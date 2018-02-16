Фруде Берг: чувствую, что меня просто использовали, и пытаюсь побороть гнев и ненависть



Ещё на свободе. Фото: Атле Столесен

Но надежды не утратил, заверил норвежский пенсионер в московском суде, давшем ему ещё три месяца содержания под стражей.

Atle Staalesen февраля 04, 2018

Конвоиры в масках доставили 62-летнего норвежца в зал суда, где поместили его в металлическую клетку.

«Меня обвиняют в чём-то, чего я не совершал», – повторял Берг в разговоре с журналистами. Он сообщил, что чувствует, что попал в ловушку, но при этом не желает раскрыть, кто мог его так подставить.

В распоряжении Barents Observer’а имеется звукозапись пятиминутного разговора Берга с журналистами в зале суда. Вопросы задавали корреспонденты норвежских телеканалов TV2, NRK и газет VG, «Aftenposten» и «Dagbladet». Разговор шёл по-норвежски.

Арест

Корр.: Вы хотите сказать что-либо своей семье?”

Фроде: Не могу.

Корр.: Может описать, как вы воспринимаете сложившееся положение?

Фроде: Нереальным. Меня обвиняют в чём-то, чего я не совершал. Понятия не имел об этом, когда приехал в Москву 4 декабря. Я собирался купить рождественских подарков и навестить у друзей. Всё произошло неожиданно. До сих пор для меня всё выглядит нереально.

Меня обвиняют в том, чего я не совершал

Берг был арестован сотрудниками российской службы безопасности в центре Москвы 5 декабря, и с тех пор он содержится в СИЗО «Лефортово». ФСБ предъявляет ему обвинения в шпионаже. С собой у Берга было 3000 евро, которые он собирался послать некой женщине из Москвы.

Сам Берг до сих пор не желает раскрыть имена тех, кто попросил его передать деньги.

Неназванные контакты в Норвегии

Корр.: С собой вы привезли кое-что для русских друзей. Из-за этого вы попали за решётку?



Фроде Берг. Фото: Атле Столесен

Фроде: Да, привёз. Но ничего такого, что было бы противозаконно здесь, в России.

Корр.: Можете рассказать, кто попросил вас съездить в Москву?

Фроде: Нет

Корр.: Что вы думаете от тех, кто попросил вас сюда приехать?

Фроде: … [после пятисекундной паузы]…Те, кто попросил меня… Я сам приехал в Москву. Я здесь бывал много раз по работе, но никогда не видел самой Москвы. Уже второй раз я приехал, чтобы посмотреть город. Инавестить друзей.

Корр.: Вы считаете, что в этом деле вас загнали в ловушку?

Фроде: Да

Корр.: Кто это сделал?

Фроде: Этого я не могу, не хочу сказать

Корр.: Что вы думаете о тех, кто передал вам деньги и материалы, из-за которых вы попали в тюрьму?

Фроде: Чувствую, что меня просто использовали. Пытаюсь побороть гнев и ненависть.

Пытаюсь побороть гнев и ненависть

Тюрьма

Почти после двух месяцев в тюрьме седой человек выглядит усталым, адвокат Берга Илья Новиков сказал в интервью газете «Finnmarken», что обеспокоен состоянием здоровья своего подопечного.

Сегодня, тем не менее, Берг сообщил журналистам, что не теряет надежды на будущее.

Корр.: Каковы условия в камере?

Фроде: Я не бывал в тюрьме раньше, а сейчас я в российской тюрьме в полной изоляции с 5 декабря, и я не знаю ни о чём, что происходит за её стенами. Перед Новым годом мой адвокат рассказал мне, что много говорят в СМИ.

Я в российской тюрьме в полной изоляции

Корр.: Что помогает вам держаться сейчас, в ожидании продолжения процесса?



В период службы в норвежском поганкомиссариате. Фото: Атле Столесен

Фроде: У меня есть адвокат, который пришёл ко мне 26 декабря. Тогда я увидел какой-то свет в конце тоннеля.

Корр.: Но как вы поддерживаете присутствие духа?

Фроде: Я ничего такого не делаю. Но есть его [адвоката] визиты, визиты из норвежского посольства, и я питаю оптимизм.

Будущее

Корр.: Вы боитесь, что может просидеть здесь долгое время?

Фроде: Я оптимист.

Корр.: Почему вы такой оптимист?

Фроде: Я не думаю, что могу много об этом сказать, но у меня было несколько хороших бесед с моим адвокатом, а также кое-что мне сказали здесь [в суде], пока не впустили вас. Надеюсь, кто-то дома… Не знаю, что сказать, но я приехал сюда не для того, в чём меня обвиняют. Я бываю в России с 1991 года, уже 27 лет, – в Мурманской области – практически везде, в Петербурге, Москве. Сбором информации в ходе этих поездок никогда не занимался. Никогда. Поскольку это было несовместимо с тоя работой, которая у меня была. Об этом и речи быть не могло. При той работе, что у меня была, а кроме того, у меня было много гуманитарной работы. Так что и речи быть не могло о том, чтоб заниматься подобными вещами.

Трансграничное сотрудничество

Берг больше 20 лет прослужил в качестве пограничного инспектора в Киркенесе, расположенном в нескольких километрах от границы с российской Мурманской областью. С 2014 года он активно участвовал в жизни местного гражданского общества и в гуманитарной работе, в том числе в трансграничном сотрудничестве. Неоднократно высказывался в пользу сохранения тесных отношений с соседними российскими регионами.

Никогда не занимался сбором информации

Корр.: Вы всегда были другом России. Каково вам после того, что с вами случилось?

Фроде: Вот поэтому это стало серьёзным ударом. С 1991 года я защищал Российскую Федерацию. Я был с ней с того момента, когда она оказалась повержена со сломанным хребтом и когда она снова поднялась до нынешних высот. Дома меня даже обвиняли, что я испытывают слишком дружественные чувства к России. Так что то, в чём меня сейчас обвиняют, было особенно тяжким ударом.

Поддержка из дому

Жители Киркенеса провели демонстрацию в поддержку Фроде Берга, образована группа поддержки, ведущая сбор средств и пытающаяся организовать регулярные посещения.

Корр.: Но Фроде, вас горячо поддерживают жители Киркенеса. Что это значит для вас?

Фроде: Это очень хорошо, я так этим тронут. Поскольку я знаю, что там происходит.



«Поможем Фроде вернуться домой». В конце декабря сотни жителей Киркенеса вышли на демонстрацию в знак протеста против ареста Фроде Берга. Фото: Томас Нильсен

Ещё три месяца в СИЗО

Несмотря на очевидную нехватку доказательств, судья не проявила милосердия. На сегодняшнем заседании Бергу продлили содержание в СИЗО ещё на три месяца.

Судом был оглашён следующее решение:

«Рассмотрев ходатайство ФСБ о продлении содержания под стражей Фроде Берга – норвежца, родившегося 20 октября 1955 года, женатого, имеющего внуков […] г.р., не работающего, проживающего в Киркенесе, на улице Л…, д. 28, ранее не судимого, обвиняемого по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации на основе материалов дела, суд настоящим постановил продлить содержание под стражей на три месяца при общем сроке содержания под стражей пять месяцев, то есть до 5 мая 2018 года. Решение может быть обжаловано в Московском городском суде в течение 2 дней».

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