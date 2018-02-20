Le Figaro: Тень Путина над Дрезденом

RFI Опубликовано 19-02-2018

Владимир Путин в кафе Дрездена. 11 октября 2006 г.

AFP PHOTO / ITAR-TASS POOL / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE DMITRI A

Французская газета Le Figaro публикует в понедельник, 19 февраля, репортаж из столицы Саксонии, где мэрия предлагает туристическую прогулку по стопам бывшего агента КГБ, снова пользующегося популярностью среди жителей Дрездена Владимира Путина. Это вписывается в волну так называемой «Остальгии» (немецкому термину, означающему ностальгию по временам ГДР).

В доме номер 4 по улице Ангелики, где сейчас располагается «Общество Рудольфа Штайнера», 20 лет назад находилась штаб-квартира КГБ. Именно в этом здании 39-летний подполковник Владимир Путин «переживал в состоянии расстройства и смятения» падение Берлинской стены, которое в разделенной Германии вызывало, наоборот, всеобщее ликование. Сегодня этот дом стал одним из пунктов в экскурсии «по стопам Путина», организованной мэрией города и пользующейся большой популярностью, в том числе и среди русских туристов.

Отправной точкой маршрута для туристов служит дом номер 101 на Редебергер Штрассе, в «прусском квартале» Дрездена. В этом желтом доме 1970-х годов, у самого леса, поселили семью Владимира Путина. Это был специальный жилой дом для сотрудников КГБ и их коллег из Штази. «Если позвонить в дверь квартиры, где когда-то жил Путин, то вам ответит сердитый голос, должно быть уставший от бесконечных звонков журналистов и любопытных, и пошлет вас куда подальше», — описывает свой неудавшийся разговор с жильцами корреспондент Le Figaro. Однако, по данным немецкой прессы, эта маленькая трехкомнатная квартира показалась тогда молодой семье Путиных роскошными хоромами.

Раньше этот район считался «русским», рассказывает журналисту один из местных жителей Ронни Мюльбах. Тут находится большое военное кладбище, где захоронены советские солдаты, погибшие после 1945 года. «Это был закрытый мир, русские жили среди своих», — объясняет местный таксист Ронни. У Путина были и свои любимые места, как, например, пивная «Am Thor», куда он возвращался уже будучи президентом. Владельцы бара даже оборудовали специальный уголок с фотографиями «резидента».

«Я помню уход русских, — вспоминает Ронни 1990-й год, когда ему было еще 12 лет. — Они проезжали по кварталу на своих танках. Был такой грохот, как от землетрясения. Я вышел с дедушкой, чтобы посмотреть на них. Они увозили с собой все, что только могли, даже туалеты и раковины».

Если в здании КГБ теперь уже ничего не напоминает о его старых хозяевах, то из штаб-квартиры Штази дрезденцы сделали музей, и каждый может заглянуть в камеры, где во времена ГДР пытали несогласных. Впрочем, дрезденское отделение КГБ в период 1985–1990 годов, когда там служил нынешний президент России, напоминало скорее «сонную бюрократическую гидру», может быть, поэтому местные жители кажутся снисходительными к бывшему советскому шпиону Путину, считает Le Figaro.

Другой причиной автор называет рост ностальгии среди восточных немцев по временам ГДР и разочарование в федеральной политике Ангелы Меркель. «На западе Германии очень много пропаганды о том, какой плохой Путин, — объясняет дрезденский таксист Ронни. — Мы же здесь, в бывшей ГДР, думаем, что Путин — сильный человек, который хорошо защищает свою страну. И, наоборот, нам кажется, что Меркель не делает столько во благо своего народа, что она не проводит независимую политику».

Семья Ронни Мюльбаха живет в Дрездене уже несколько поколений. «Здесь много людей, которые, также как мой отец, потеряли все ориентиры, — объясняет дрезденский водитель. — Они восхваляют прошлое, потому что не могут найти себе места в новом обществе. Все что они строили на протяжении десятилетий, оказалось в один момент никому ненужным. Теперь больше никого не интересует ГДР. И мой отец сильно переживает. Он потерял свою работу в момент перестройки и с тех пор не смог найти никакой другой. И он не один такой».

Американский политолог, специалист по советской истории Джеффри Гедмин считает, что такая ностальгия восточных немцев по советской эпохе сильно похожа на «стокгольмский синдром». Эта ностальгия по «трагическому прошлому отношений доминирования большого советского брата над своим восточногерманским спутником» удивляет и вызывает некоторое беспокойство у западного исследователя. Тем более, что похожие чувства «очарования силой хозяина Кремля» можно сейчас наблюдать и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии. Из бывшего советского блока пока только Польша кажется в этом отношении исключением, отмечает Джеффри Гедмин.

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