Страны Балтии для США - не туалетная бумага



Владимир Акопов

На минувшей неделе латышские СМИ писали о «наезде» США на латвийский ABLV Banka, о противоречивых оценках так называемой Стамбульской конвенции и об оценке идущих на востоке Украины военных действий.



Директора БЗК пора менять

Юрис Пайдерс в газете Neatkarīgā Rīta Avīze признаёт, что современная глобальная экономика немыслима без существования расчётов в американских долларах. Однако, указывает он, Министерству юстиции США, надзирающему за финансовым сектором, дана столь огромная власть, что эта структура может любое иностранное предприятие, включая банки, отключить от долларовых расчётов.

Автор пишет: «Поэтому с надзирателями за финансовой системой США гораздо безопаснее не спорить даже тогда, когда те не правы, а (предъявляенное ими — прим. ред.) обвинение сфабриковано. Поэтому европейские банки, по-тихому, платят миллиардные штрафы и живут дальше. И только если американцы, преувеличивая обвинения, нанесут миллиардные убытки крупным финансовым гигантам Франции или Германии, тогда спустя какое-то время Еврокомиссия начинает расследование в отношении одного или нескольких американских гигантов в Европе, чтобы суммарно столь же большими штрафами обложить google, apple или ещё какой-нибудь связанный с американским происхождением бизнес. В связи с этим, выдвигая претензии к крупнейшим банкам европейских держав, американцам надо считаться с тем, что ответ будет косвенным, но столь же болезненным, затрагивая и другие американские предприятия. В свою очередь такого инструмента, которым уравновесить свои интересы, у малых стран нет».

Пайдерс добавляет: «Принято, что полная поддержка несуразностей американцев принимается и американцы своих «самых доверенных союзников» не используют в качестве туалетной бумаги или как боксёрскую грушу для своих силовых упражнений. К сожалению, малые страны могут на это надеяться, но, при надобности, американцы используют их, чтобы подтереться».

На это он указывает в связи с тем, что Минфин США ввёл санкции в отношении одного из крупнейших латвийских банков — ABLV Bank, обвинив это учреждение в подкупе латвийских должностных лиц и др.

Комментатор Neatkarīgā Rīta Avīze подчёркивает: «Независимо от того, является ли это утверждение достоверным или нет, опубликование такого заявления о крупнейшем коммерческом банке Латвии с участием местного капитала является одним из крупнейших международных унижений, которое Латвия пережила в этом столетии. К тому же, Латвию унизила не та страна, которую мы считаем геополитическим противником НАТО, а страна, которая, якобы, самый большой друг Латвии.

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К сожалению, мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, какую информацию латвийские спецслужбы и финансовые надсмотрщики передали Минфину США.

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В любой нормальной стране следовало бы начать расследование не только возможной коррупции в надзоре за банками и руководстве ведущих финансовых учреждений, но также и в связи с подозрениями, что латвийские спецслужбы снабдили американцев классифицированными и, возможно, незаконно добытыми оперативным путём материалами, что нанесло существенный ущерб Латвийскому государству.

К сожалению, учреждением, которому следовало бы вести расследование возможной передачи секретных материалов американцам — Бюро по защите конституции (БЗК) — руководит лицо, которое, в своё время, обеспечивало стабильность своей карьеры, отправляя материалы латвийских уголовных процессов в посольство США…».

Священник Илмар Толстовс: В Стамбульской конвенции многие хорошие вещи перемешаны с очень плохими вещами

Виктор Авотиньш на портале газеты Neatkarīgā Rīta Avīze — nra.lv пишет, что, по мнению католического священника Илмара Толстова, сейчас как в философии, так и в мире европейских идей наступил большой вакуум.

В интервью порталу он, в частности, отмечает: «Постмодернизм и постпостмодернизм себя исчерпали, но возвращаться к абсолюту люди не хотят. Они говорят, что это стало бы возвращением в средневековье, возвращением к тоталитаризму идей и дум (…) Что тогда выбирают многие современные люди? Они выбирают антитеизм, или так называемый метафизический атеизм (…) Можно сказать, что это возвращение к обожествлению материи».

Толстовс признал: «На протяжении веков Церковь пережила различные столкновения цивилизаций, закаты и расцветы. И сейчас Европа больше не является центром Церкви. В Европе люди отбрасывают церковь, церковь им не нужна. Этому способствует достаток, потребительское мышление».

