“...А уберите свой чемоданчик…”

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
20.02.18   Редакция

Порошенко в Германии признали опасным для Европы и Украины

(0)
 
20.02.18  

Le Figaro: Тень Путина над Дрезденом

(0)
 
19.02.18  

Специалист по терроризму и безопасности прокомментировал визит Тиллерсона в Турцию

(0)
 
19.02.18   Редакция

Экспедиция на Новую Землю – в числе приоритетных задач Северного флота в 2018 году

(0)
 
18.02.18  

Страны Балтии для США - не туалетная бумага

(0)
 
18.02.18   Редакция

Украина: европейский центр противозаконных секс-туризма и торговли людьми

(0)
 
17.02.18   Редакция

Сирия дала России ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на добычу нефти и газа

(0)

последние за вчера, 19.02.18  
 
22:44  

Специалист по терроризму и безопасности прокомментировал визит Тиллерсона в Турцию

(0)
 
22:27   Редакция

Экспедиция на Новую Землю – в числе приоритетных задач Северного флота в 2018 году

(0)
 
22:15  

Голый низ, слоеный верх. Отчаянные модники Китая радуют глаз

(0)
 
08:57  

Расследование показало…

(0)
 
08:22   Редакция

“Старик Козлодоев” или Владимир Буковский защищает репутацию…

(0)
 
08:00   Редакция

Вашингтон не жалеет деньги налогоплательщиков на заграничные военные авантюры

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
19.02.18 17:26    
Олька Просто стихи (861)
19.02.18 15:21    
MarinK Кто и как бросил курить? (13)
15.02.18 17:52    
anygen Весёлые картинки (257)
10.02.18 17:12    
Сергей СМИРНОВ РИФМОПЛЁТСТВО (1)
06.02.18 14:13    
Lastori Австралийцы — жизнь в кредит (5)
30.01.18 10:16    
Георгиевна Россияне недовольны своей страной (108)
28.01.18 11:06    
Русский Стихи Михаила ТРУБИЦЫНА и Ельца (1)
26.01.18 00:01    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (200)
 
опубликовано редакцией на Переводике 20.02.18 04:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“...А уберите свой чемоданчик…”


Президент и первая леди во время  визита в Китай. Photo: Thomas Peter/AFP/Getty Images

Jonathan Swan Feb 18

В четверг 9 ноября, когда президент Трамп и его команда посетили  пекинский  Дом народных собраний,  у  главы  администрации президента Джона Келли и  агента американской  секретной службы   произошло  столкновение  сотрудниками  китайской  службы безопасности  из-за  ядерного  “чемоданчика”  американского  президента.

Я  разговаривал с пятью источниками, знакомыми с событиями. И  вот  как они описали их  мне:

  • Когда американский военный,  помощник  президента, который носит  ядерный чемоданчик, входил в Большой зал, китайские сотрудники службы безопасности заблокировали ему  вход. (Офицер, который носит  ядерный чемоданчик,  должен   всегда,   как  и  врач,  находиться  рядом с президентом)

  • Офицер быстро вышел в  соседнюю  комнату и, сообщил Келли, что происходит. Келли  немедленно пришел  и сказал  американским чиновникам продолжать идти  вперед — "Мы  входим" сказал он — и американцы  двинулись  вперед.

  • Началась суматоха. Представитель китайских спецслужб схватил Келли,  Келли оттолкнул его руку. После этого американский  сотрудник  спецслужб  прижал китайского агента службы безопасности  к  земле.

Вся стычка произошла в одно мгновение,  и,  как  сказали американские чиновники,  их  попросили  не  предавать инцидент гласности.   По словам человека, знакомого с  организацией  поездки,  команда Трампа следовала обычным  процедурам  обеспечения безопасности  о  которых  китайцы  были  проинформированы  перед  визитом президента в Пекин,  но кто-то с  китайской стороны  или не получил  инструкции  или решил  так или иначе  “наехать”  на  американцев.

Мне сказали,  что  ядерный чемоданчик  ни  одной  секунды  не находился в руках китайцев,  они даже  не прикоснулись к нему.   Мне также сообщили, что глава китайской службы  безопасности впоследствии  принес извинения американцам  за  это   недоразумение.


Обновление:  цитата  из заявления  Секретной службы:

“Человек, не принадлежащий  к  официальной делегации, попытался препятствовать тому, чтобы один из наших охраняемых  вошел в комнату. Агент  американский  Секретной службы быстро вмешался, и последовала короткая  схватка. Человек выполнил  указания  агента, и никакие дальнейшие действия не были необходимы. Никто  из  вовлеченных  не  был  на  земле.  Дальнейшие  события  происходили  без каких-либо инцидентов".  



статью прочитали: 215 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
мойша учитель, 20.02.2018 08:57:50
Хероические пендосы!!!!

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 