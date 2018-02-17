Британские военные: Против России помогут танковые соединения



По мнению английских военных именно танковые соединения будут одним из наиболее эффективных средств борьбы в возможной войне НАТО и России. Напомним, что накануне на территории Эстонии завершились учения НАТО «Зимний лагерь — 2018». Британские военнослужащие, расквартированные в эстонском военном городке Тапа, рассказали изданию DailyStar, как они отрабатывали действия танковых соединений на случай войны России и НАТО.



Напомним, маневры проходили в два этапа. В ходе первого отрабатывались индивидуальные навыки ведения войны в зимних условиях. 10 февраля началась вторая фаза, когда отрабатывались боевые действия в условиях обороны и нападения на уровне ротных подразделений. В учениях принимали участие около тысячи солдат и офицеров Сил обороны, батальона разведки Сил обороны Эстонии, британских и датских союзников из состава дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО, а также члены ополчения «Кайтселиит». Были задействованы около 200 единиц боевой техники, в том числе танки Challenger, боевые машины пехоты CV9035 и Warrior, а также бронетранспортеры Pasi.

По словам английских военных, для них было крайне важно, что военные учения проходили всего в 150 километрах от российской границы — в условиях, «приближенных к боевым» (под этим подразумевалась температура в минус 19 градусов). Англичане считают, что именно танковые соединения окажутся одним из наиболее эффективных средств против «российской агрессии». Однако, при этом они признают, что Россия на настоящий момент обладает большой военной мощью и современным оружием. Также, британские офицеры заявили, что возможность войну между НАТО и Россией в настоящий момент они рассматривают, лишь как «гипотетическую», а не как событие, которое должно обязательно наступить в самом ближайшем будущем.





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