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В Великобритании только что приступил к работе министр одиночества. Министр, который отвечает за одиноких людей. Потому что там огромное число людей, которых бросили дети, внуки. Европа превращается в пансионат для престарелых людей. Папа римский Франциск в 2014 году, выступая в Совете Европы, тоже сказал: Европа — как уставшая бабушка.

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В Европе новая форма религии — потребление. Это своего рода форма религиозности. Можно сказать — психологический феномен. Потому что люди испытывают чувство счастья.

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Но человека одурманивают. У него даже нет времени подумать о вечной жизни, о вечных ценностях. У него есть новые товары, ему надо следить за новыми моделями, модными тенденциями… Молодёжь сидит в телефонах. Я езжу по домам, и там родители не могут понять, что делать — дети стали совсем сумасшедшими».

На вопрос о том, что он думает о Стамбульской конвенции, священник ответил: «В Стамбульской конвенции многие хорошие вещи перемешаны с очень плохими вещами. В конвенции на 80%, может быть даже на 90% всё приемлемо. Но 10-20% — абсолютно неприемлемы.

Почему Церковь этим обеспокоена? Церковь осознаёт, что есть люди с разным чувством половой роли, или тенденциями, но нам следует осознаватиь то, что пол дан человеку от Бога, и это лежит в основе истинной и глубокой христианской антропологии.

Раньше марксисты боролись за права рабочего класса. Я здесь усматриваю сходство, потому что через агрессивный феминизм мы пришли к обществу, в котором эта марксистская идея переносится на половые различия, провозглашая общество, в котором половых различиий как в понятии биологического, так и социального рода (гендера) на самом деле больше не существует».

По мнению Толстова, это диктатура меньшинства, и эта идеология, за которой стоит злой дух, разрушительна.

Он констатирует: «Это нападение на ядро идентичности человека (…) Дьяволу выгодно, чтобы Европа превратилась в массу людей неопределённого пола, которой легко манипулировать. Если, не дай Бог, начнутся какие-то военные действия, пропадает патриотизм, исчезают ценности… Таких людей больше ничего особо не интересует: страна, культура, национальное… Они становятся существами без национальности, без культуры».

Профессор Аусма Цимдиня о Стамбульской конвенции: Действительно ли надо подписывать, что кладут перед тобой?

Виктор Авотиньш на портале газеты nra.lv публикует также интервью с литературоведом, профессором Латвийского университета, членом Латвийской академии наук Аусмой Цимдиней.

По его просьбе, эксперт уточнила значение слова «гендер» с точки зрения латышского языка: «В документах по половому равноправию gender до сих пор переводилось как «пол», но в аспекте так называемой Стамбульской конвенции неожиданно появились другие понятия — «род», «социальный пол». Ради чего? И что это на самом деле означает? Лоббисты этого процесса во вразумительном виде не могут или не хотят объяснить это обществу. Здесь нам надо вернуться к английским (словам) sex/gender в кавычках. То есть, уже в 90-е годы ХХ века gender значило «оказавшийся в кризисном положении из-за своей теоретической неадекватности».

Она добавила, что в латышском языке подобные словосочетания существовали уже давно — «женский человек» и «мужской человек».

«Таким образом, женщина тоже является и остаётся человеком», — заключила Цимдиня.

Атис Климович: Латвии не следует распространять пропаганду Кремля

На сайте газеты Latvijas Avīze — LA.lv Атис Климович указывает, что если некое латвийское интернет-издание публикует статью с таким, как он пишет, «открытием», что в Украние идёт гражданская война, это однозначно следует расценивать как распространение российской лживой пропаганды.

Он пишет: «Именно такое мнение миру, в том числе и «ближнему зарубежью», а также Латвии, стараются навязать информаторы Кремля. Истина совершенно иная, потому что уже с 2014 года в Украину, где, по словам Владимира Путина, живут особо близкие русскому народу люди, введено измеряемое тысячами единиц количество российской боевой техники. Населённые пункты и солдаты Украины во время тяжёлых боёв просто обстреливались с территории России.

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Подпевание Кремлю о внутренней, или гражданской войне в Украине заставляет думать о сознательном распространении недостоверных сведений с целью переоценки критического отношения к агрессивной державе. Если мы согласны с таким мнением, то остаются только несколько шагов к отмене санкций и бизнеса «как обычно». А также до признания того, что дела в России не столь уж ненормальные. Тогда, может быть, мы не заметим и серьёзную концентрацию военной силы на западе России, то есть, вблизи нашей границы. Однако, размещение «Искандеров» был соответствующе оценено, и это сразу же подтвердило, что командование НАТО не сможет «нежиться», по меньшей мере, в ближайшие годы».

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