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дата публикации 20.02.18 02:04
скаут: Игорь Львович;
   
 

Американский эксперт: США сами превращают космос в поле боя, но винят Россию и Китай

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Короткая ссылка
 Директор планирования программ фонда «За безопасный мир» Брайан Уиден считает, что США в некоторой степени сами несут ответственность за милитаризацию космоса, в которой на этой неделе американская разведка обвинила Россию и Китай, пишет Space.com. По его словам, Россия в вопросе космического вооружения исходит из желания не допустить использование космоса со стороны США в случае возможного вооружённого конфликта.

Традиционно независимые эксперты скептически воспринимают доклады директора Национальной разведки США, содержащие оценку глобальных угроз, однако на этот раз документ предоставляет «серьёзные доказательства того, что угроза спутникам США реальна», передаёт Space.com.
  
 Речь идёт о докладе директора Национальной разведки страны Дэниела Коутса, из которого следует, что Россия и Китай стремятся развивать противоспутниковое вооружение, зная, что таким образом они смогут подорвать военные возможности США. Первоначального уровня боевой готовности противоспутниковое оружие, по их оценке, достигнет уже «в следующие несколько лет».
  
 По мнению директора планирования программ фонда «За безопасный мир» Брайана Уидена, арсенал космических войск Китая уже содержит противоспутниковое оружие прямого запуска, глушители и лазеры, способные «ослеплять» спутники или нарушать их работу. Кроме того, по его словам, есть все основания полагать, что было возобновлено функционирование российских операционных противоспутниковых систем. Ряд признаков указывает на то, что Россия развивает свою противоракетную и противокосмическую систему дальнего перехвата, известную как «Нудоль», и воссоздаёт воздушную систему ядерного оружия А-60.
  
 Тем не менее Уиден утверждает, что Россией при этом движет желание не допустить использование космического пространства со стороны США в случае возможного вооружённого конфликта, так как именно на свои космические возможности будет полагаться страна во время конфликтов в Балтийском регионе или в Восточной Азии.
  
 «Они полагают, что, развивая эти системы, они смогут сдерживать США, и если это не сработает, они надеются уничтожить достаточно космических возможностей США, чтобы выиграть войну», — приводит издание слова эксперта.
  
 При этом он заявляет, что США также несут ответственность за превращение космоса в потенциальное поле боя. Так, он предполагает, что именно США являются мировым лидером по осуществлению бесконтактных операций на орбите и, по слухам, рассматривают возможность развития своего наступательного потенциала для «защиты» своих спутников или уничтожения спутников России и Китая.
  
 Наиболее волнительным ему кажется тот факт, что страны стремятся не отставать друг от друга в вопросе космического вооружения, что может в конечном итоге привести к вооружённому конфликту, передаёт Space.com.

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