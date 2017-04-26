Ле Пен шлет к черту политику Меркель

Выборы во Франции в самом разгаре. И если Эммануэль Макрон посредством СМИ пытается голословно осудить Владимира Путина во вмешательствах в систему голосования, то его визави Марин Ле Пен вполне обоснованно критикует немку Ангелу Меркель. Она шлет ей «пламенный привет».

Оставив пост лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, похоже, пошла ва-банк. По крайней мере судя по её красноречивым высказываниям, становиться ясно, что в этой борьбе за президентское кресло она готова на всё. И тут дело не в том, что когда-то её папа не возглавил Францию. Ле Пен действительно хочет кардинально изменить Европу.

В эфире телеканала TF1 француженка заявила, что уважает все государства Европы. В будущем Марин Ле Пен готова работать со всеми государствами – Россией, США, Великобританией и остальными странами – ожидая уважительного отношения от партнеров. Она подчеркнула, что не выступает против Европы, а также хочет собрать европейских лидеров «без европейских ведомств», дабы обсудить ситуацию в ЕС.

И её намерения вполне объяснимы. Особенно с учетом того, как она раскритиковала нынешнего президента Франции Франсуа Олланда. А точнее, его поездки к Ангеле Меркель. «Наши правители проводят свою жизнь, навещая Ангелу Меркель», – заявила Ле Пен, отвечая на вопрос, последует ли она примеру Олланда.

Самым ясным образом Марин Ле Пен дала понять, что политика канцлера Германии, её ни в каком ракурсе не устраивает. Особенно в том, когда европейские лидеры ездят к Ангеле Меркель за советом. Привычка искать «своего рода благословение» у Меркель, по мнению Ле Пен, является нездоровой.

И такое отношение Ле Пен к немецкому канцлеру вполне может говорить о том, что она шлет к черту Ангелу Меркель со всеми её идеалами, которые, по факту, принесли огромные трудности Евросоюзу. Француженка дает четкий сигнал Меркель и всем тем политикам, которые находятся у неё на побегушках, что она не такая и, если придет к власти, то будет стараться «отобрать» некую пальму первенства у немки.

Впрочем, узнать сможет ли Ле Пен осуществить свои планы и проверить неголословные ли она толкает речи, можно будет только после 7 мая. Второй тур пройдет именно тогда.

Антон Орловский