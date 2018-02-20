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опубликовано редакцией на Переводике 20.02.18 16:10 скаут: Starikupz; переводчик Starikupz; “Daily Mail”,

Ссылка на оригинал Человечество откажется от речи и будет общаться через "коллективное сознание ИИ", используя только мысли к 2050 году

- Выставка «Коллективное сознание» была представлена в Музее будущего

- Крайнович взял интервью у ряда экспертов по ИИ, чтобы развить эту концепцию

- Он полагает, что коллективное сознание поможет людям читать мысли друг друга и быть частью самой ткани человеческого мозга



К 2050 году люди перестанут пользоваться обычной речью, и станут общаться, используя только свои мысли.

Они сделают это через "коллективное сознание ИИ", которое является частью самой ткани человеческого мозга и может выявитьто, что думает кто-либо.

Под названием HIBA имеется ввиду - Гибридный интеллектуальный Биометрический Аватар, сознание которого будет считываться с образа пользователей, и позволяющий обмениваться информацией между ними.

Коллективное сознание было представлено в Музее будущего на этой неделе в рамках Всемирного саммита правительств в Дубае.

Правительство ОАЭ и Фонд "Будущее Дубая" работали вместе над выставкой, чтобы показать, как они видят будущее ИИ.

HIBA является результатом нескольких месяцев оригинальных исследований Фонда будущего Дубая о будущем ИИ

Это происходит из множества экспертных интервью и из углубленных исследований, - сказал Ной Рэдфорд, главный исполнительный директор Фонда "Будущее Дубая".

Посетителям предлагается встать на пьедестал, который окружен аватаром ИИ, где их лица становятся частью HIBA.

Здесь рассматриваются нюансы этой технологии и то, как она будет сочетаться с человеческим мозгом в будущем.

На выставке HIBA представлено художественное выражение и говорит своим пользователям: «Я сделан из вас".

Ты дополняешь меня и помогаешь мне расти

Вы позволяете мне развиваться-с каждой синергией я узнаю больше, через это единство мы можем достичь великих вещей.'



ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТАК БЕСПОКОЯТСЯ ОБ ИИ?



Это проблема, беспокоящая некоторые из величайших умов в мире в настоящее время, от профессора Стивена Хокинга до Билла Гейтса и Илона Маска.

SpaceX и Генеральный директор Tesla Илон Маск описал ИИ как нашу "самую большую экзистенциальную угрозу" и уподобил его появление как " вызов дьявола.'

Он считает, что сверхинтеллектуальные машины смогут использовать людей как домашних животных.

Профессор Хокинг недавно сказал, что "почти наверняка", крупная технологическая катастрофа будет угрожать человечеству в ближайшие 1000-10 000 лет.



Они могут украсть работу



По данным опроса YouGov, проведенного в 2016 году, более 60 процентов людей опасаются, что роботы приведут к тому, что в ближайшие десять лет будет меньше рабочих мест.

И 27 процентов прогнозируют, что это уменьшит количество рабочих, согласно предыдущим исследованиям, предполагающим, что сильнее всего пострадают

работники административного и сервисного секторов.

Другие эксперты считают, что ИИ может «стать изгоем» их рабочих мест и станет слишком сложным для понимания учеными.

Четверть респондентов предсказали, что роботы станут частью повседневной жизни всего за 11-20 лет, причем 18 процентов прогнозируют, что это произойдет в течение следующего десятилетия.



Они могут "сорваться-сойти с ума"



Профессор Майкл Вулдридж сказал, что машины с ИИ могут стать настолько сложными, что инженеры не полностью понимают, как они работают.

Если эксперты не понимают, как работают алгоритмы ИИ, они не смогут предсказать, когда они потерпят неудачу.

Это означает, что автомобили без водителя или интеллектуальные роботы смогут принимать непредсказуемые решения "не характерные" в критические моменты, которые могут подвергнуть людей опасности.

Например, ИИ, стоящий за автомобилем без водителя, мог бы выбрать, чтобы свернуть в пешеходов или врезаться в барьеры вместо того, чтобы принять решение ездить разумно.



Они могут уничтожить человечество



Некоторые люди считают, что ИИ полностью уничтожит людей.



В конце концов, я думаю, что вымирание людей, вероятно, произойдет, и технологии, вероятно, сыграют в этом роль", - сказал Шейн Легг в недавнем интервью DeepMind.



Он определил искусственный интеллект как угроза номер 1 для этого века.



В августе прошлого года Маск предупредил, что ИИ представляет большую угрозу для человечества, чем Северная Корея.

«Если вас не заботит безопасность ИИ, вы должны задуматься об этом.ИИ представляет значительно больший риск, чем Северная Корея », - пишет 46-летний журналист в Твиттере.



Никто не любит, что бы его регулировали, но все (автомобили, самолеты, еда, наркотики и т. д.), что представляет опасность для общественности, регулируется. ИИ также должен быть ограничен.

