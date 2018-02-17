навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
17.02.18  

О сумерках Европы

(0)
16.02.18   Редакция

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И ЭКОНОМИКА

(0)
 
16.02.18  

Кадры компьютерной игры как доказательство событий в Сирии

(0)
 
15.02.18   Редакция

Анджелина Джоли объединяет силы с НАТО для борьбы с преступлениями против женщин в зонах боевых действий

(0)

последние за вчера, 16.02.18  
15:35   Редакция

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И ЭКОНОМИКА

(0)
 
12:00  

Кадры компьютерной игры как доказательство событий в Сирии

(0)
 
07:31   Редакция

Фруде Берг: чувствую, что меня просто использовали, и пытаюсь побороть гнев и ненависть

(0)
 
07:24  

Цены и зарплаты: почему литовцы уезжают из страны

(0)
 
07:11  

Китай вновь пытается уменьшить высоту Эвереста

(0)
 
06:53   Редакция

Откуда у ИГИЛ израильское оружие - это понятно. А откуда у курдов - советское?

(0)
 
04:15   Редакция

Пятнадцать российских “контрактников” погибли при взрыве на базе в Сирии

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
15.02.18 17:52    
anygen Весёлые картинки (257)
14.02.18 00:47    
Олька Просто стихи (860)
10.02.18 17:12    
Сергей СМИРНОВ РИФМОПЛЁТСТВО (1)
06.02.18 14:13    
Lastori Австралийцы — жизнь в кредит (5)
30.01.18 10:16    
Георгиевна Россияне недовольны своей страной (108)
28.01.18 11:06    
Русский Стихи Михаила ТРУБИЦЫНА и Ельца (1)
26.01.18 00:01    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (200)
25.01.18 17:32    
GoldStar Привезти домой лежачего больного. (2)
 
дата публикации 17.02.18 06:44
скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия увеличивает инвестиции в экономику США


Mr. Дуглас  16/02/2018                          Фото: Arnoldius, CC BY-SA 3.0

За прошедший год, по данным Министерства финансов США, Россия увеличила свои инвестиции в государственные облигации Соединённых Штатов на 18,7 процентов – или на 16,1 миллиардов долларов.

Всего на конец декабря 2017 года Россия владела американскими ценными бумагами на сумму в 102,2 миллиардов долларов США. С данным результатом РФ располагается на 15 месте среди важнейших держателей государственных облигаций Соединённых Штатов.


статью прочитали: 113 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 