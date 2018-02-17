Россия увеличивает инвестиции в экономику США

За прошедший год, по данным Министерства финансов США, Россия увеличила свои инвестиции в государственные облигации Соединённых Штатов на 18,7 процентов – или на 16,1 миллиардов долларов.

Всего на конец декабря 2017 года Россия владела американскими ценными бумагами на сумму в 102,2 миллиардов долларов США. С данным результатом РФ располагается на 15 месте среди важнейших держателей государственных облигаций Соединённых Штатов.