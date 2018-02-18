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опубликовано редакцией на Переводике 18.02.18 06:12
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Украина: европейский центр противозаконных секс-туризма и торговли людьми


February 16, 2018

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на протяжении 2017 года разоблачили 25 международных каналов торговли людьми, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

"Торговля людьми - это преступление, по которому Госпогранслужба проводит ряд розыскных и превентивных мер. За 2017 год мы раскрыли 25 каналов торговли людьми, задержаны около 600 человек. Для отработки этих каналов мы проводили совместные операции с польскими и литовскими правоохранительными органами", - рассказал П.Цигикал, которого цитирует департамент коммуникации МВД Украины.

Interfax Ukraine news Agency


Выдержки  из  отчета Госдепартамента США :



Государственный департамент Соединённых Штатов


Отдел по мониторингу и  борьбе  с  торговлей  людьми

Отчет:  торговля  людьми  в  2017 году

Раздел: Украина

Как  уже  сообщалось  последние  пять лет, Украина  является  страной-источником,  транзитной  страной  и страной  назначения для мужчин, женщин и детей, предназначенных преимущественно  для   принудительного  труда  и,  в  меньшей степени, -  для  сексуальной эксплуатации. Украинские жертвы подвергаются  сексуальной  эксплуатации  и  принуждаются  к  труду на  Украине, а также в России, Польше, Турции, Соединенных Штатах и других частях Европы, Средней Азии и Ближнего Востока. Украинские женщины и дети подвергаются  сесуальной эксплуатации   внутри  страны,  сообщил  Госдепартамент  США  в  своём  отчете  за  2017 год.

Правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по  ликвидации  торговли  людьми; однако, оно  прилагает значительные усилия, чтобы соответствовать  им. В  2016-м  Правительство обеспечило  вынесение  немногим  большее количество приговоров,  чем в  2015-м,  изменив тем самым  пятилетний нисходящий тренд.  В течение последних  шести лет Правительство  не  проявляло  должной энергии  в  расследованиях и  преследовании  по суду торговцев  людьми,  инициируя  прогрессивно меньшее  количество  расследований и судебных  разбирательств.  Условные  приговоры, являющиеся  следствием,  вероятно,  коррупции, означали, что полностью  изобличенные   торговцы людьми избегали  тюремного  заключения, что   является  непропорционально  мягким,   по сравнению с тяжестью преступления, наказанием,  неспособным  предотвратить преступления  работорговли.

Подпитываемый  российской агрессией, конфликт в восточной Украине стал  причиной  перемещения  почти двух  миллионов  человек, и это население особенно уязвимо для эксплуатации. В областях, которые  контролируют руководимые Россией сепаратисты, ситуация стала особенно сложной. Варианты занятости ограничены, а  сепаратистские “власти” ограничили международную гуманитарную помощь, которая помогла бы удовлетворить потребности  граждан. Женщины и девочки из зон  конфликта  похищались  в целях сексуальной  эксплуатации  и  принуждения  к  труду  на  Украине и в  России. Внутренне перемещенные лица были  объектами работорговли,  некоторые украинцы принуждались  к  подневольному  труду  на  территориях  не  находящихся  под  контролем государства,  зачастую  через похищение, пытки  и вымогательство. Многочисленное перемещенное население и экономический кризис увеличили уязвимость украинцев  перед   работорговлей по всей стране. Международные эксперты сообщили, что демография украинских жертв торговли людьми  изменилась с начала конфликта и стала  включать больше  городских юношей и молодых  мужчин,  принуждаемых  к  подневольному труду  и  совершению преступлений, таких как незаконный оборот и  перевозка  наркотиков


СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Правительство немного нарастило  усилия  по  обеспечению  исполнения  законов  и приняло меры на государственном уровне. Статья 149 уголовного кодекса запрещает все формы торговли  людьми  и предписывает наказание за  неё  в  виде  заключения в тюрьму на срок от  3-х до  15 лет,  что  является  достаточно строгим  наказанием,  и соразмерным  с   наказаниями за  другие  тяжкие  преступления, такие как изнасилование. В  2016 году  органы  правопорядка расследовали  112 преступлений  связанных  с торговлей людьми,  что  на  1  больше  чем  в  2015-м (111 преступлений). Эти случаи включали 72 случая сексуальной эксплуатации, 9  -  работорговли, 26 -   “принудительного участия в преступной деятельности”, 3 -  торговли детьми, и  2 -  принуждения к попрошайничеству. Большинство  осужденных  получило  наказания  не  связанные  с  лишением свободы.  


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VIDEO Sex in the City (2010): Поскольку Украина переживает  войну и экономические  трудности,  то  секс-индустрия  процветает. Но тот  ли  это  вид  туризма  который  действительно нужен Украине?





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теги: Украина  
   
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