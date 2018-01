архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.01.18 08:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович США - 22 января 2018 г. Штирлиц, тут и так вся Америка на ушах стоит из-за “русских хакеров”, а теперь ещё и вы со своими шуточками….

Mysterious 'Russian' device found in Pinal mountains may have been joke by Germans Загадочный “русский” аппарат, найденный в Пинальских горах, может быть шуткой немецких военных By MELISSA ST. AUDE Staff Writer Jan 22, 2018 Радиозонд, найденный 12-го января жителем Каса-Гранде в Сотутских горах, имеет на себе надпись на русском языке “Военно воздушные силы Российской федерации”

CASA GRANDE — Радиозонд европейского производства, найденный в Сотутских горах ранее в этом месяце, вероятно был запущен в Юме, а русская надпись на устройстве, возможно, была шуткой, говорят эксперты-метеогологи. В конце прошлой недели, житель Каса-Гранде обнаружил в отдаленной части Сотутских гор, к югу от Аризона-Сити, радиозонд или контейнер с приборами европейского производства, и сдувшийся воздушный шар. На метеозонде была надпись на русском языке. 18 января, канал PinalCentral опубликовал статью о находке и с тех пор, несколько читателей связались с Dispatch и высказали свои теории о том, как, изготовленный за рубежом, метеозонд мог оказаться в отдаленной части Аризонской пустыни. Радиозонд был найден 12 января жителем Каса-Гранде Остином Уорноком, который охотился в том районе и споткнулся об устройство лежавшее на каменистом склоне. Тайна появления европейского или российского метеозонда в Аризонской пустыне, поставила в тупик чиновников Национальной метеорологической службы и ученых Аризонского университета. Эрик Беттертон, профессор и глава департамента гидрологии и наук об атмосфере в Аризонском университете, сказал, что это было бы очень редким и маловероятным событием, но, потенциально, радиозонд мог бы попасть в вихревой поток и быть унесенным на сотни миль. Но поскольку метеозонды редко улетают больше чем на 100 миль от места запуска, то и он и другие ученые скептически настроены насчет того, что метеозонд был запущен в Европе. Чиновники Национальной метеорологической службы связались с производителем радиозонда, европейской компанией Graw, чтобы узнать подробности об его устройстве. По регистрационному номеру радиозонда, обнаруженного в Аризоне, они выяснили, что он, как часть партии зондов, был продан немецкой армии. Немецкие военные часто тренируются на полигоне армии США в Юма, сказал отставной чиновник Национальной метеослужбы Боб Мэддокс, который теперь ведет метеоблог в Тусоне, http://madweather.blogspot.com. “Так как обычно высотные зонды падают на землю в пределах пары сотен миль от стартовой площадки, мне было очень любопытно узнать об этой находке” сказал Мэддокс. Он сказал, что узнал, что немецкие военные часто проходят обучение и тестирование на полигоне Юмы и что прошлым летом там был немецкий контингент. “Из-за очень частого зондирования, проводимого в Юме во время тренировок, немцы, возможно, что перенесли запуски зондов в Юму, чтобы выполнять их во время тестирования” сказал Мэддокс. “Это, конечно, объяснило бы, как зонд оказался к югу от Каса-Гранде”. Чак Валленджон, офицер по связям с общественностью испытательного полигона армии США Юма, сказал, что каждый год из Юмы метеорологами запускаются сотни метеозондов. “Это кажется разумным - запуски радиозондов с полигона Юма, но возможно не для тех людей, которые выполняют львиную долю этой работы”, сказал Валленджон. Русская надпись на метеозонде “Военно-воздушные силы Российской Федерации”. Один читатель PinalCentral сказал, что радиозонды этого типа используются, как правило, вооруженными силами в разных странах. “Так как он был найден рядом с Сотутскими горами, где расположена вторая военная зона для прыжков с парашютом, то надпись, вероятнее всего, - это шутка кого-то из европейцев проходивших там обучение” написал военный консультант в электронном письме PinalCentral. “Эти зонды часто можно найти, если идти идете через пустыню, окружающую зоны прыжков с парашютом”. При исследовании радиозонда чиновники Национальной метеослужбы (NWS) обнаружили, что надпись на устройстве была сделана по-детски - печатными буквами и определили, что тот кто сделал эту надпись или не слишком хорошо знал язык или использовал простенький онлайн-переводчик. “Последний вопрос: Кто сделал надпись по-русски на контейнере?” сказал Мэддокс. “Кое-кто в NWS предполагает, что это, возможно, сделал ради шутки один из немецких военных”. Уорнок, ярый охотник и фотограф дикой природы, не знал то, что это было за устройство, когда он нашел его. Любопытство побудило его разместить сообщение о своей находке в CG - чате Facebook. Комментаторы в CG - чате сказали ему, что надпись сделана по русски и идентифицировали устройство как метеозонд. Метеозонд - устройство, которое обычно поднимается воздушным шаром на большую высоту в атмосферу, чтобы сделать запись параметров погодных условий и передать эти данные по радио наземному приемнику. Радиозонды, используемые в США, обычно меньше, чем найденный Уорноком и сделаны из картона. Уорнок сказал, что после того как нашел устройство, он задался вопросом - не ищет ли его кто-нибудь. Он хотел знать, может быть кто-то нуждается в информации зарегистрированной зондом. Но, по его словам, с тех пор как как на PinalCentral появилась статья о зонде, никто так и не связался с ним. “Я не получил никаких известий и не узнал ничего нового” сказал он.

