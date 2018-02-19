Экспедиция на Новую Землю – в числе приоритетных задач Северного флота в 2018 году

Курс - на Новую Землю. Фото: Томас Нильсен

Экспедиционные отряды проведут всеобъемлющие исследования крупнейшего арктического архипелага страны.





Atle Staalesen февраля 15, 2018

Новая Земля – закрытая военная территория общей площадью свыше 83.000 квадратных километров, простирающаяся на север от 74 параллели. Два крупных острова архипелага представляют собой важнейший плацдарм Вооружённых Сил России и являются зоной особого военного интереса.

Комплексная экспедиция на Новую Землю является одной из приоритетных задач Северного флота на 2018 год, сообщил на этой неделе командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.





Военнослужащие Северного флота на параде 9 Мая. Фото: Атле Столесен

Исследование прибрежных районов будет осуществляться силами одного из соединений судов флота при поддержке Русского географического общества. В состав экспедиционных отрядов будут привлекаться только офицеры и военнослужащие контрактной службы на добровольной основе.

Цель экспедиции – исследование и наиболее полное использование опыта истории освоения архипелага Новая Земля в интересах обеспечения безопасности Арктики. В составе каждого из экспедиционных отрядов предусматриваются историко-научные подразделения, которые выполнят необходимые военной науке исследования, проведут мониторинг экологического состояния районов выполнения задач, сообщается в пресс-релизе.

«К необходимости проведения подобных мероприятий Северный флот поступательно приближался с момента образования объединенного стратегического командования в 2014 году, – сказал адмирал Николай Евменов. – Увеличение количества и дальности походов отрядов боевых кораблей, восстановление интенсивности мероприятий боевой подготовки в акваториях, на островах морей Северного Ледовитого океана и прилегающих территориях потребовали всестороннего и, что самое главное, комплексного изучения районов выполнения задач».





Северная оконечность Новой Земле. Фото: Томас Нильсен

Адмирал отметил, что на территории архипелага сосредоточено огромное количество объектов военной инфраструктуры и других материальных свидетельств его военного освоения и боевых действий. С точки зрения дальнейшего использования, подавляющее большинство из них бесперспективно. Однако в качестве объектов для исследований, восстановления утраченной памяти о событиях минувших лет рассматривать их можно и нужно.

Экспедиции проследуют маршрутами первопроходцев XIX века и исследуют места дислокации воинских частей и подразделений Новоземельской ВМБ в годы Великой Отечественной войны, мест боестолкновений, захоронений красноармейцев и краснофлотцев, а также места дислокации соединений и воинских частей флота в послевоенный период. Кроме того, будут исследоваться возможные места дислокации, районы базирования, полевые аэродромы и другие артефакты, связанные с действиями сил фашисткой Германии на Новой Земле, по информации Северного флота.

Новая Земля – закрытая военная зона, находящаяся под строгим контролем со стороны ВС России. Население Новой Земли составляет 2900 человек, львиная доля которых проживает в посёлке Белушья губа на юго-западе архипелага.

В период с 1973 по 1975 гг. южный остров архипелага использовался для масштабных подземных испытаний ядерного оружия. Было проведено семь взрывов, в нескольких случаях имел место прорыв радиоактивных газов в атмосферу из-за недостаточной глубины заложения.

С1976 по 1990 гг. все подземные испытания ядерного оружия проводились на северном полигоне в районе пролива Маточкин Шар. С 1990 года на Новой Земле проводятся только так называемые докритические ядерные испытания.

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