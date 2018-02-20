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дата публикации 20.02.18 01:53
скаут: Игорь Львович;
   
 

Journal du dimanche: зачем «Рыболовлев спас Трампа от банкротства»?

RFI  

media
JDD: американские следователи говорят о «нескольких возможных рандеву Рыболовлева с Трампом и с его близкими».  Reuters

В воскресенье, 18 февраля, французская газета Journal du dimanche (JDD) опубликовала свои «эксклюзивные данные» о возможной «связи» Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.

Расследование JDD вышло под заголовком «Рыболовлев: олигарх, который спас Трампа от банкротства». 

Газета полагает, что «американские следователи, которые ищут подтверждения российского вмешательства в процесс избрания Дональда Трампа, могут со временем посетить Монако», где обитает Дмитрий Рыболовлев — «олигарх и бывший калийный магнат», видная и «неоднозначная фигура» в жизни княжества, владелец местного футбольного клуба.

JDD напоминает, что подозрения американских следователей вызывает, в первую очередь, сделка 2008 года, когда Рыболовлев за 95 миллионов долларов купил у Дональда Трампа виллу в Палм-Бич (Флорида): «эта сделка позволила американцу получить фантастическую прибыль в размере 54 миллионов и избежать банкротства».

9 февраля 2018 года сенатор от Демократической партии Рон Уайден, член комитета по финансам Конгресса, направил запрос главе минфина США Стивену Мнушину, в котором отметил, что «продажа недвижимости в Палм-Бич заслуживает тщательного изучения». Конечно, шикарная резиденция расположенная в 150 метрах от Атлантического океана, на участке площадью 62 гектара, стоит дорого, но в 2004 году Дональд Трамп купил ее за 41 миллион долларов, а в 2008-м — в самый разгар ипотечного кризиса в США — продал в два с лишним раза дороже.


«И именно в этот период, как полагают американские следователи, была заключена секретная сделка Трампа с Кремлем», — пишет JDD и цитирует журналиста Люка Хардинга, который отмечает, что «в ключевые моменты своей бизнес-карьеры Трамп чудесным образом спасался от разорения благодаря деньгам, приходившим из бывших стран СССР».

«Бывшая жена Рыболовлева, когда шел их бракоразводный процесс, заявляла», что Дмитрий очень хотел купить этот дом, хотя даже «ни разу не смог его увидеть лично», утверждает Journal du dimanche. По данным газеты, «в ходе своих показаний в Соединенных Штатах», экс-супруга Рыболовлева сказала, что после покупки «он не прожил в доме ни одного дня».

Вторым подозрительным обстоятельством газета называет тот факт, что через два месяца после продажи виллы Дональд Трамп создает фирму на Кипре — «в налоговом раю, популярном у русских олигархов», где в это время и Рыболовлев размещает почти все свое состояние. «В 2010 году Рыболовлев покупает 9,7% капитала Bank of Cyprus — главным акционером которого вскоре становится американец Уилбур Росс, ныне министр торговли у Трампа». 

Американские следователи говорят и о «нескольких возможных рандеву Рыболовлева с Трампом и с его близкими».

Например, «выяснилось, что самолеты (Трампа и Рыболовлева) в течение нескольких часов соседствовали на взлетной полосе аэропорта города Шарлотт (Северная Каролина) 3 ноября 2016 года». «И если Трамп прилетел туда для проведения предвыборной кампании», «то для российского олигарха это странная остановка», — подчеркивает JDD и утверждает, «что изученные американскими следователями схемы полетов бизнес-джета Рыболовлева демонстрируют его короткие остановки в Лас-Вегасе, Бербанке (Калифорния) и Майами ровно в те моменты, когда там останавливался Трамп».

Помимо этого, «под вопросом остается одна дата в 2016-м году», когда яхта Рыболовлева «могла пересечься с яхтой дочери и зятя Трампа на побережье Хорватии».

В свою очередь, Белый дом уверяет, что Трамп и Рыболовлев никогда не встречались. А «окружение российского бизнесмена ограничивается тем», что отрицает любые версии о каких-либо махинациях при покупке виллы во Флориде.

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