опубликовано редакцией на Переводике 18.02.18 06:12 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Ukraine: European Capital of Illicit Sex Tourism, Human trafficking" США - 16 февраля 2018 г. Украина: европейский центр противозаконных секс-туризма и торговли людьми

February 16, 2018 Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на протяжении 2017 года разоблачили 25 международных каналов торговли людьми, сообщил глава ведомства Петр Цигикал. "Торговля людьми - это преступление, по которому Госпогранслужба проводит ряд розыскных и превентивных мер. За 2017 год мы раскрыли 25 каналов торговли людьми, задержаны около 600 человек. Для отработки этих каналов мы проводили совместные операции с польскими и литовскими правоохранительными органами", - рассказал П.Цигикал, которого цитирует департамент коммуникации МВД Украины. Interfax Ukraine news Agency

Выдержки из отчета Госдепартамента США :



Государственный департамент Соединённых Штатов

Отдел по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Отчет: торговля людьми в 2017 году Раздел: Украина Как уже сообщалось последние пять лет, Украина является страной-источником, транзитной страной и страной назначения для мужчин, женщин и детей, предназначенных преимущественно для принудительного труда и, в меньшей степени, - для сексуальной эксплуатации. Украинские жертвы подвергаются сексуальной эксплуатации и принуждаются к труду на Украине, а также в России, Польше, Турции, Соединенных Штатах и других частях Европы, Средней Азии и Ближнего Востока. Украинские женщины и дети подвергаются сесуальной эксплуатации внутри страны, сообщил Госдепартамент США в своём отчете за 2017 год. Правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако, оно прилагает значительные усилия, чтобы соответствовать им. В 2016-м Правительство обеспечило вынесение немногим большее количество приговоров, чем в 2015-м, изменив тем самым пятилетний нисходящий тренд. В течение последних шести лет Правительство не проявляло должной энергии в расследованиях и преследовании по суду торговцев людьми, инициируя прогрессивно меньшее количество расследований и судебных разбирательств. Условные приговоры, являющиеся следствием, вероятно, коррупции, означали, что полностью изобличенные торговцы людьми избегали тюремного заключения, что является непропорционально мягким, по сравнению с тяжестью преступления, наказанием, неспособным предотвратить преступления работорговли. Подпитываемый российской агрессией, конфликт в восточной Украине стал причиной перемещения почти двух миллионов человек, и это население особенно уязвимо для эксплуатации. В областях, которые контролируют руководимые Россией сепаратисты, ситуация стала особенно сложной. Варианты занятости ограничены, а сепаратистские “власти” ограничили международную гуманитарную помощь, которая помогла бы удовлетворить потребности граждан. Женщины и девочки из зон конфликта похищались в целях сексуальной эксплуатации и принуждения к труду на Украине и в России. Внутренне перемещенные лица были объектами работорговли, некоторые украинцы принуждались к подневольному труду на территориях не находящихся под контролем государства, зачастую через похищение, пытки и вымогательство. Многочисленное перемещенное население и экономический кризис увеличили уязвимость украинцев перед работорговлей по всей стране. Международные эксперты сообщили, что демография украинских жертв торговли людьми изменилась с начала конфликта и стала включать больше городских юношей и молодых мужчин, принуждаемых к подневольному труду и совершению преступлений, таких как незаконный оборот и перевозка наркотиков

СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ Правительство немного нарастило усилия по обеспечению исполнения законов и приняло меры на государственном уровне. Статья 149 уголовного кодекса запрещает все формы торговли людьми и предписывает наказание за неё в виде заключения в тюрьму на срок от 3-х до 15 лет, что является достаточно строгим наказанием, и соразмерным с наказаниями за другие тяжкие преступления, такие как изнасилование. В 2016 году органы правопорядка расследовали 112 преступлений связанных с торговлей людьми, что на 1 больше чем в 2015-м (111 преступлений). Эти случаи включали 72 случая сексуальной эксплуатации, 9 - работорговли, 26 - “принудительного участия в преступной деятельности”, 3 - торговли детьми, и 2 - принуждения к попрошайничеству. Большинство осужденных получило наказания не связанные с лишением свободы.

