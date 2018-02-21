Facebook разоблачит интернет-троллей с помощью почтовых открыток

Компания Марка Цукерберга придумала, как бороться с незаконной политической агитацией в социальной сети. Владельцам аккаунтов, поддерживающим или критикующим определенных кандидатов на американских выборах, по обычной почте пришлют открытки с секретным кодом. Таким образом, Facebook надеется выяснить, кто из пропагандистов находится не на территории США, а, например, в России.

«Если вы запустите [в соцсети] объявление о кандидате, мы отправим вам почтовую открытку, и вам придется использовать [содержащийся в ней] код, чтобы доказать, что вы находитесь в Соединенных Штатах», — заявила Кейти Харбат, глобальный директор политических программ Facebook. Механизм верификации прост: если разместивший политическую рекламу находится не в США и использует фейковый аккаунт с указанным в нем фальшивым американским адресом, он не получит код и не сможет размещать политическую рекламу в Facebook, сообщает Verge со ссылкой на Reuters.

Открытки с кодом будут отправляться обычной почтой любому покупателю политической рекламы в соцсети. Требование проверки личности владельца аккаунта не распространяется на тех пользователей FB, которые просто обсуждают в соцсети политические вопросы. Указывать секретный код при размещении поста придется только тем, кто агитирует за или против какого-то определенного кандидата на выборах в США любого уровня — от президентских до муниципальных. Новая система в масштабах всей страны будет опробована на предстоящих этой осенью промежуточных выборах в Конгресс.

Кейти Харбат признала, что верификация «не решит все», это всего лишь один шаг, который предпринимает Facebook, чтобы помешать иностранным гражданам вмешиваться во внутреннюю политику США.

Решение Facebook последовало вскоре после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 гражданам России, предположительно причастным к деятельности так называемой «фабрики троллей». Ее участники во время президентских выборов 2016 года в США размещали, в том числе в FB, посты с критикой кандидата от демократов Хиллари Клинтон и призывами голосовать за республиканца Дональда Трампа.

Согласно недавнему опросу, американцы считают, что Facebook наносит обществу больший вред, чем, например, McDonald’s. Респонденты ставят в вину FB психологическую зависимость от соцсетей, в которой оказываются пользователи, и манипулирование с помощью этого инструмента общественным мнением.