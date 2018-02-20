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дата публикации 20.02.18 02:16
скаут: Игорь Львович;
   
 

Талибы: США должны извлечь урок из участи СССР

Группировка "Талибан" заявила о том, что "силовая стратегия в Афганистане ни к чему, кроме продолжения войны, не приведет, и США должны извлечь урок из участи Советского Союза".

Эта экстремистская группировка в пресс-релизе, приуроченном к годовщине вывода Советской армии из Афганистана, предупредила американскую армию, что ей следует извлечь урок из истории и покинуть афганскую землю.

"Физическая и материальная мощь не могут победить волю и мужество афганского народа, и потому новым оккупантам следует извлечь поучительный урок из поражения Совестской армии", - говорится в заявлении.

В группировке также подчеркнули, что "Афганистан всегда был и останется кладбищем империй, и Соединенным Штатам следует всерьез учитывать это обстоятельство, подобному тому, как по признанию самих американских конгрессменов, на протяжении истории никакая оккупационная сила не сумела покорить Афганистан".

"Силовая стратегия в Афганистане только ведет к затяжной войне, и никакого иного выхода у оккупантов, кроме ухода с афганской земли, не существует", - отметили талибы.

По словам талибов, "если американцы не позволят афганскому народу создать желаемое правительство, их постигнет участь бывшего Советского союза".

статью прочитали: 207 человек

   
теги: Афганистан  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 20.02.2018 09:05:06
Честно говоря, они сильно льстят себе, называя Афганистан "могильщиком империй".

По прибытии Империй в Афганистан, свободолюбивые афгане прятались в горах, дичали, покрывались шерстью, частично утрачивали человеческую речь и прямохождение...

Со временем захватчики обнаруживали, что смысл нахождения в Афганистане совершенно ничтожен.
Он нахр. никому не нужен, этот Афганистан.
И они уходили.

Афгане, случайно обнаружив, что захватчики ушли, предавались ликованию по случаю своей великой победы над очередной империей.
Потом, по обычаю, принимались резать друг друга с целью ограбления и всяких надругательств.

И приходила очередная империя с целью пошарить на предмет, чего бы пограбить.
Только СССР приперся с целью что-то построить.
Но аборигены, следуя своей привычке, после его ухода разнесли - разграбили все, что им построили.
Народный обычай потому что.
Традиция.
И отпраздновали очередную победу над очередной Империей.

...Сейчас эти бравые заморыши насмерть бьются с очередной Империей.

Технология их освободительной войны предельно проста.

Пару лет назад разразился скандал.
Итальянский контингент, занимавший там какие-то позиции, сдал свою вахту суровым британцам.
На второй день к британскому командиру прибыл мелкий, отродясь немытый лохматый талиб, и протянул распахнутую в жесте "давай" когтистую лапу...

Оказалось, итальянцы платили окрестным моджахедам - талибам мзду за свою спокойную жизнь.
Нестреляние и ненападение.

Ну вот посланец талибов и прибыл к британцам за мздой.

Чем там кончилось судить можно по полной тишине в тех местах.

Британцы и талибане-моджахеды пришли к консенсусу по величине дани...
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 20.02.2018 09:26:24
По поводу широко известной неукротимой свирепости и чрезвычайного мужества афганиев можно привести эпизод из мемуаров У.Черчилля. Я его как-то здесь приводил.
Но повторю.
Уинстон в те времена служил в Пенджабском пехотном полку. Кажется, ротным командиром.

...Индиец - солдатик , шляясь по базару в Кабуле, не сошелся в цене с торговцем за какую-то покупку.

Торговец вынул из-под прилавка древнее ружьецо, заряжавшееся с дула и стрелявшее пулями диаметром с шарик для пинг-понга.
И отстрелил солдатику голову выстрелом в упор. В шею попал.

...Через полчаса поднятый по тревоге Пенджабский пехотный полк оцепил базар.
Прогремела команда "Примкнуть штыки!" и солдаты вошли на базар сразу через все ворота...

Через день базар функционировал как ни в чем не бывало.
Солдат - пенджабцев встречали как родных и торговцы ни за что не хотел брать с них плату за приобретаемый товар.
Чисто из уважения и любви.

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