Специалист по терроризму и безопасности прокомментировал визит Тиллерсона в Турцию





Анкара должна осторожно относиться к любым предложениям США о сотрудничестве. Об этом заявил специалист по террору и безопасности Абдуллах Агар, комментируя рабочий визит в Анкару госсекретаря США Рекса Тиллерсона Телерадиокомпании Турции TRT.

«Любое поползновение США найти законное оправдание сотрудниченству с сепаратистской террористической организации PKK/PYD-YPG – это угроза территориальной целостности Турции», - сказал Абдуллах Агар.

Агар указал, что Вашингтон, который действует заодно с PKK/PYD-YPG, угрожающих Турции, не сдержал обещание вывести группировки PKK/PYD-YPG из Манбиджа после освобождения этого района от террористов ДАИШ. По словам Агара, США придерживаются тактики отвлечения внимания, что создает угрозу для единства Турции.

По мнению Агара, Турции для выживания необходимо навсегда решить проблему терроризма.

«Проблему надо решить не только в Африне или Манбидже. Для Турции и всего региона (северный Ирак, северная Сирия) необходимо навсегда решить проблему PKK и ей подобных группировок», - сказал специалист по терроризму и безопасности. Он указал на международных игроков, стоящих за террористическими организациями, и сказал: «Мы столкнулись с ситуацией, когда США и страны северной Европы, а также некоторые региональные игроки исключительно ради своих интересов создают террористические группировки на беду народу. Нам необходимо понять основные причины поддержки террористических группировок и искоренить их».

В интервью Агар также сообщил, что в ходе операции в Африне от террористов освобождено 300 кв. км территории, а также у террористов изъято профессиональное вооружение.





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