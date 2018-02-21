Браудера допросили в женевском аэропорту

Автор: Вероника ДеВор (Veronica DeVore)



Билл Браудер: «Допрос на границе мог быть скоординирован и с российской стороной».

(Keystone)

Британский инвестор Билл Браудер, называющий сам себя «Врагом номер один Владимира Путина», был допрошен в Женеве в понедельник вечером 19 февраля швейцарскими пограничными органами на предмет «чувствительной информации, вероятно, важной и для России».

Эксклюзивно порталу swissinfo.ch Билл Браудер рассказал, что при прохождении пограничного контроля в аэропорту при посадке на рейс в Великобританию ему не выдали обратно паспорт, поскольку напротив его имени «в системе появился флажок». Затем, по его словам, его попросили пройти в специальное помещение в аэропорту и провели с ним «длительную беседу».

«Мне задали вопросы из числа тех, что российское руководство уже задавало прежде властям других стран». Не исключая «специфической природы» этих вопросов, У. Браудер подчеркнул, что этот разговор, скорее всего, был инициативой швейцарской стороны, с учетом того, что позже, вернувшись в Великобританию, он прошел паспортный контроль без всяких проблем.

При этом, как предположил У. Браудер, его допрос на границе мог быть скоординирован с российской стороной, будучи элементом компромисса, который заключили Москва и Швейцария по делу о сотруднике швейцарской федеральной прокуратуры, летавшем в прошлом году в Москву в связи с делом Магнитского и активов, замороженных в Швейцарии на банковских счетах.

Пограничные власти Швейцарии отказались давать какие-либо комментарии в связи с этим происшествием, федеральное ведомство полиции Швейцарии FEDPOL указало в ответ на обращение swissinfo.ch, что «данное ведомство никоим образом не было задействовано в этих событиях». МИД Швейцарии также не отреагировал на наш запрос относительно причин допроса Браудера на границе. В Женеве он участвовал в правозащитном саммите, призвав, в частности, к ужесточению санкций в отношении России в связи с делом Магнитского.



The Geneva Summit@GenevaSummit "The Kremlin’s narrative is that there is no Russia without Putin. I can find few things that are more insulting to say about my country."

— @vkaramurza, leading Russian dissident, speaks at the United Nations for the 10th @GenevaSummit for Human Rights and Democracy. #GS18 11:34 - 19. Feb. 2018

Подготовил: Игорь Петров





статью прочитали: 131 человек