава  департамента  гидрологии и наук об  атмосфере  в Аризонском университете, сказал, что это было  бы  очень  редким  и маловероятным  событием,  но, потенциально,  радиозонд мог бы  попасть  в  вихревой  поток  и  быть  унесенным  на  сотни миль. Но поскольку  метеозонды редко улетают  больше чем  на  100 миль от  места  запуска,  то  и  он  и  другие ученые  скептически  настроены  насчет  того, что метеозонд  был  запущен  в Европе.

Чиновники Национальной метеорологической службы связались с производителем радиозонда, европейской компанией Graw, чтобы  узнать  подробности  об  его  устройстве. По  регистрационному  номеру  радиозонда, обнаруженного в Аризоне, они  выяснили,   что  он,  как  часть  партии  зондов,    был продан  немецкой армии.

Немецкие  военные  часто  тренируются  на  полигоне  армии  США  в  Юма,   сказал отставной  чиновник  Национальной метеослужбы  Боб Мэддокс, который теперь ведет  метеоблог  в Тусоне, http://madweather.blogspot.com.

“Так как  обычно  высотные  зонды падают  на  землю  в пределах  пары сотен  миль от стартовой площадки, мне было очень любопытно  узнать  об  этой  находке”  сказал Мэддокс.

Он сказал, что узнал, что немецкие  военные  часто  проходят обучение и  тестирование  на  полигоне  Юмы и что  прошлым летом  там  был  немецкий  контингент.

“Из-за очень частого зондирования, проводимого  в Юме во время тренировок,  немцы,  возможно, что перенесли  запуски  зондов в Юму, чтобы  выполнять их  во  время  тестирования”  сказал Мэддокс. “Это, конечно, объяснило бы, как зонд  оказался  к югу от Каса-Гранде”.

Чак Валленджон, офицер по  связям  с общественностью испытательного полигона армии США Юма, сказал, что каждый год из Юмы  метеорологами  запускаются  сотни  метеозондов.  

“Это  кажется  разумным -  запуски  радиозондов  с  полигона Юма, но возможно не для  тех  людей, которые  выполняют  львиную долю  этой  работы”, сказал Валленджон.

Русская надпись на метеозонде  “Военно-воздушные силы Российской Федерации”.

Один читатель PinalCentral сказал, что радиозонды  этого типа   используются, как правило, вооруженными силами в разных странах.

“Так как  он  был  найден рядом с Сотутскими горами, где расположена  вторая военная зона  для  прыжков  с  парашютом,  то  надпись,  вероятнее  всего,  - это  шутка кого-то  из  европейцев  проходивших  там  обучение” написал  военный консультант в электронном письме PinalCentral. “Эти зонды часто  можно  найти,   если идти  идете через пустыню, окружающую зоны прыжков с парашютом”.

При исследовании радиозонда чиновники Национальной метеослужбы (NWS) обнаружили, что надпись на устройстве  была  сделана  по-детски  -  печатными  буквами  и  определили,  что  тот  кто  сделал эту  надпись  или  не слишком хорошо знал язык   или использовал простенький онлайн-переводчик.

“Последний вопрос: Кто сделал  надпись  по-русски  на  контейнере?” сказал Мэддокс. “Кое-кто  в NWS предполагает, что  это, возможно,  сделал  ради  шутки  один из немецких военных”.

Уорнок, ярый охотник и фотограф дикой природы, не знал то, что  это  было  за   устройство, когда он нашел его. Любопытство  побудило его разместить   сообщение о  своей  находке  в CG - чате  Facebook. Комментаторы в CG - чате  сказали ему, что  надпись сделана по русски  и идентифицировали  устройство как метеозонд.

Метеозонд - устройство, которое обычно  поднимается  воздушным  шаром  на  большую  высоту  в атмосферу, чтобы сделать запись   параметров  погодных условий и передать  эти  данные  по  радио наземному приемнику. Радиозонды, используемые в США, обычно меньше, чем  найденный Уорноком и сделаны  из картона.

Уорнок сказал, что  после  того  как  нашел устройство,  он  задался вопросом  -  не  ищет  ли  его  кто-нибудь.  Он хотел знать,  может быть  кто-то  нуждается  в  информации  зарегистрированной зондом.  

Но,  по  его  словам,   с  тех  пор  как  как   на PinalCentral  появилась  статья  о  зонде,  никто  так  и  не  связался с ним.

“Я не получил   никаких  известий  и  не  узнал ничего нового”  сказал он.


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теги: США  
   
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