Талибы: США должны извлечь урок из участи СССР

Группировка "Талибан" заявила о том, что "силовая стратегия в Афганистане ни к чему, кроме продолжения войны, не приведет, и США должны извлечь урок из участи Советского Союза".

Эта экстремистская группировка в пресс-релизе, приуроченном к годовщине вывода Советской армии из Афганистана, предупредила американскую армию, что ей следует извлечь урок из истории и покинуть афганскую землю.

"Физическая и материальная мощь не могут победить волю и мужество афганского народа, и потому новым оккупантам следует извлечь поучительный урок из поражения Совестской армии", - говорится в заявлении.

В группировке также подчеркнули, что "Афганистан всегда был и останется кладбищем империй, и Соединенным Штатам следует всерьез учитывать это обстоятельство, подобному тому, как по признанию самих американских конгрессменов, на протяжении истории никакая оккупационная сила не сумела покорить Афганистан".

"Силовая стратегия в Афганистане только ведет к затяжной войне, и никакого иного выхода у оккупантов, кроме ухода с афганской земли, не существует", - отметили талибы.

По словам талибов, "если американцы не позволят афганскому народу создать желаемое правительство, их постигнет участь бывшего Советского союза".

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