навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
26.04.17   Редакция

Ле Пен шлет к черту политику Меркель

(0)
 
25.04.17   Редакция

Странное дело нациста, ставшего израильским убийцей

(0)
25.04.17  

Киев устроил блокаду Приазовья

(0)
 
25.04.17  

Рейтинг популярных российских фильмов по мнению китайской молодежи

(0)
24.04.17  

Экономика РФ: Россияне верят в стабилизацию ситуации, об этом за них «говорят» цифры

(0)
 
24.04.17   Редакция

Пентагон заявил что США готовы сбивать российские и сирийские самолеты в Сирии

(0)

последние за вчера, 25.04.17  
 
17:00   Редакция

Странное дело нациста, ставшего израильским убийцей

(0)
14:15  

Киев устроил блокаду Приазовья

(0)
 
02:08   Редакция

Политическая карикатура от USNews.com

(0)
 
01:34  

Рейтинг популярных российских фильмов по мнению китайской молодежи

(0)
 
00:57  

Свидетели Иеговы: «Все, кто хотел нас уничтожить, плохо заканчивали»

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
26.04.17 16:40    
Genadiy Почему литовцы привязаны к советским фильмам? (12)
26.04.17 16:38    
Genadiy Центральная Азия глазами журналиста (8)
26.04.17 16:35    
Genadiy Великий американец (7)
26.04.17 16:32    
Genadiy На автомобиле до Волги и обратно (8)
26.04.17 16:29    
Genadiy Израильский политолог: смешно спорить о том, кто больше пострадал от коммунизма (17)
26.04.17 16:26    
Genadiy Нет российскому туристу! (14)
26.04.17 16:23    
Genadiy Хорошо ли живут русские за пределами России? (18)
25.04.17 13:16    
MarinaG Отдых (16)
 
опубликовано редакцией на Переводике 26.04.17 16:41
скаут: Miroslav;
 
 

Ле Пен шлет к черту политику Меркель

Выборы во Франции в самом разгаре. И если Эммануэль Макрон посредством СМИ пытается голословно осудить Владимира Путина во вмешательствах в систему голосования, то его визави Марин Ле Пен вполне обоснованно критикует немку Ангелу Меркель. Она шлет ей «пламенный привет».

Оставив пост лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, похоже, пошла ва-банк. По крайней мере судя по её красноречивым высказываниям, становиться ясно, что в этой борьбе за президентское кресло она готова на всё. И тут дело не в том, что когда-то её папа не возглавил Францию. Ле Пен действительно хочет кардинально изменить Европу.

В эфире телеканала TF1 француженка заявила, что уважает все государства Европы. В будущем Марин Ле Пен готова работать со всеми государствами – Россией, США, Великобританией и остальными странами – ожидая уважительного отношения от партнеров. Она подчеркнула, что не выступает против Европы, а также хочет собрать европейских лидеров «без европейских ведомств», дабы обсудить ситуацию в ЕС.

И её намерения вполне объяснимы. Особенно с учетом того, как она раскритиковала нынешнего президента Франции Франсуа Олланда. А точнее, его поездки к Ангеле Меркель. «Наши правители проводят свою жизнь, навещая Ангелу Меркель», – заявила Ле Пен, отвечая на вопрос, последует ли она примеру Олланда.

Самым ясным образом Марин Ле Пен дала понять, что политика канцлера Германии, её ни в каком ракурсе не устраивает. Особенно в том, когда европейские лидеры ездят к Ангеле Меркель за советом. Привычка искать «своего рода благословение» у Меркель, по мнению Ле Пен, является нездоровой.

И такое отношение Ле Пен к немецкому канцлеру вполне может говорить о том, что она шлет к черту Ангелу Меркель со всеми её идеалами, которые, по факту, принесли огромные трудности Евросоюзу. Француженка дает четкий сигнал Меркель и всем тем политикам, которые находятся у неё на побегушках, что она не такая и, если придет к власти, то будет стараться «отобрать» некую пальму первенства у немки.

Впрочем, узнать сможет ли Ле Пен осуществить свои планы и проверить неголословные ли она толкает речи, можно будет только после 7 мая. Второй тур пройдет именно тогда.

Антон Орловский


статью прочитали: 2 человек

   
теги: Франция, Выборы  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 