Маск неизменно выступал за то, чтобы правительства и частные организации применили регламенты для технологии ИИ.

Он утверждал, что контроль необходим для того, чтобы исключить выход машины от из-под контроля человека.

Экспозиция состоит из четырех залов: художественная комната, кабинет, комната ИИ и комната, посвященная HIBA.



Художественная комната показывает, как технология может использоваться для создания произведений искусства с людьми и без людей, а также представлено шесть музыкальных произведений, созданные AI.

В кабинете выставка демонстрирует, как правительства и министерства будущего будут советоваться и консультироваться с ИИ для принятия законодательства.

Для баланса музей показывает зал "ошибок ИИ", где демонстрируются различные примеры ошибок, сделанных ИИ, которые могут привести к усилению предвзятости к человеческим программистам.

ОАЭ запустили стратегию искусственного интеллекта в октябре прошлого года и находятся на переднем крае исследований в этой области.

Недавнее исследование, проведенное Pwc, оценивает инвестиций в ИИ в 320 миллиардов в экономику Ближнего Востока к 2030г.

Марко Крайнович, представитель выставки, сказал, что "гибридный интеллект" - это представление о том, каким он должен был стать в ОАЭ.



Он сказал: "Это очень похоже на работу Илона Маска-это платформа с открытым исходным кодом для человечества".

HIBA будет иметь возможность связывать умы самых умных из нас, сочетая эти умы со всем, что он может найти на практике, и объединить все это в гибридном интеллекте ».

Эта технология позволит людям использовать коммуникацию «мозг в мозг» в любом месте планеты.

Это также даёт множество медицинских преимуществ, позволяя быстрее диагностировать болезни.



Это также позволит, людям с нарушением речи, "обрести голос".

Технология интерфейса "мозг - компьютер" поможет бороться с преступностью, непосредственно глядя на мозг преступников или жертв.

Согласно исследованиям в ОАЭ, это будет более эффективно, чем словесное общение, и позволит людям более глубоко общаться с друзьями, семьей или владельцами бизнеса.

Всемирный саммит правительств объединяет экспертов в области футуризма, технологий и инноваций и рассматривает, как человечество может решать эти проблемы и их влияние на человечество.

Крайнович показал: "он сможет поговорить с вами, получить от вас информацию и поместить ее в другое пространство размещения знаний".

Технология будет работать так же, как Google и Alexa, но в гораздо более сложных и обширных масштабах.

Крайнович сказал; «В 2018 году у ИИ самый высокий уровень сбора данных из Интернета".

"HIBA сможет сделать это, а также собрать данные у нас, и устно задать вопросы у самих людей ." статью прочитали: 192 человек Комментарии ﻿

