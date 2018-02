архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.02.18 04:26 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Scoop: Skirmish in Beijing over the nuclear football" США - 18 февраля 2018 г. “...А уберите свой чемоданчик…”

Президент и первая леди во время визита в Китай. Photo: Thomas Peter/AFP/Getty Images Jonathan Swan Feb 18 В четверг 9 ноября, когда президент Трамп и его команда посетили пекинский Дом народных собраний, у главы администрации президента Джона Келли и агента американской секретной службы произошло столкновение сотрудниками китайской службы безопасности из-за ядерного “чемоданчика” американского президента. Я разговаривал с пятью источниками, знакомыми с событиями. И вот как они описали их мне: Когда американский военный, помощник президента, который носит ядерный чемоданчик, входил в Большой зал, китайские сотрудники службы безопасности заблокировали ему вход. (Офицер, который носит ядерный чемоданчик, должен всегда, как и врач, находиться рядом с президентом)

Офицер быстро вышел в соседнюю комнату и, сообщил Келли, что происходит. Келли немедленно пришел и сказал американским чиновникам продолжать идти вперед — "Мы входим" сказал он — и американцы двинулись вперед.

Началась суматоха. Представитель китайских спецслужб схватил Келли, Келли оттолкнул его руку. После этого американский сотрудник спецслужб прижал китайского агента службы безопасности к земле. Вся стычка произошла в одно мгновение, и, как сказали американские чиновники, их попросили не предавать инцидент гласности. По словам человека, знакомого с организацией поездки, команда Трампа следовала обычным процедурам обеспечения безопасности о которых китайцы были проинформированы перед визитом президента в Пекин, но кто-то с китайской стороны или не получил инструкции или решил так или иначе “наехать” на американцев. Мне сказали, что ядерный чемоданчик ни одной секунды не находился в руках китайцев, они даже не прикоснулись к нему. Мне также сообщили, что глава китайской службы безопасности впоследствии принес извинения американцам за это недоразумение.

Обновление: цитата из заявления Секретной службы: “Человек, не принадлежащий к официальной делегации, попытался препятствовать тому, чтобы один из наших охраняемых вошел в комнату. Агент американский Секретной службы быстро вмешался, и последовала короткая схватка. Человек выполнил указания агента, и никакие дальнейшие действия не были необходимы. Никто из вовлеченных не был на земле. Дальнейшие события происходили без каких-либо инцидентов".