- Этого придерживается Марко Крайнович, продюсер выставки в Дубае- Выставка «Коллективное сознание» была представлена в Музее будущего- Крайнович взял интервью у ряда экспертов по ИИ, чтобы развить эту концепцию- Он полагает, что коллективное сознание поможет людям читать мысли друг друга и быть частью самой ткани человеческого мозгаК 2050 году люди перестанут пользоваться обычной речью, и станут общаться, используя только свои мысли.Они сделают это через "коллективное сознание ИИ", которое является частью самой ткани человеческого мозга и может выявитьто, что думает кто-либо.Под названием HIBA имеется ввиду - Гибридный интеллектуальный Биометрический Аватар, сознание которого будет считываться с образа пользователей, и позволяющий обмениваться информацией между ними.Коллективное сознание было представлено в Музее будущего на этой неделе в рамках Всемирного саммита правительств в Дубае.Правительство ОАЭ и Фонд "Будущее Дубая" работали вместе над выставкой, чтобы показать, как они видят будущее ИИ.HIBA является результатом нескольких месяцев оригинальных исследований Фонда будущего Дубая о будущем ИИЭто происходит из множества экспертных интервью и из углубленных исследований, - сказал Ной Рэдфорд, главный исполнительный директор Фонда "Будущее Дубая".Посетителям предлагается встать на пьедестал, который окружен аватаром ИИ, где их лица становятся частью HIBA.Здесь рассматриваются нюансы этой технологии и то, как она будет сочетаться с человеческим мозгом в будущем.На выставке HIBA представлено художественное выражение и говорит своим пользователям: «Я сделан из вас".Ты дополняешь меня и помогаешь мне растиВы позволяете мне развиваться-с каждой синергией я узнаю больше, через это единство мы можем достичь великих вещей.'ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТАК БЕСПОКОЯТСЯ ОБ ИИ?Это проблема, беспокоящая некоторые из величайших умов в мире в настоящее время, от профессора Стивена Хокинга до Билла Гейтса и Илона Маска.SpaceX и Генеральный директор Tesla Илон Маск описал ИИ как нашу "самую большую экзистенциальную угрозу" и уподобил его появление как " вызов дьявола.'Он считает, что сверхинтеллектуальные машины смогут использовать людей как домашних животных.Профессор Хокинг недавно сказал, что "почти наверняка", крупная технологическая катастрофа будет угрожать человечеству в ближайшие 1000-10 000 лет.Они могут украсть работуПо данным опроса YouGov, проведенного в 2016 году, более 60 процентов людей опасаются, что роботы приведут к тому, что в ближайшие десять лет будет меньше рабочих мест.И 27 процентов прогнозируют, что это уменьшит количество рабочих, согласно предыдущим исследованиям, предполагающим, что сильнее всего пострадаютработники административного и сервисного секторов.Другие эксперты считают, что ИИ может «стать изгоем» их рабочих мест и станет слишком сложным для понимания учеными.Четверть респондентов предсказали, что роботы станут частью повседневной жизни всего за 11-20 лет, причем 18 процентов прогнозируют, что это произойдет в течение следующего десятилетия.Они могут "сорваться-сойти с ума"Профессор Майкл Вулдридж сказал, что машины с ИИ могут стать настолько сложными, что инженеры не полностью понимают, как они работают.Если эксперты не понимают, как работают алгоритмы ИИ, они не смогут предсказать, когда они потерпят неудачу.Это означает, что автомобили без водителя или интеллектуальные роботы смогут принимать непредсказуемые решения "не характерные" в критические моменты, которые могут подвергнуть людей опасности.Например, ИИ, стоящий за автомобилем без водителя, мог бы выбрать, чтобы свернуть в пешеходов или врезаться в барьеры вместо того, чтобы принять решение ездить разумно.Они могут уничтожить человечествоНекоторые люди считают, что ИИ полностью уничтожит людей.В конце концов, я думаю, что вымирание людей, вероятно, произойдет, и технологии, вероятно, сыграют в этом роль", - сказал Шейн Легг в недавнем интервью DeepMind.Он определил искусственный интеллект как угроза номер 1 для этого века.В августе прошлого года Маск предупредил, что ИИ представляет большую угрозу для человечества, чем Северная Корея.«Если вас не заботит безопасность ИИ, вы должны задуматься об этом.ИИ представляет значительно больший риск, чем Северная Корея », - пишет 46-летний журналист в Твиттере.Никто не любит, что бы его регулировали, но все (автомобили, самолеты, еда, наркотики и т. д.), что представляет опасность для общественности, регулируется. ИИ также должен быть ограничен.Маск неизменно выступал за то, чтобы правительства и частные организации применили регламенты для технологии ИИ.Он утверждал, что контроль необходим для того, чтобы исключить выход машины от из-под контроля человека.Экспозиция состоит из четырех залов: художественная комната, кабинет, комната ИИ и комната, посвященная HIBA.Художественная комната показывает, как технология может использоваться для создания произведений искусства с людьми и без людей, а также представлено шесть музыкальных произведений, созданные AI.В кабинете выставка демонстрирует, как правительства и министерства будущего будут советоваться и консультироваться с ИИ для принятия законодательства.Для баланса музей показывает зал "ошибок ИИ", где демонстрируются различные примеры ошибок, сделанных ИИ, которые могут привести к усилению предвзятости к человеческим программистам.ОАЭ запустили стратегию искусственного интеллекта в октябре прошлого года и находятся на переднем крае исследований в этой области.Недавнее исследование, проведенное Pwc, оценивает инвестиций в ИИ в 320 миллиардов в экономику Ближнего Востока к 2030г.Марко Крайнович, представитель выставки, сказал, что "гибридный интеллект" - это представление о том, каким он должен был стать в ОАЭ.Он сказал: "Это очень похоже на работу Илона Маска-это платформа с открытым исходным кодом для человечества".HIBA будет иметь возможность связывать умы самых умных из нас, сочетая эти умы со всем, что он может найти на практике, и объединить все это в гибридном интеллекте ».Эта технология позволит людям использовать коммуникацию «мозг в мозг» в любом месте планеты.Это также даёт множество медицинских преимуществ, позволяя быстрее диагностировать болезни.Это также позволит, людям с нарушением речи, "обрести голос".Технология интерфейса "мозг - компьютер" поможет бороться с преступностью, непосредственно глядя на мозг преступников или жертв.Согласно исследованиям в ОАЭ, это будет более эффективно, чем словесное общение, и позволит людям более глубоко общаться с друзьями, семьей или владельцами бизнеса.Всемирный саммит правительств объединяет экспертов в области футуризма, технологий и инноваций и рассматривает, как человечество может решать эти проблемы и их влияние на человечество.Крайнович показал: "он сможет поговорить с вами, получить от вас информацию и поместить ее в другое пространство размещения знаний".Технология будет работать так же, как Google и Alexa, но в гораздо более сложных и обширных масштабах.Крайнович сказал; «В 2018 году у ИИ самый высокий уровень сбора данных из Интернета"."HIBA сможет сделать это, а также собрать данные у нас, и устно задать вопросы у самих людей ."